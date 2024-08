Integrierte Lösungen für effiziente Personalprozesse

CSS AG

CSS AG und evidanza auf der Zukunft Personal Europe

Die CSS AG, führender Anbieter von Unternehmenssoftware für den Mittelstand, präsentiert sich vom 10. bis 12. September auf der Zukunft Personal Europe in Köln. Im Zentrum des Messeauftritts steht die branchenübergreifende Lösung eGECKO Personalwesen. Besucher können das Team der CSS AG auf der Koelnmesse, Messeplatz 1, Halle 4.2, Stand G.08, 50679 Köln, kennenlernen und sich beraten lassen.

Effiziente und integrierte Personalprozesse auf einer Datenbasis

Mit den integrierten Modulen Lohn- und Gehaltsabrechnung, Personalmanagement, digitale Personalakte, Employee Self Service (ESS), Reisemanagement, Personalzeiterfassung sowie Recruiting & Bewerbermanagement und Talentmanagement/Seminarmanagement präsentiert CSS eine ganzheitliche Lösung auf einer einzigen Datenbasis. Als vollintegrierte und mehrmandantenfähige Komplettlösung unterstützt eGECKO Personalwesen den Anwender ganzheitlich in sämtlichen Personalprozessen - von der Erfassung der Bewerberdaten über die Lohn- und Gehaltsabrechnung bis hin zur Zeiterfassung und Personalkostenplanung. Die Weiterbearbeitung der Daten in anderen eGECKO Anwendungen wie der Finanzbuchhaltung oder der Kostenrechnung, Controlling oder Budgetierung ist damit in Echtzeit möglich. Die vielfältigen Abfragemöglichkeiten und umfangreichen Suchfunktionen über den gesamten Datenbestand dienen als Grundlage für fundierte Personalentscheidungen. Detaillierte Einblicke in verschiedene Module machen deutlich, welche Transparenz und Zeitersparnis die applikationsübergreifenden Features mit sich bringen und für effizientere Prozesse sorgen.

evidanza präsentiert innovative BI-Lösungen für Personalcontrolling

In diesem Jahr wird die CSS AG von ihrem Schwesterunternehmen evidanza begleitet. evidanza präsentiert fortschrittliche Lösungen im Bereich Personalcontrolling. Als BI-Spezialist bietet evidanza Lösungen zur Erhöhung der Unternehmenstransparenz, zur kennzahlengestützten Bewertung und Optimierung von Unternehmensprozessen sowie zur Unternehmensplanung.

One-Click-Recruiter als optimale Ergänzung von eGECKO Personalwesen

Als optimale Ergänzung für das eGECKO Bewerbermanagement fungiert dabei der "One-Click-Recruiter" von der Jobcluster Deutschland GmbH. Dank der nahtlosen Integration dieser intelligenten Webanwendung erstellen eGECKO-Anwender Karriereportale und Stellenanzeigen im Handumdrehen. Die Veröffentlichung von Jobangeboten erfolgt mit wenigen Klicks auf mehr als 200 der wichtigsten Job-Portale. Interessenten können sich über die Vorteile eines durchgängigen und effizienten Recruitings direkt beim CSS-Partnerunternehmen informieren, das mit einem eigenen Demo-Point auf dem CSS-Messestand vertreten ist.

Über die Mittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Lösung eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling/Corporate Performance Management (Business Intelligence, Business Planning, Business Performance Management, Data Management), Personalwesen (Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung, Employee Self Service, Digitale Personalakte) sowie ERP-Komponenten für Unternehmen in den Bereichen Dienstleistung und Services (CRM, Projektmanagement, Auftragsabwicklung, Einkauf, etc.) sowie Gesundheit und Soziales.

Über die CSS Gruppe

Mit rund 3000 Kunden und mehr als 13.500 Firmen, darunter Organisationen, öffentliche Einrichtungen, mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne wie CAWÖ Textil, Hassia Mineralquellen, die WASGAU Produktions & Handels AG oder der VDMA, gehört CSS zu den großen Herstellern betriebswirtschaftlicher Software in Deutschland. Neben dem Hauptsitz der CSS AG in Künzell bei Fulda sowie dem Hauptsitz der evidanza GmbH in Salching ist die CSS-Gruppe deutschlandweit mit knapp 320 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Lampertheim, München, Villingen-Schwenningen und Landsberg am Lech vertreten. Zum europaweiten Partnernetz von CSS zählen Unternehmen wie die Asseco Solutions AG, COBUS ConCept GmbH, Hetkamp GmbH, PLANAT GmbH, PDS GmbH oder PSI Automotive & Industry GmbH.

