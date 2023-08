BWL Institut Basel

BWL bringt Euch weiter! Fernlehrgänge BWL starten am 15.10.2023

Um die eigene Karriere weiter voranzubringen ist in jedem Fall die Weiterbildung sehr wichtig

Basel (ots)

Mit einem Fernlehrgang beim BWL-Institut Basel werden den Teilnehmer:innen die relevanten praxisnahen Kenntnisse in Betriebswirtschaftslehre vermittelt. Diese können in der beruflichen Tätigkeit unmittelbar angewendet werden und zum nachhaltigen Erfolg des Unternehmens beitragen. Die Lehrgänge beginnen jeweils im April und Oktober und dauern 6-12 Monate. Der nächste Starttermin ist der 15.10.2023. Die Studiengebühr liegt bei Euro 4.320,-.

Vorteile eines Fernlehrgangs

sehr hohe Flexibilität und die Möglichkeit, Beruf, Familie und Weiterbildung in einem individuellen Zeitplan miteinander zu vereinbaren;

Sie können in Ihrem eigenen Lerntempo vorankommen;

ein Fernlehrgang in Betriebswirtschaft vermittelt den Teilnehmer:innen fundierte Kenntnisse über Managementkonzepte und betriebswirtschaftliche Strategien

Vorteile des BWL Institut Basel

klare Konzentration auf die wesentlichen Themen der Betriebswirtschaftslehre;

sehr hohe zeitliche Flexibilität unserer Teilnehmenden;

individuelle, persönliche Betreuung durch die Leitung des Instituts.

Dies ermöglicht es Ihnen, relevantes Wissen in den verschiedensten Themen wie Finanz- und Rechnungswesen, Marketing, Strategisches Management oder Unternehmensführung zu erarbeiten. Mit diesem Know How ausgestattet, können Sie in verschiedenen Positionen wertvolle Beiträge für die Weiterentwicklung Ihres Unternehmens leisten

Betriebswirtschaftliches Institut & Seminar Basel

Das BWL Institut Basel wurde 1999 gegründet und bietet als privates Weiterbildungsinstitut ein praxisorientiertes effizientes Weiterbildungsprogramm in Betriebswirtschaftslehre an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Fernlehrgängen. Das Institut ist seit 2007 eduQua-zertifiziert. Das Schweizerische Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen wurde im März 2023 erneut bestätigt. Außerdem ist das Institut aktives Mitglied im Schweizerischen Verband für Erwachsenenbildung (SVEB) und der European Association of Distance Learning (EADL).

