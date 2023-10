JAY Solution GmbH

Martin Kapeller von der JAY Solution GmbH: So finden Steuerberatungskanzleien Fachkräfte aus der Region

Innsbruck (ots)

Aufgrund des Fachkräftemangels suchen viele Steuerberatungskanzleien derzeit erfolglos nach erfahrenem Personal, die ohne umfangreiche Ausbildung und Einarbeitung im Kanzleialltag Fuß fassen können. Martin Kapeller, der Gründer und Geschäftsführer der JAY Solution GmbH, kennt das Problem aus erster Hand: Mit seiner Agentur hat er sich der Aufgabe verschrieben, Steuerberater dabei zu unterstützen, schnell und einfach qualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren. Wie er seinen Kunden trotz Fachkräftemangel zu neuem Personal verhilft, erfahren Sie im Folgenden anhand eines Kundenbeispiels.

Der Fachkräftemangel ist seit Jahren in aller Munde. Gerade die Steuerbranche scheint es schwer erwischt zu haben. Die wenigen verfügbaren Fachkräfte sind hart umkämpft. Erschwerend kommt das hohe Arbeitspensum hinzu, infolgedessen viele Kanzleien völlig überlastet sind. Überall häuft sich die Arbeit. Fallen dann noch Mitarbeiter wegen Krankheit aus, bleibt vieles liegen. Doch vielen Steuerberatern gelingt es nicht, passende Mitarbeiter zu finden. "Der Fachkräftemangel ist zweifellos ein Problem für gewisse Branchen - jedoch nicht für einzelne Unternehmen", erklärt Martin Kapeller, der Gründer und Geschäftsführer der JAY Solution GmbH. "Zwar ist bestimmt nicht genug Personal für alle da - allerdings genug für jene Kanzleien, die wissen, wo und wie man suchen muss."

"Tatsache ist: Die Mitarbeitergewinnung darf angesichts des Fachkräftemangels nicht länger dem Zufall überlassen werden", fährt der Recruiting-Experte fort. "Erfahrene Fachkräfte wie Steuerberater oder Bilanzbuchhalter können heutzutage nur noch gezielt gefunden werden. Wer auf klassische Methoden wie Jobportale oder Zeitungsanzeigen setzt, wird es schwer haben, sich auf dem aktuellen Arbeitsmarkt zu behaupten." Die gute Nachricht ist: Der Fachkräftemangel muss nicht zwangsläufig jede Steuerberatungskanzlei treffen. Kanzleien, die eine strukturierte Recruiting-Strategie verfolgen, werden auch in Zukunft dazu in der Lage sein, qualifiziertes Personal in ihr Team aufzunehmen. Genau dabei unterstützt Martin Kapeller seine Kunden: Mit der JAY Solution GmbH hilft er Steuerberatern bei der Ansprache und Rekrutierung erfahrener Fachkräfte - darunter Steuerberater, Berufsanwärter und Bilanzbuchhalter. Dabei legt er besonderen Wert darauf, die Kanzlei als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren, um deren Sichtbarkeit zu steigern. Potenzielle Kandidaten werden über Social Media angesprochen, um Bewerbungen zu generieren. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wird durch zahlreiche erfolgreiche Kundenprojekte belegt - darunter auch die Zusammenarbeit mit der Jagersberger Steuerberatungs GmbH, für die die JAY Solution GmbH in nur sechs Wochen eine Berufsanwärterin und eine Bilanzbuchhalterin gewinnen konnte. Darüber hinaus gelang es ihnen innerhalb von nur zwei Monaten, eine Lohnverrechnerin einzustellen, was zuvor mit klassischen Methoden nicht möglich war.

Recruiting-Experte Martin Kapeller über die Herausforderungen der Jagersberger Steuerberatungs GmbH

Die Jagersberger Steuerberatungs GmbH aus Wiener Neustadt in Niederösterreich ist eine seit mehr als 36 Jahren bestehende Kanzlei in der zweiten Generation, mit etwa 15 Mitarbeitern, die von Roman Jagersberger geleitet wird. Zu ihren Klienten gehören vor allem Unternehmer und Investoren aus ganz Österreich. Besonders bemerkenswert ist das große Wachstumspotenzial der Steuerberatung. So betreibt Roman Jagersberger zum Beispiel den größten YouTube-Kanal in der Steuerbranche in Österreich, weshalb er täglich neue Anfragen aus dem ganzen Land erhält. Dennoch war ohne zusätzliche Mitarbeiter kein weiteres Wachstum möglich. Klassische Methoden wie Jobportale oder Zeitungsanzeigen führten nicht zum gewünschten Erfolg. Die Folge war eine enorme Arbeitsbelastung für die Geschäftsführung, die keine Erfahrung mit der digitalen Personalgewinnung hatte. Die Konkurrenz durch viele Arbeitgeber in der Region stellte eine zusätzliche Herausforderung dar. Obwohl regelmäßig Anfragen eingingen, ließen die Qualität und das Ausmaß zu wünschen übrig.

"Die Herausforderung für die Jagersberger Steuerberatungs GmbH bestand darin, dass das Einzugsgebiet für potenzielle Mitarbeiter sehr begrenzt ist, da die Mehrheit der Arbeitnehmer direkt in Wien arbeiten möchte", erzählt Martin Kapeller. "Regionale Sichtbarkeit zu erzeugen, war somit der Schlüssel zum Erfolg."

So gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der JAY Solution GmbH

Im Rahmen der Zusammenarbeit war für die Jagersberger Steuerberatungs GmbH vor allem der klare Fokus der JAY Solution GmbH auf den Bereich der Steuerberatung entscheidend. Das Hauptziel bestand darin, das Werbebudget möglichst effizient einzusetzen. Die Attraktivität für Bewerber stand dabei an erster Stelle. Durch die Umsetzung einer professionellen Social-Media-Kampagne konnten innerhalb kürzester Zeit drei neue Mitarbeiter für die Jagersberger Steuerberatungs GmbH gewonnen werden: Bereits in den ersten sechs Wochen fanden sich eine Berufsanwärterin und eine Bilanzbuchhalterin. Innerhalb von nur zwei Monaten wurde zusätzlich eine Lohnverrechnerin eingestellt. Zudem konnte die Jagersberger Steuerberatungs GmbH ihre Reichweite auf Social Media insgesamt steigern.

Neben der Fokussierung auf den Bereich der Steuerberatung zeichnet sich die Zusammenarbeit mit Martin Kapeller vor allem durch seine proaktive Herangehensweise aus. Der Recruiting-Experte kümmert sich um alle Belange und stellt jederzeit die richtigen Fragen. Zudem verwendet die JAY Solution GmbH keine standardisierten Vorlagen, sondern entwickelt für jeden Kunden ein individuelles Konzept, das zu 100 Prozent auf die jeweilige Kanzlei zugeschnitten ist. Dadurch hebt sich sein Angebot von dem anderer Agenturen ab, die oft unrealistische Versprechungen machen. Ein zusätzlicher Vorteil besteht in der Flexibilität des Prozesses, der bei Bedarf zu jeder Zeit problemlos angepasst werden kann.

"Mit meiner Vorgehensweise nehme ich meinen Kunden vor allem die zeitliche Belastung ab, die mit einem klassischen Recruiting-Prozess einhergeht", berichtet Martin Kapeller. "Wir erledigen alles, was erforderlich ist, um Bewerbungen zu generieren, damit für die Geschäftsführung kein zeitlicher Mehraufwand entsteht. Die Kanzlei steigt erst wieder in den Prozess ein, wenn es um die Auswahl des besten Bewerbers geht." Durch die Besetzung der drei offenen Stellen konnte das Team der Jagersberger Steuerberatungs GmbH nachhaltig entlastet werden. Zudem wird es der Kanzlei in Zukunft möglich sein, auch neue Klienten zu betreuen.

Original-Content von: JAY Solution GmbH, übermittelt durch news aktuell