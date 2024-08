Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG

Schörghuber Gruppe investiert massiv in künftiges Wachstum und steigert Konzernumsatz

München (ots)

Bilanz 2023: Trotz herausfordernder Marktverhältnisse ist es dem Münchner Familienunternehmen im Geschäftsjahr 2023 gelungen, seine aggregierten Umsatzerlöse um rund 10 Prozent auf 1,66 Mrd. EUR und das aggregierte EBITDA um rund 8 Prozent auf 252,7 Mio. EUR zu steigern / Massive Investitionen in Digitalisierung und Transformation für künftiges Wachstum auf allen Geschäftsfeldern

Herausfordernde Marktverhältnisse in allen Branchen infolge der multiplen globalen Krisen haben das vergangene Geschäftsjahr der Schörghuber Gruppe geprägt. Aufgrund ihrer diversifizierten Aufstellung und der durch den Transformationsprozess erfolgten Neuaufstellung sieht sich die in München ansässige Unternehmensgruppe zugleich auf dem richtigen Weg, die Zukunft aus einer Position der Stärke heraus weiter aktiv erfolgreich zu gestalten. Alle fünf Geschäftsfelder haben inzwischen mit der Operationalisierung der adjustierten Strategien und Strukturen begonnen. "Die durch die Transformation auf den Weg gebrachten Veränderungen greifen. Wir haben die Struktur des Konzerns so erneuert, dass sich die Geschäftsfelder agil und dezentral organisiert auf die sich immer schneller wandelnden Märkte und die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden einstellen können. Damit wollen wir auch weiterhin einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität der Menschen leisten", sagt Co-CEO Florian Schörghuber, der zum 01.10.2024 planmäßig den Vorstandsvorsitz von Nico Nusmeier übernehmen wird.

Umsatz gesteigert

Die aggregierte Bilanzsumme der Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG lag mit 4,96 Mrd. EUR leicht über dem Vorjahresniveau von 4,87 Mrd. EUR. Mit einem Plus von 9,9 % auf 1,66 Mrd. EUR konnte die Umsatzprognose errreicht werden (2022: 1,51 Mrd. EUR). Das EBITDA konnte - trotz negativer Sondereffekte - um 7,5 % auf 252,7 Mio. EUR gesteigert werden. Infolge nicht liquiditätswirksamer negativer Marktwertänderungen im Immobilienportfolio vor dem Hintergrund des gestiegenen Zinsniveaus lag das EBIT mit -120 Mio. EUR (2022: 98,6 Mio. EUR) unter den Erwartungen. "Mit -5,8 % fiel die Abwertung unseres Immobilienportfolios dank der Premium-Lage unserer Immobilien weniger signifikant aus als die, die viele unserer Mitbewerber vornehmen müssen", bilanziert CEO Nico Nusmeier. Die solide Eigenkapitalquote von 42,2 % schließlich lag im vergangenen Jahr leicht unter der des Vorjahres (2022: 45,9 %), die liquiden Mittel standen zum Jahresende bei 274 Mio EUR.

Investitionen als Basis für künftiges Wachstum

Das Geschäftsfeld Getränke (Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA), das als Joint Venture mit der Heineken International B.V geführt und mit einem Anteil von 70 % at equity konsolidiert wird, steigerte den Absatz in nahezu allen Vertriebskanälen. Im Inland konnte die Gruppe bei einem weiter rückläufigen Biermarkt - 2023 um 4,2 % - ihren Anteil neuerlich ausbauen. Das Kultgetränk Paulaner Spezi setzte seine Erfolgsgeschichte fort und trug mit 30,8 % Absatzsteigerung deutlich zum Wachstum in der Kategorie Carbonated Soft Drinks (CSD) im Segment der Alkoholfreien Getränke (AfG) bei. Mit dem Erwerb der Brauerei in Gotha legte die Paulaner Brauerei Gruppe zudem das Fundament für weiteres Wachstum bei Paulaner Spezi und bei der erfolgreich eingeführten Paulaner Limo. Flankiert wurde die positive Entwicklung im Inland durch Wachstum im Exportgeschäft, nicht zuletzt durch Absatzsprünge in den wichtigen Märkten China (+ 22 %), USA (+ 13 %) und Italien (+ 7 %).

Eine deutliche Umsatzsteigerung verbucht auch das Geschäftsfeld Hotel (Arabella Hospitality SE). Höhepunkt des vergangenen Jahres war die Eröffnung des Rosewood Munich in der Münchner Innenstadt - dem ersten Haus der Ultra-Luxury-Marke in Deutschland. Für das Rosewood Schloss Fuschl in Österreich erfolgte jüngst das Ribbon Cutting. Seit diesem Jahr werden 14 der 17 Hotels der Arabella Hospitality SE mit Franchiseverträgen betrieben, was mit einer stärkeren Verantwortung der operativen Geschäftstätigkeit verbunden ist und die Basis für weiteres Wachstum bilden wird.

Trotz einer schwächeren Nachfrage und sinkender Marktpreise investiert die Schörghuber Gruppe im Geschäftsfeld Seafood (Productos del Mar Ventisqueros S. A) weiter stark in Qualität und Nachhaltigkeit. Durch ein laufend fortentwickeltes KI-unterstütztes Bilderkennungs- und Datenanalysesystem konnte die Futterzufuhr noch effizienter gesteuert, die Verschmutzung der Meere weiter reduziert und bis zu fünf Prozent mehr Biomasse bei unverändertem Futterverbrauch erzeugt werden. Die Investitionen in die Qualität der Produkte und gleichermaßen der Prozesse zahlen sich aus: Auf dem wichtigen US-amerikanischen Markt konnte Ventisqueros 2023 den Ertrag pro Kilo verkauftem Lachs um 4,5 % steigern und mit Silverside, der Premium-Marke für Coho, um 37,0 % gegenüber dem Vorjahr wachsen.

Seit dem vergangenen Jahr agiert die Bayerische Hausbau in den beiden voneinander getrennten Geschäftsfeldern Development (Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG) und Real Estate (Bayerische Hausbau RE GmbH & Co. KG). Mit der neuen Struktur sind Immobilienbesitz und -verwaltung von der Projektentwicklung getrennt. Auch hier stellen sich die beiden Geschäftsfelder selbstständiger auf, um in ihren Segmenten Chancen für künftiges Wachstum besser nutzen zu können.

"Wir haben gerade in schwierigen Zeiten Zeichen gesetzt und in künftiges Wachstum investiert. Das ist nur möglich, weil die Schörghuber Gruppe auf einem soliden finanziellen Fundament steht und als Familienunternehmen langfristige Ziele dem schnellen Erfolg vorzieht. Auf dieser Basis haben wir mit unseren fünf Geschäftsfeldern klare Wachstumsziele für das laufende Jahr vereinbart - orientiert an unseren drei Familienwerten Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit", so Florian Schörghuber. Die Wachstumsambitionen der Schörghuber Gruppe schlagen sich auch in einer deutlichen Steigerung der Mitarbeitendenzahl nieder: Wesentlich infolge der Eröffnung des Rosewood Munich, der Übernahme des Braustandortes in Gotha und neu entstandener Arbeitsplätze in Chile ist die Zahl der Beschäftigten innerhalb der gesamten Gruppe um 800 auf rund 6.400 gewachsen.

Ausblick 2024: Investitionen zahlen sich aus

Die herausfordernde Marktsituation - insbesondere die anhaltende Bau- und Immobilien- sowie die Rohstoffkrise, der russische Angriffskrieg und die instabile Lage im Nahen Osten, investitionshemmende politische Rahmenbedingungen und herausfordernde Umweltbedingungen im Seafood-Geschäft werden auch 2024 spürbare Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Schörghuber Gruppe haben. Dennoch ist der Vorstand zuversichtlich, dass sich die in den vergangenen Jahren vorgenommenen Investitionen in diesem Jahr in Wachstum und einer Steigerung des Ergebnisses niederschlagen. Über alle Portfoliounternehmen hinweg hat die Gruppe im vergangenen Jahr 314,5 Mio. EUR (Vorjahr: 269,3 Mio. EUR) investiert. So hat beispielsweise die Bayerische Hausbau Real Estate allein im vergangenen Jahr über 140 Mio. EUR unter anderem in die Entwicklung des Rosewood Munich und des angrenzenden Bürokomplexes in der Prannerstraße investiert - beides Projekte, die inzwischen vollständig in den Bestand der Bayerischen Hausbau Real Estate überführt worden sind. Für 2024 normalisiert sich die Investitionstätigkeit des Mischkonzerns wieder auf das Niveau zurückliegender Jahre.

Florian Schörghuber: "Unsere Wachstumsstrategie hat sich bewährt. In einer sich verändernden Welt verändern auch wir uns - so, wie es die Schörghuber Gruppe in den vergangenen 70 Jahren immer wieder getan hat. Und wie in den vergangenen Jahrzehnten werden wir auch weiter mit unternehmerischem Mut neue Wege einschlagen. Immer mit dem klaren Ziel, unseren Charakter als eigenkapitalstarkes, unabhängiges und wertebasiertes Familienunternehmen zu bewahren."

Kennzahlen Schörghuber Gruppe 2023 vs. 2022

Bilanzsumme*

4,959 Mrd. EUR (2022: 4,870 Mrd. EUR)

Umsatzerlöse*

1,664 Mrd. EUR (2022: 1,515 Mrd. EUR)

Eigenkapitalquote

42,2 % (2022: 45,9 %)

EBITDA**

252,7 Mio. EUR (2022: 235,1 Mio. EUR)

EBIT**

-120,0 Mio. EUR (2022: 98,6 Mio. EUR)

Investitionen

314,5 Mio. EUR (2022: 269,3 Mio. EUR)

Mitarbeiterzahl

6.379 (2022: 5.539)

* Gemäß IFRS 11 wird die Paulaner Brauerei Gruppe mit einem Anteil von 70 % at equity konsolidiert. Hier handelt es sich um einen Pro-forma-Ausweis von Bilanzsumme und Umsatzerlösen sowie der zugehörigen Intercompany-Eliminierungen.

** EBITDA und EBIT der Paulaner Brauerei Gruppe sind mit einem Anteil von 70 % bei der Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG at equity konsolidiert.

Über die Schörghuber Gruppe

Die 1954 gegründete und in dritter Generation familiengeführte Schörghuber Gruppe mit Sitz in München ist in den fünf Geschäftsfeldern Development, Real Estate, Getränke, Hotel sowie Seafood national und international erfolgreich tätig. Zur Gruppe gehören die Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG, die Bayerische Hausbau RE GmbH & Co. KG, die Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA als Joint Venture mit der Heineken International B.V, die Arabella Hospitality SE und die chilenische Productos del Mar Ventisqueros S. A. Die Holding übernimmt die Aufgabe der strategischen Steuerung entlang der drei Familienwerte Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Weltweit sind insgesamt rund 6.400 Mitarbeiter*innen für die Schörghuber Gruppe tätig. www.schoerghuber.group

Original-Content von: Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG, übermittelt durch news aktuell