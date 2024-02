Schneider Marketing GmbH

Hans Schneider von der Schneider Marketing GmbH: 5 Fehler, die Immobilienunternehmen potenzielle Käufer kosten

Die Suche nach solventen Käufern und attraktiven Immobilien stellt eine anspruchsvolle Herausforderung dar, der sich Immobilienmakler und -unternehmer täglich stellen müssen. Hans Schneider hat es sich als Gründer und Geschäftsführer der Schneider Marketing GmbH zur Aufgabe gemacht, sie durch moderne Marketingstrategien dabei zu unterstützen und seinen Kunden zu solventen Käufern zu verhelfen. Was Immobilienunternehmen vermeiden sollten, um keine potenziellen Kunden zu verlieren, erfahren Sie hier.

Der Immobilienmarkt und seine heutige Entwicklung sind für Immobilienunternehmer kein einfaches Feld mehr: Sie sehen sich steigenden Zinsen und Verkäufern mit unrealistischen Preisvorstellungen gegenüber, die die Suche nach attraktiven Immobilienobjekten deutlich erschweren. Zusätzlich lassen sich solvente Käufer aufgrund der allgemeinen Marktzurückhaltung seitens Käufern und Investoren immer schwieriger finden. Erschwerend hinzu kommen die kontinuierlich steigenden Kosten und die aktuelle Markt- und Zinslage, wodurch sich immer weniger potenzielle Käufer den Erwerb einer Immobilie leisten können. "Die Akquise von solventen Käufern ist für Immobilienunternehmen von entscheidender Bedeutung, um den eigenen Bestand erfolgreich zu vermarkten und Umsatzeinbußen zu vermeiden", sagt Hans Schneider, Gründer und Geschäftsführer der Schneider Marketing GmbH. "Viele Immobilienunternehmen erkennen jedoch nicht, dass sie professionelle Hilfe benötigen, um qualifizierte Käufer zu gewinnen - und machen dadurch weitere Fehler, die ihnen potenzielle Käufer kosten."

"Immobilienunternehmen und Makler dürfen sich nicht länger auf veraltete Marketingstrategien verlassen. Deswegen helfen wir von der Schneider Marketing GmbH ihnen dabei, ihre Objekte sichtbar und attraktiv online in Szene zu setzen, um garantiert die richtigen Käufer zu finden", fügt der Immobilienexperte hinzu. Mit der Schneider Marketing GmbH hat er sich zum Ziel gesetzt, Makler, Bauträger, Objektentwickler und Händler im gesamten DACH-Raum dabei zu unterstützen, gezielt qualifizierte Objekte und Käufer zu akquirieren. Seit 2018 spezialisiert sich das 15-köpfige Team unter der Leitung von Hans Schneider auf Performance-Marketing in der Immobilienbranche und betreut derzeit 160 aktive Kunden. Basierend auf modernster Software und künstlicher Intelligenz identifiziert die Agentur solvente Käufer mit einem Jahreseinkommen von über 100.000 Euro durch gezielte Nutzung von Google und Facebook. In persönlichen Gesprächen entwickelt Hans Schneider individuelle Strategien, richtet IT-Systeme und Online-Präsenzen ein und generiert sowie prüft die eingehenden Leads. Die Zusammenarbeit erstreckt sich typischerweise über sechs Monate und kann langfristig fortgesetzt werden. Welche Fehler Immobilienunternehmen bei der Suche nach qualifizierten Käufern vermeiden sollten, hat Hans Schneider im Folgenden zusammengefasst.

Fehler 1: Präsentation nicht auf die entsprechende Klientel anpassen

Ein großer Fehler bei der Suche nach potenziellen Käufern von Immobilienunternehmen liegt darin, dass Immobilien nicht für die richtige Käuferklientel dargestellt werden. Es ist wichtig, Immobilien zwischen der Selbstnutzung und dem Eigenerwerb für persönlichen Gebrauch und der Kapitalanlage zu unterscheiden und die Präsentation entsprechend anzupassen. Bei Immobilien für persönliche Nutzung sind persönliche und emotionale Faktoren wichtig, während bei Kapitalanlagen rationale und renditeorientierte Faktoren im Fokus stehen sollten.

Fehler 2: Ausschließlich gängige Portale verwenden

Immobilien sollten nicht ausschließlich auf traditionellen Portalen wie Immoscout inseriert werden, denn dies führt zu einem Überangebot und einer mangelnden Differenzierung. Gerade besondere Immobilien benötigen eine exklusivere Darstellung, um potenzielle Käufer anzusprechen. Durch gezieltes Social-Media-Marketing kann eine breitere Zielgruppe erreicht und eine ansprechendere Präsentation geschaffen werden, die das Interesse weckt und die Immobilie hervorhebt.

Fehler 3: Dunkle und wenig attraktive Fotos der Immobilie nutzen

Bilder von Immobilien sind oft zu dunkel und wirken so wenig einladend. Ein effektiver Tipp hierbei ist die Verwendung eines Weitwinkelobjektivs in Kombination mit einer starken Ausleuchtung. Dies ermöglicht nicht nur eine bessere Sichtbarkeit und Detailgenauigkeit, sondern verleiht den Bildern auch eine ansprechende Helligkeit, die das Interesse potenzieller Käufer weckt.

Fehler 4: Keine Videos hochladen

Nur wenige Immobilienanzeigen enthalten Videos der Wohnung. Dabei ist die Verwendung von Videos äußerst wirkungsvoll, da diese im Vergleich zu Bildern lebendiger und realistischer wirken. Durch Videos, in denen man durch die Immobilie geht und Details zeigt, können potenzielle Käufer einen besseren Eindruck gewinnen und sich leichter vorstellen, wie es wäre, dort zu leben oder zu investieren.

Fehler 5: TikTok als Darstellungsmöglichkeit unterschätzen

Viele Immobilienanbieter versäumen die heutige Möglichkeit, auf TikTok zu posten. TikTok-Immobilien-Touren sind allerdings sehr effektiv, da sie eine gezielte Darstellung ermöglichen und so ein bestimmtes Objekt hervorheben und bekannt machen. Diese Videos ziehen die Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf sich, was auf herkömmlichen Portalen oft nicht der Fall ist. Durch die Nutzung von TikTok können Immobilienanbieter eine breitere Reichweite erzielen und potenzielle Käufer auf innovative Weise ansprechen.

