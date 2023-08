Optty Pte Ltd

Innovation mit Wirkung: Optty erhält die B Corp-Zertifizierung, die globale Entwicklung der Zahlungsverkehrstechnologie und die Mastercard „Priceless Planet" Coalition Alliance

Optty, ein in Singapur ansässiges Unternehmen für Zahlungstechnologien, freut sich, bekannt geben zu können, dass es die B Corp-Zertifizierung erhalten hat, die sein Engagement für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Zweck und Gewinn widerspiegelt.

Die B Corp-Zertifizierung wird an Unternehmen vergeben, die die höchsten Standards für soziale und ökologische Auswirkungen erfüllen. Optty schließt sich dieser Elite-Gruppe mit einer soliden Erfolgsbilanz von Beiträgen zu nachhaltiger Entwicklung und Initiativen zum Kohlenstoffausgleich an.

Das Herzstück von Optty ist eine robuste, einheitliche API-Integration, die eine Verbindung zu sechs Zahlungsarchitekturen herstellt, darunter „Buy Now Pay Later", „Digital Wallets", „Debit" und „Kredit" und weitere, wobei bis Ende 2023 neun Architekturen verfügbar sein werden. Diese Technologie verfügt über mehr als 90 einzelne „Buy Now Pay Later"-Integrationen – die höchste Anzahl, die von einem Technologieanbieter weltweit angeboten wird, was Optty zu einem führenden Unternehmen in der Fintech-Branche macht.

Darüber hinaus ist die Technologie von Optty derzeit in mehr als 120 Ländern verfügbar, mit einer vollständigen White-Label-Lösung für Systeme, Banken, Gateways und Händler gleichermaßen und Plänen für eine kontinuierliche globale Expansion.

Eine branchenführende zusätzliche Komponente der Plattform von Optty ist die eingebettete Technologie, die es globalen Einzelhändlern ermöglicht, in weniger als einer Minute ihre Kassen mit Klimaschutz-, Spenden- und Sammeldiensten auszustatten. Diese Funktion ermöglicht es Kunden auf der ganzen Welt, bei jeder Transaktion einen Beitrag zu leisten, wenn sie sich dafür entscheiden. Dadurch werden Mittel für den Ausgleich von Kohlenstoffauswirkungen und die Finanzierung von Nachhaltigkeits- und Naturschutzprojekten auf der ganzen Welt geschaffen und eine umfassende Integration von Wohltätigkeitsorganisationen und Spendentechnologien aus aller Welt unterstützt.

Nikhil Hirdramani, Sustainability Influencer/Consultant und EO Global Leader, widmet seine Zeit der Arbeit mit umsetzbaren Nachhaltigkeitsprojekten auf der ganzen Welt, nachdem er mehr als zwei Jahrzehnte in der Textilindustrie verbracht hat. „Wir befinden uns an einem kritischen Punkt auf unserem globalen Weg, und als Mitglieder der internationalen Geschäfts- und Unternehmergemeinschaft tragen wir eine große Verantwortung", kommentiert Hirdaramani. „Ich freue mich sehr zu sehen, dass Optty diesen Paradigmenwechsel vollzogen hat. Wirtschaftlicher Erfolg und Umweltverträglichkeit schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern sind eng miteinander verwoben. Optty hat neue Maßstäbe in der Fintech- und Zahlungsbranche gesetzt und einen globalen Trend ausgelöst, bei dem die Wirkung genauso wichtig ist wie der Gewinn. Dieser Schritt erinnert uns alle daran, dass Veränderungen nicht nur notwendig sind, sondern auch möglich sind."

„Unsere B Corp-Zertifizierung unterstreicht unser Engagement für nachhaltige Geschäftspraktiken und soziale Verantwortung", erklärt Natasha Zurnamer, Gründerin und CEO von Optty. „Mit der einzigartigen Plattform von Optty ermöglichen wir es Einzelhändlern, nicht nur verschiedene Zahlungsoptionen anzubieten, sondern ihren Kunden auch eine einfache Möglichkeit zu bieten, mit jeder Transaktion einen Beitrag zu wichtigen Umweltinitiativen zu leisten."

Das Engagement von Optty für ökologische Nachhaltigkeit erstreckt sich auch auf seine Mitgliedschaft in der Mastercard Priceless Planet Coalition. Diese globale Initiative zielt darauf ab, Unternehmen und Verbraucher im Kampf gegen den Klimawandel zu vereinen. „Mastercard hat im Laufe des Jahres 2022 beeindruckende Fortschritte gemacht und Partnerschaften mit über 130 Unternehmen weltweit in einem umfangreichen Portfolio von 18 Projekten in 19 verschiedenen Märkten geschlossen, um die hochwertigsten Projekte zur Wiederaufforstung von Wäldern zu unterstützen, die ein maximales Potenzial haben, die globalen Treibhausgasemissionen zu verringern, die Biodiversität des Planeten zu fördern und den Gemeinden, die in oder in der Nähe der wiederaufgeforsteten Landschaften leben, zugute zu kommen", sagte Marie Soon, Vizepräsidentin von ESG, Asia Pacific, Mastercard. „Die Investition von Optty in das Wiederaufforstungsprojekt ist ein Beispiel für ein verantwortungsbewusstes unternehmerisches Engagement und ein inspirierendes Beispiel für andere Unternehmen. Es dient als leuchtendes Beispiel dafür, wie Unternehmen einen positiven Wandel in unserer Welt bewirken können."

„Die Kombination unserer hochmodernen Zahlungstechnologie mit dem Engagement für Nachhaltigkeit macht Optty zu einem Vorreiter in der Branche. Wir verändern nicht nur die Art und Weise, wie Zahlungen getätigt werden, sondern geben jeder Transaktion einen Zweck, der über den Austausch von Waren und Dienstleistungen hinausgeht, und wir stimmen uns mit den Organisationen ab, von denen wir wissen, dass sie sich auf umsetzbare Auswirkungen konzentrieren", fügt Zurnamer hinzu.

Um mehr über Optty, seine B Corp-Zertifizierung und seine innovative Plattform zu erfahren, besuchen Sie bitte www.optty.com.

Informationen zu Optty: Optty ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen für Zahlungstechnologie, das den globalen Einzelhandel mit seiner fortschrittlichen Zahlungsplattform revolutioniert. Mit einer rekordverdächtigen Anzahl von „Buy Now Pay Later"-Integrationen und einem Engagement für den CO2-Ausgleich und nachhaltige Projekte treibt Optty den Wandel in der Zahlungstechnologiebranche voran – mit einer Transaktion nach der anderen.

