Tucano

Tucano Gold schließt endgültige Vereinbarung zum Kauf von Mina Tucano Ltda ab.

Calgary, Alberta, Kanada (ots/PRNewswire)

Tucano Gold Inc freut sich bekanntgeben zu können, dass es eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der Anteile von Mina Tucano Ltda und 100 % der Anteile von Tucano Resources Mineração Ltda gegen ein Entgelt von jeweils 1,00 BRL abgeschlossen hat. Gleichzeitig wurde den Gläubigern von Mina Tucano ein Zahlungsplan vorgeschlagen, der, sofern er vom Gericht genehmigt und bestätigt wird, die Wiederaufnahme des Betriebs im 4. Quartal 2023 ermöglicht und Mina Tucano zum größten Arbeitgeber im brasilianischen Bundesstaat Amapá macht.

Mina Tucano, das 2019 von Great Panther Mining Ltd. erworben wurde, hält eine hundertprozentige Beteiligung an der Goldmine Tucano, die sich auf einem 1.973 Quadratkilometer großen Grundstück im äußerst vielversprechenden Vila Nova Greenstone Belt des Guyana-Schildes befindet. Der Betrieb umfasst eine hochmoderne 3,5 Mtpa-CIL-Anlage und hat seit seiner Eröffnung im Jahr 2005 über 1,5 Millionen Unzen produziert.

Great Panther veröffentlichte am 8. Juni 2022 einen aktualisierten 43-101-Bericht mit nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven von 12,9 Millionen Tonnen mit 1,59 g/t für 656.000 Unzen. Seine M, I &I-Ressource beläuft sich auf 1,8 Millionen Unzen mit erheblichem Expansionsspielraum.

Wir freuen uns, mit dem Team von Mina Tucano unter der Leitung von Julio Carneiro und Joter Siqueria zusammenzuarbeiten. Es hat unsere volle Unterstützung bei der Wiedereröffnung des Betriebs im vierten Quartal. Wir gehen davon aus, dass Mina Tucano mittelfristig die Jahresproduktion schrittweise auf 100.000 Unzen erhöhen wird.

Nach der erfolgreichen Gründung von Pilar Gold Inc und Laiva Gold Inc hat das Team von Tucano Gold eine Fülle an Erfahrung gesammelt und Mina Tucano Zugang zu weiteren Finanzierungsquellen und zu gemeinsamem technischen Fachwissen erhalten. Mit einer kombinierten Mühlenkapazität von 7,3 Mio. Tonnen pro Jahr sind wir auf dem besten Weg, bis 2025 eine Jahresproduktion von 300.000 Unzen aus Tucano Gold, Laiva Gold und Pilar Gold zu erreichen

Tucano Gold hat starke Interessenbekundungen für seine Seed-Finanzierungsrunde erhalten, dessen Preis einen Bruchteil der heutigen Wiederbeschaffungskosten für den Bau eines solchen Weltklasse-Komplexes ausmacht. Wir glauben, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um eine große, langlebige Goldmine wie Mina Tucano vor dem nächsten Aufwärtszyklus des Goldpreises im Jahr 2024 zu kaufen, nachdem Laiva Gold Anfang des Jahres die größte Goldmühle Europas in Finnland erworben hat.

Die Investoren der Seed-Finanzierungsrunde von Tucano Gold erhalten außerdem einen kostenlosen Anteil an den ,,Exploration Spin-Outs" von Tucano Gold Exploration Inc im 1. Quartal 2024. Tucano Gold Exploration wird wohl über die größten und aussichtsreichsten Konzessionsgebiete auf dem Guyana Schild verfügen.

Wir haben seit unserer ersten Seed-Runde bei Pilar Gold zu 0,10 $ pro Aktie im Januar 2021 (letzte Runde 1,00 $ im November 2022) eine starke Erfolgsbilanz bei den Aktionärsrenditen und glauben, dass diese Runde bei Tucano Gold genauso erfolgreich sein wird, wie die Produktion hochgefahren wird und Mina Tucano erneut ein großer Erfolg für alle Stakeholder wird.

Original-Content von: Tucano, übermittelt durch news aktuell