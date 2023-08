Beond

Beond Holding schließt erfolgreiche Seed-Finanzierungsrunde über 17 Millionen US-Dollar ab, um die erste Premium-Freizeitfluggesellschaft der Welt zu gründen

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Beond, die erste Premium-Freizeitfluggesellschaft der Welt, freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde über 17 Millionen US-Dollar von einer Gruppe angesehener Investoren bekannt zu geben. Die Finanzierungsrunde war überzeichnet, was das starke Vertrauen und den Glauben an die Vision und das Potenzial von Beond widerspiegelt.

Zu den Teilnehmern zählten Family-Offices, Angel-Investoren und strategische Partner, die damit ihr Vertrauen in das vielversprechende Marktpotenzial des Unternehmens sowie seinen bahnbrechenden Ansatz für Freizeitreisen bekundeten.

Der Vorsitzende und CEO von Beond, Tero Taskila, bedankte sich bei den Investoren und Partnern, die an die Vision des Unternehmens für einen neuen und aufregenden Ansatz für Premium-Freizeitflüge glauben. „Diese Finanzierungsrunde markiert einen bedeutenden Meilenstein für Beond", sagte Taskila.

„Wir fühlen uns geehrt und freuen uns über die Unterstützung solch bemerkenswerter Investoren, die unsere Leidenschaft für Innovationen teilen und an unsere Philosophie glauben. Die Investition wird Beond in die Lage versetzen, sein volles Potenzial auszuschöpfen, das Versprechen dieses bahnbrechenden Geschäftsmodells in der Luftfahrtbranche zu erfüllen und den Fluggästen ein völlig neuartiges Erlebnis zu bieten. Beond wird Kunden ein erstklassiges Freizeiterlebnis bieten und dank der jahrzehntelangen Erfahrung unseres Teams die Vorzüge eines leichten, kostengünstigen Geschäftsmodells nutzen."

Die Investition wird die ehrgeizigen Wachstumspläne von Beond vorantreiben, darunter:

Vergrößerung des Teams: Verstärkung des Kernteams mit hochkarätigen Talenten zur Beschleunigung der Produktentwicklung und -innovation, Einstellung von Piloten und Kabinenpersonal zum Ausbau des Netzwerks. Skalierung der Marketing- und Vertriebsaktivitäten: Steigerung der Sichtbarkeit der Marke und der Marktreichweite, um einen breiteren Kundenstamm zu gewinnen. Sicherung zusätzlicher Kapazitäten: Investitionen in Flugzeuge und neueste Technologien für Premium-Sitze mit voller Liegeposition, um Kunden ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Beond wird den Betrieb vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung im Herbst 2023 aufnehmen, wobei die Malediven das erste Drehkreuz sein werden. Die Fluggesellschaft plant, eine Flotte hochmoderner Flugzeuge der Airbus A320-Familie mit einer einzigartigen, luxuriösen Lay-Flat-Konfiguration einzusetzen, um Passagiere aus Europa, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum auf die Malediven zu bringen.

Informationen zu Beond

Beond ist die erste Premium-Freizeitfluggesellschaft der Welt, die einzigartige und maßgeschneiderte Erlebnisse für den modernen Reisenden von heute bietet. Beond wird Flüge von verschiedenen Standorten mit den neuesten Innovationen in den Bereichen Luftfahrt und Luxusreisen anbieten.

