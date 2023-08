Data Scientest

Neue DevOps-Kurse in Deutschland: AWS setzt auf DataScientest, um die IT-Fachkräfte von morgen zu schulen

Berlin (ots)

Gemeinsam mit AWS (Amazon Web Services) startet das Online-Bildungsinstitut DataScientest neue DevOps-Kurse in Deutschland. DataScientest ist ein führender Anbieter von Data-Science-Schulungen in Europa, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen mit den Fähigkeiten und Kenntnissen auszustatten, die sie für den Erfolg in der datengetriebenen Welt brauchen. Europaweit hat DataScientest bereits mehr als 10.000 Menschen in verschiedenen Kursen auf ihrem Weg in die Tech- und Datenwelt begleitet, darunter auch Mitarbeitende von 70 der Fortune-500-Unternehmen. Die DevOps-Schulungen starten am 04. Oktober 2023 und vermitteln gefragte Cloud-Fähigkeiten und Best Practices, insbesondere mit den Bausteinen von AWS. Die erworbenen Skills können sofort von IT-Fachkräften praktisch genutzt werden, um Innovationen in der Cloud zu schaffen und ihre Karrieren voranzutreiben. Durch die Kombination aus umfassenden Online-Kursen, praktischen Projekten und Kooperationen mit der Industrie stellen DataScientest und AWS eine erstklassige Ausbildung sicher.

"DataScientest vermittelt neuen Talenten in den dringend benötigten Cloud-Jobs die notwendigen theoretischen und praktischen Fähigkeiten. Seit dem Start in Frankreich Anfang 2023 haben bereits mehr als 150 Personen ihre Ausbildung zum AWS-zertifizierten DevOps-Engineer begonnen. Unternehmen aller Größenordnungen steigen auf die Cloud um und die Nachfrage nach Cloud-Fachkräften ist mit über fünf Millionen unbesetzten Stellen europaweit riesig", so Maureen Lonergan, Vice President, AWS Training and Certification.

DevOps-Methoden steigern die Effektivität und Agilität von Unternehmen

Die Aufgabe von DevOps in Unternehmen besteht darin, eine enge Zusammenarbeit zwischen den Software-Entwicklerteams (Dev) und den IT-Betriebsteams (Ops) zu fördern. Diese Schnittstelle ist vonnöten, um kontinuierlich und effizient qualitativ hochwertige Software bereitzustellen. DevOps ist demnach ein ganzheitlicher Ansatz, der Technologie, Prozesse und Kultur verbindet, um die Effektivität und Agilität von Unternehmen zu steigern. In Zeiten digitaler Transformation suchen Unternehmen aller Branchen zunehmend nach Data-Science-Experten, die eine solide Grundlage in DevOps-Methoden mitbringen, um eine kollaborative und automatisierte Umgebung zu schaffen.

Über 500 IT-Fachkräfte im Bereich DevOps innerhalb von zwölf Monaten schulen

DataScientest hat auf die erhöhte Nachfrage der Industrie reagiert und einen DevOps-Kurs entwickelt, der nicht nur die Kernprinzipien und -praktiken von DevOps berücksichtigt, sondern auch deren praktische Anwendung im Bereich der Data Science im Blick hat. Durch die Zusammenarbeit mit AWS als weltweit führender Anbieter von Cloud-Computing-Dienste, stellt DataScientest sicher, dass sein DevOps-Kurs den höchsten Standards entspricht und die neuesten Tools und Best Practices einbezieht.

"Wir freuen uns, unseren DevOps-Kurs in Zusammenarbeit mit AWS nun auch in Deutschland zu starten", sagt Yoel Tordjman, CEO von DataScientest. "DevOps ist längst nicht mehr nur ein Schlagwort, sondern eine entscheidende Disziplin, die IT-Experten beherrschen müssen, um ihre eigene Karriere, aber auch den Erfolg ihres Unternehmens voranzutreiben. Geplant ist, innerhalb der nächsten zwölf Monate über 500 IT-Fachkräfte im Bereich DevOps auszubilden und auf AWS zu zertifizieren, um deutschen Unternehmen dabei zu helfen, digital aufzuholen", so Tordjman.

DevOps-Kurse vermitteln Theorie, praktische Projekte und Fallstudien

Die Teilnehmer:innen der DevOps-Schulungen erhalten Zugang zu einer dynamischen Lernumgebung, die Theorie, praktische Projekte und Fallstudien beinhaltet. Sie arbeiten mit modernsten Technologien und lernen von erfahrenen Dozent:innen und Expert:innen, die ein tiefes Verständnis von Data Science und DevOps vermitteln. Die Teilnehmer:innen erhalten die notwendigen Fähigkeiten, um die erlernten DevOps-Praktiken nahtlos in ihre Data-Science-Projekte zu integrieren.

Jobeinsteigern bietet DataScientest während und nach dem Kurs eine Karriereberatung an und unterstützt sie beim direkten Berufseinstieg in die Tech-Branche. Durch die Zusammenarbeit mit AWS sind die Teilnehmer:innen gut vorbereitet, die offizielle AWS-Zertifizierung zu erlangen, wodurch sie ihre berufliche Qualifikation verbessern und neue Karrierechancen erhalten.

Die Anmeldung zum DevOps-Kurs von DataScientest ist ab sofort möglich. Interessenten finden weitere Informationen und das Anmeldeformular auf der offiziellen Website.

Über DataScientest

DataScientest ist ein AZAV-zertifiziertes Online-Bildungsinstitut für zukunftsweisende und praxisnahe Weiterbildungen im Bereich der Data Science. Seit der Gründung im Jahr 2017 in Paris haben sich mehr als 10.000 Lernende erfolgreich Know How und Anwendungskompetenzen in den Bereichen Data Science, Data Engineering, Data Analytics, Data Management, Cloud Computing und DevOps angeeignet. Die Lernenden profitieren von einem hybriden pädagogischen Ansatz, der reales Lernen im virtuellen Klassenzimmer mit praktischen Coding-Übungen auf der technologisch hochmodernen Plattform von DataScientest kombiniert. Für die Lösungen von Playern wie Microsoft, Google, AWS und Dataiku ist DataScientest offizieller Ausbildungspartner. Alle Absolvent:innen erhalten ein Abschlusszertifikat der Universität La Sorbonne - akademischer Partner von DataScientest. Das Unternehmen kombiniert das Beste aus den Bereichen Forschung und Entwicklung im Bereich Data Science mit Open-Source- und proprietären Technologien. Fachkräfte erhalten bei DataScientest die heute und vor allem in der Zukunft nötigen Skills im Bereich der Datenwissenschaften, um so neue Karrierewege zu beschreiten und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu erhöhen.

