Emergo by UL für Forschung akkreditiert Steuergutschriftprogramme zur Förderung der Innovation in Frankreich

Frankreichs Ministerium für Wirtschaft, Finanzen, Industrie und digitale Souveränität bietet mit den Programmen Crédit Impôt Recherche und Crédit Impôt Innovation Anreize für französische Unternehmen, weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch akkreditierte Organisationen wie Emergo by UL durchzuführen.

Emergo by UL, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für Medizinprodukte und Gesundheitstechnologie, gab heute bekannt, dass es von Frankreichs Ministerium für Wirtschaft, Finanzen, Industrie und digitale Souveränität die Akkreditierungen Crédit Impôt Recherche (CIR) und Crédit Impôt Innovation (CII) erhalten hat.

Mit diesen Akkreditierungen können französische Unternehmen die Arbeit von Emergo by UL in ihren Antrag auf eine 30 %ige Steuergutschrift für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch Frankreichs Ministerium für Wirtschaft, Finanzen, Industrie und digitale Souveränität aufnehmen. Arbeiten, die in den Laboren von Emergo by UL in Europa durchgeführt wurden, sind für den Kredit anrechenbare Ausgaben.

„Die globale Gesundheitsbranche entwickelt sich weiter, und die Schaffung von Anreizen für Unternehmen, das Innovationstempo und den technologischen Fortschritt zu erhöhen, ist ein entscheidender Vorteil, um wettbewerbsfähig zu bleiben", so Flemming Flindt, Software Lead Solution Architect bei Emergo by UL. „Die Akkreditierung für die Programme Crédit Impôt Recherche und Crédit Impôt Innovation ermöglicht es Emergo by UL, die Gesundheitsbranche in Frankreich mit regulatorischen und Marktzugangsdienstleistungen zu unterstützen und gleichzeitig die Forschung und Entwicklung neuer Medizinprodukte zu fördern."

Frankreichs Ministerium für Wirtschaft, Finanzen, Industrie und digitale Souveränität hat den CIR eingeführt, um Innovationen zu fördern und französischen Unternehmen zu helfen, auf den globalen Märkten wettbewerbsfähiger zu werden. Der CIR kann von allen Industrie-, Handels- und Landwirtschaftsunternehmen in Anspruch genommen werden, die nach ihrem tatsächlichen Steuersystem besteuert werden und bei denen förderfähige Forschungs- und Entwicklungsaufgaben anfallen, z. B. Personal- oder Betriebsausgaben.

Im Jahr 2012 übernahm UL Solutions Wiklund Research and Design, das später in Emergo by UL umbenannt wurde. Das umfassende Fachwissen von UL Solutions im Bereich der nicht-klinischen Tests ergänzt Emergos globale Produktregistrierung, Qualitätsmanagement, Vertretung in den Ländern und damit verbundene Dienstleistungen. Durch den Beitritt zu UL Solutions kann Emergo by UL seinen Kunden eine umfassendere Unterstützung für Human Factors und Usability Research und Design Services bieten, um Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Informationen zu Emergo by UL

Emergo by UL ist ein führendes Beratungsunternehmen für Human Factors Engineering und regulatorische Angelegenheiten. Unsere Lösungen helfen Ihnen, regelkonforme, sichere, effektive und zufriedenstellende Produkte auf den Markt zu bringen. Mit einer Präsenz auf sechs Kontinenten können wir Dienstleistungen in Echtzeit und Fachwissen vor Ort anbieten. Erfahren Sie mehr über Emergo by UL's Human Factors Research and Design.

