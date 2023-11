GESSNER MEDIA

Jungunternehmer im Interview - Die Recruiting-Agentur SocialNatives ist Teil der neuen Serie "SELFMADE"

Hamburg (ots)

Seit September 2023 ist die erste Staffel der Serie "SELFMADE" beim Streamingdienst Prime Video verfügbar. Produzent Leonard Geßner bittet einzigartige Unternehmer aus verschiedenen Branchen an Orten in Deutschland, Italien, England und Spanien zum Interview. Mit dabei sind auch die Gründer von Social Natives - Norbert Nagy & Viet Pham Tuan - die bei einem Spaziergang durch London und anschließend in einem Londoner Loft von ihrer unkonventionellen Geschichte erzählen, die in Vietnam und Ungarn beginnt und sie über Hannover nach Hamburg geführt hat...

Als Norbert seinen Mitbewohner Viet vor einigen Jahren im Sportinternat kennenlernte, ahnte keiner von beiden, dass sie sich so gut verstehen, geschweige denn eine erfolgreiche Recruitingagentur mit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufbauen würden. Norbert und Viet berichten nicht nur von ihrer sportlichen Karriere, die im Internat auf das Ziel "Profi" ausgelegt war, aber letztendlich als Unternehmer endete.

In der ersten Staffel der Serie "SELFMADE" spricht Leonard Geßner neben Norbert & Viet auch mit anderen erfolgreichen Unternehmern wie Saygin Yalcin, der Outfittery-Gründerin Julia Bösch & Sebastian Mastalka (Gründer von Traum-Ferienwohnungen) und schaut Unternehmen wie "true fruits" über die Schulter und führt zudem das erste Interview seit Jahren mit dem Gründertrio. Im Mittelpunkt steht dabei eine inspirierende Geschichte, unabhängig vom Bekanntheitsgrad der Person, denn Geßner ist überzeugt davon, dass unternehmerischer Erfolg nicht zwingend mit einem Stattfinden in der Öffentlichkeit zusammenhängt.

Dabei geben beide einen offenen Einblick in das Agenturleben und sprechen darüber, was es bedeutet, wenn sich die Familie von einem abwendet, man es allen Kritikern zeigt und wie man auch lange Durstrecken übersteht. Ganz offen thematisiert Geßner mit seinen Gästen in der Folge, dass beide keine Freunde mehr von früher haben und sie verraten, was das mit einem als Mensch macht. Man stellt relativ schnell nach diesem Interview fest, dass die Einstellung ein zentraler Faktor für langfristigen unternehmerischen Erfolg ist und die beiden sich ihr Mindset über Jahre aufgebaut haben...

Über Social Natives:

Norbert Nagy & Viet Pham Tuan sind die Gründer und Geschäftsführer der SocialNatives GmbH. Gemeinsam unterstützen sie mittelständische Unternehmen dabei, junge qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen.

