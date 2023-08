International Business Counselors (IBC) GmbH

Alessandro Pugliese: Mit Social Recruiting und Employer Branding zu planbar mehr Mitarbeitern und Neukunden

Zürich (ots)

Für Unternehmen wird es immer schwieriger, geeignete Mitarbeiter zu finden. Das gilt besonders in der IT-Branche. Alessandro Pugliese ist der Geschäftsführer der Recruiting- und Employer-Branding-Agentur International Business Counselors (IBC) GmbH und sorgt für Abhilfe. Mit ganzheitlichen Ansätzen schafft er es, planbar neue Mitarbeiter und Neukunden für seine Kunden zu finden. Hier erfahren Sie, wie er dabei vorgeht und warum Recruiting und Employer Branding heute Hand in Hand gehen.

Der Fachkräftemangel hat mittlerweile Ausmaße angenommen, die viele Unternehmen vor große Herausforderungen stellen - das betrifft besonders die IT-Branche: Während der technische Fortschritt den Bedarf an IT-Dienstleistungen immer weiter erhöht, suchen die Unternehmen händeringend nach den passenden Fachkräften, um die wachsende Auftragslast zu bewältigen. "IT-Unternehmen, die es nicht schaffen, passendes Personal für sich zu gewinnen, droht über kurz oder lang sogar das Aus", bestätigt Alessandro Pugliese, Geschäftsführer der International Business Counselors (IBC) GmbH.

"Wer also auch weiterhin am Markt bestehen will, muss umdenken", so der Experte weiter. Mit der International Business Counselors (IBC) GmbH setzt Alessandro Pugliese auf innovative sowie ganzheitliche Social-Recruiting-Strategien, um IT-Unternehmen mit den nötigen Mitarbeitern zu versorgen, eine attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen und planbar Neukunden zu gewinnen. Seine Methoden sprechen dabei für sich, so konnte er bereits über 200 IT-Dienstleistern dabei helfen, erfolgreich in Richtung Zukunft zu blicken.

International Business Counselors (IBC) GmbH: Mit ganzheitlichen Strategien zu mehr Bewerbern und Neukunden

Die Zeiten, in denen IT-Unternehmen nur klassische Stellenanzeigen schalten mussten und aus der Flut von Bewerbungen den perfekten Mitarbeiter auswählen konnten, sind vorbei. Denn solche Stellenangebote finden kaum noch Resonanz bei geeigneten Bewerbern - das liegt mitunter an der Redundanz der Anzeigen. So setzen beispielsweise zahlreiche Headhunter auf die immer gleichen Floskeln, die Ergebnisse bleiben dann allerdings aus. Anders als oft kostspielige Headhunter setzt das Team der International Business Counselors (IBC) GmbH daher auf einen ganzheitlichen Ansatz aus bewährten Social-Recruiting-Strategien und zielführendem Employer Branding. Hierzu besucht Alessandro Pugliese seine Kunden vor Ort, um einerseits professionelle Fotos aufzunehmen und andererseits einheitliche Recruiting- und Employer-Branding-Videos zu produzieren, die in anschließenden Kampagnen auf den sozialen Medien eingesetzt werden. "Auf diese Weise schaffen wir es, unsere Kunden in das rechte Licht zu rücken. Schließlich funktioniert Recruiting heute nur noch in Verbindung mit zielführendem Employer Branding", erklärt der Experte. "Potenzielle Bewerber müssen verstehen, warum sie sich bei dem jeweiligen Unternehmen und nicht bei der Konkurrenz bewerben sollten. Ein authentischer Einblick in den Unternehmensalltag und seine Prozesse stärkt das Vertrauen der Zielgruppe und sorgt für Identifikation."

Sind die Maßnahmen in den Bereichen Recruiting und Employer Branding umgesetzt, geht es im zweiten Schritt um die Neukundengewinnung. "Für uns ist es wichtig, dass dieser Schritt erst nach der Mitarbeitersuche erfolgt. Schließlich ergibt die aktuelle Marktlage heute tendenziell mehr Auftragslast, als die Unternehmen bewältigen können. Wer nicht die nötigen Mitarbeiter hat, wird spätestens dann scheitern. Aus diesem Grund ist es so entscheidend, zuerst die Personaldecke aufzustocken", so Alessandro Pugliese. Um für Planbarkeit und Transparenz in der Neukundengewinnung zu sorgen, sieht es der Ansatz des Experten vor, proaktiv auf den Markt und Verantwortliche, wie Vorstände, Geschäftsführer, IT-Leiter oder auch CTOs zuzugehen. Auch hier schaltet das Team im Namen des Auftraggebers Anzeigen und sorgt so für eine Omnipräsenz, die für planbare Interessenten sorgt.

Wie es mit der International Business Counselors (IBC) GmbH weitergeht

Um beste Ergebnisse zu erzielen und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, ist die International Business Counselors (IBC) GmbH mit diversen Dienstleistern, Fachleuten und Partneragenturen vernetzt und regelmäßig auf Fachkonferenzen wie der Digital Recruiting Conference & Expo (DRX) präsent. Das erklärte Ziel von Alessandro Pugliese ist es, den IT-Markt umzukrempeln und für einen Umschwung zu sorgen. "IT-Dienstleister sollten heute für Innovation stehen: Veraltete Methoden und Auftritte müssen daher der Vergangenheit angehören. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, für ebendiese Innovation zu sorgen und helfen unseren Kunden nicht nur dabei, neue Mitarbeiter und Kunden zu gewinnen, sondern auch dabei, sich gänzlich modern aufzustellen, um auch in Zukunft weiterhin am Markt zu bestehen.

