Giacomo Alotto: ZAZA Group setzt weiteren Meilenstein im sozialen Wohnungsbau

Bis vor ein paar Jahrzehnten war Wohnen in Deutschland kein großes Thema. Heute jedoch steigen die Mieten unaufhaltsam, ohne dass ein Ende in Sicht wäre. Das bestätigt auch Giacomo Alotto, Gründer und Geschäftsführer der ZAZA Group. Als Mr. Selfmade kann der Unternehmensberater auf umfassende Expertise und langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen zurückblicken. Zuletzt hat er gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern Lukas Masurek und Rajkumar Kesavan die AKM Wohnungsbaugesellschaft mbH initiiert, die sich auf den Bau bezahlbarer und nachhaltiger Wohnungen spezialisiert hat, um dem akuten Problem des Wohnungsmangels entgegenzuwirken. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie im Folgenden.

Deutsche Städte stehen vor einer drängenden Herausforderung: dem akuten Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. In den letzten Jahren sind die Kosten für Miete und Nebenkosten kontinuierlich gestiegen. Die Wohnungen, die heute neu vermietet werden, sind fast immer zu teuer, zu klein oder zu groß. Die Gründe dafür sind vielfältig: So zieht es zum Beispiel immer mehr junge Leute aus den ländlichen Regionen in die boomenden Städte. Doch während die Nachfrage steigt, hinkt das Angebot hinterher. "In Deutschland fehlen derzeit rund 700.000 Wohnungen", erklärt Giacomo Alotto, Gründer und Geschäftsführer der ZAZA Group. "Menschen mit niedrigem Einkommen haben zunehmend Schwierigkeiten, überhaupt eine passende Wohnung zu finden - und eine Besserung ist erst einmal nicht in Sicht."

"Einschätzungen von Experten zufolge bremsen hohe Zinsen, Materialkosten und bürokratische Hürden die Baubranche aus", fährt der Unternehmensberater fort. "In der Folge wird Wohnen für immer mehr Menschen zum Existenzproblem." Mit der ZAZA Group hat sich Giacomo Alotto der Aufgabe verschrieben, dem anhaltenden Problem der Wohnungsnot entgegenzuwirken: Durch die Spezialisierung auf die Projektierung und Umsetzung von Wohn- und Gewerbeimmobilien möchte er Menschen hochwertigen und bezahlbaren Wohnraum ermöglichen. Gleichzeitig ist es ihm ein Anliegen, sich für moderne und ökologische Standards im sozialen Wohnungsbau einzusetzen - und dadurch den Weg in Richtung ökologische Nachhaltigkeit zu ebnen. Nun hat Giacomo Alotto gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern Lukas Masurek und Rajkumar Kesavan die AKM Wohnungsbaugesellschaft mbH initiiert, die danach strebt, die Zukunft zu gestalten und lebenswerte Wohnräume zu schaffen.

Die Zukunftspläne der AKM Wohnungsbaugesellschaft mbH

Mit der Gründung der AKM Wohnungsbaugesellschaft mbH setzt die ZAZA Group gemeinsam mit ihren zwei Holding-Unternehmen, der Heckstein Immobilien GmbH und der M&L Infinity Group eG, einen weiteren Meilenstein im sozialen Wohnungsbau. Das neu gegründete Unternehmen hat sich auf den Bau bezahlbarer und nachhaltiger Wohnungen spezialisiert. Rajkumar Kesavan, der über umfassende Erfahrung in der Immobilienbranche verfügt - so zum Beispiel in der Planung und Umsetzung einer stationären Jugendhilfe mit Inobhutnahme - wird eine entscheidende Rolle in der AKM Wohnungsbaugesellschaft mbH übernehmen. Lukas Masurek hat eine Ausbildung zum vertriebsorientierten Bankkaufmann absolviert. Durch seine Zeit in Giacomo Alottos Talentschmiede konnte er seine Fähigkeiten intensiv weiterentwickeln und eine beeindruckende Karriereentwicklung hinlegen. Nun wird er die Position des Geschäftsführers bei der AKM Wohnungsbaugesellschaft mbH übernehmen.

"Die beeindruckenden Qualifikationen und Erfahrungen der Führungspersonen unterstreichen das klare Bekenntnis der ZAZA Group zu innovativen Ansätzen und effektiver Zusammenarbeit", sagt Giacomo Alotto. "Mit unserer Arbeit möchten wir für positive Veränderungen im Bereich des bezahlbaren Wohnraums und sozialen Wohnungsbaus sorgen. Um den Wohnungsmangel zu bekämpfen und die Wohnungsnot zu lindern, planen wir den Bau zahlreicher Sozialwohnungsprojekte, die sich über verschiedene Regionen erstrecken."

Pioniere im umweltfreundlichen Wohnungsbau

Als Leitprinzip hat die ZAZA Group zudem ein ökologisches Bewusstsein in ihrer Unternehmensphilosophie verankert. Um zu gewährleisten, dass ihre Gebäude eine Investition in die Zukunft darstellen, legen Giacomo Alotto und sein Team besonderen Wert auf moderne Bauweisen im Holzständerwerk. Alle Sozialwohnungen werden nach den neuesten Standards errichtet, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. So setzt sich Giacomo Alotto nicht nur entschlossen für seine Vision ein, den Wohnungsmangel zu beheben, sondern wird auch seinem Anspruch an größtmögliche Nachhaltigkeit gerecht, die für ihn ganz oben auf der Agenda steht.

Werdegang und Mission von Giacomo Alotto

Die Bedeutung gesellschaftlicher Verantwortung lernte Giacomo Alotto während seiner Zeit als Beamter im öffentlichen Dienst. Doch sein Drang nach Veränderungen trieb ihn vor etwa zwei Jahrzehnten dazu, sich in der Versicherungsbranche selbstständig zu machen. Mit seinem außergewöhnlichen Verkaufstalent erzielte er rasche Erfolge, die ihm den Aufbau eines umfangreichen Vertriebsnetzwerks ermöglichten. Nach Jahren als erfolgreicher Unternehmer entschloss er sich schließlich dazu, seinen Erfahrungsschatz gezielt an andere Gründer weiterzugeben. Zudem gilt er heute als echter Pionier auf dem Gebiet des sozialen Wohnungsbaus.

"Angesichts steigender Wohnkosten und sozialer Herausforderungen wird der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum und sozialem Wohnungsbau in Deutschland immer drängender", sagt Giacomo Alotto. "Die AKM Wohnungsbaugesellschaft mbH ist sich dieser Verantwortung bewusst und setzt sich entschlossen dafür ein, durch ihre Projekte einen positiven Beitrag zur Schaffung von lebenswerten Wohnverhältnissen zu leisten. In einer Zeit, in der Wohnraum ein grundlegendes Bedürfnis ist, verfolgt die AKM Wohnungsbaugesellschaft mbH das Ziel, erschwinglichen Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen - und somit einen nachhaltigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten."

