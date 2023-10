CSS AG

Power Day der CSS AG: Buchhaltung im digitalen Zeitalter

Experten geben Tipps und Insights zu modernen und effizienten Finanzprozessen

Künzell (ots)

Die CSS AG veranstaltet am 23. November 2023 ihren vierten Power Day in diesem Jahr. In dieser kostenlosen Online-Veranstaltung bieten Experten in ihren Vorträgen wertvolle Einblicke in Themen rund um die Buchhaltung. Teilnehmer erhalten innovative Denkansätze, kreative Umsetzungsideen und nützliche Praxistipps.

Innerhalb von nur 30 Minuten pro Vortrag vermitteln die Experten des Power Days essenzielles Wissen, das die Arbeit von Buchhaltern und Finanzprofis bereichert. Jeder Teilnehmer kann aus einem breiten Programm seine bevorzugten Themen auswählen und sich online anmelden - für praxisorientierte Insights, die sich optimal in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Die Vorträge des Power Days am 23. November beleuchten verschiedene Aspekte der modernen Finanzwelt, von der Digitalisierung bis hin zum Thema ESG.

Die Rolle des Accountants im Zeitalter der KI

Magnus Bilke, der Gründer und CEO von DONE!Financials, bringt in seinem Vortrag "Interim Accounting in der Ära von Chatbots und KI-Assistenten" die spannende Frage auf, wie die Rolle des Buchhalters in der nahen Zukunft aussehen könnte - insbesondere angesichts der raschen technologischen Entwicklungen mit Chatbots und KI-Assistenten. Er präsentiert dabei fesselnde Einblicke in die Herausforderungen und Chancen der Automatisierung. Außerdem diskutiert er, wie Buchhalter ihre Rolle neu definieren können, um sich in der digital transformierten Buchhaltungslandschaft erfolgreich zu behaupten.

Vom Krisenmanagement zur digitalen Effizienz

In einer Welt, die immerzu von Krisen eingeholt wird, öffnet Dr. Veronika von Heise-Rotenburg die Tür zu robusten Finanzstrategien durch ihren Vortrag "Digitalisierung im Finanzwesen - kritischer Erfolgsfaktor in Krisenzeiten". Sie führt ein Modell des digitalen Effizienz-Pfads im Finanzwesen ein und taucht in die "Buy or Build"-Debatte ein. Außerdem wirft sie auch einen Blick auf die transformative Rolle von FinTech im modernen Finanzwesen.

Zwischen finanzieller Resilienz und nachhaltigem Unternehmenswachstum

In unsicheren Zeiten erweist sich ein robustes Cash-Management als Rettungsanker für Unternehmen. Jana Scharfschwerdt, erfahrene CFO on Demand und Founder, navigiert durch die Untiefen der Finanzstrategien in ihrem Vortrag "Cash is queen: Mit Resilienz durch unsichere Zeiten". Sie unterstreicht die zentrale Rolle des Cash Flows und beleuchtet, wie durch strategische Cash-Reserven und effiziente Cashflow-Forecasts die Widerstandsfähigkeit der Finanzfunktion gestärkt werden kann. Die Learnings aus schnell wachsenden Unternehmen und die Relevanz der digitalen Transformation für fundierte Managemententscheidungen runden ihren Vortrag ab und bieten pragmatische Ansätze für ein resilientes Cash-Management in turbulenten Zeiten.

Nachhaltigkeit im Mittelstand: ESG-Strategien effektiv und pragmatisch umsetzen

Die Welt der nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten spricht eine gemeinsame Sprache: Environmental, Social und Governance (ESG). Sönke-Timo Kisker, der Geschäftsführer und Finanzvorstand der YDEON Gruppe, entschlüsselt in seinem Vortrag "Environmental, Social und Governance (ESG) in der Praxis: Dos & Don'ts" die Herausforderungen und Möglichkeiten, die ESG für mittelständische Unternehmen und Non-Profit-Organisationen mit sich bringt. Während große Konzerne mit umfangreichen Berichterstattungspflichten und Budgets ausgestattet sind, stellt sich die Frage, wie der Mittelstand und Non-Profit-Sektor ESG pragmatisch angehen können. Kisker teilt wertvolle Tipps für einen gelungenen Einstieg in die ESG-Praxis, um nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten auch abseits der großen Konzerne erfolgreich zu integrieren.

Informationen und Anmeldung unter: https://event.css.de/power-days

Über die Mittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Lösung eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling/Corporate Performance Management (Business Intelligence, Business Planning, Business Performance Management, Data Management), Personalwesen (Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung, Employee Self Service, Digitale Personalakte) sowie ERP-Komponenten für Unternehmen in den Bereichen Dienstleistung und Services (CRM, Projektmanagement, Auftragsabwicklung, Einkauf, etc.) sowie Gesundheit und Soziales.

Über die CSS Gruppe

Mit rund 3000 Kunden und mehr als 13.500 Firmen, darunter Organisationen, öffentliche Einrichtungen, mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne wie CAWÖ Textil, Hassia Mineralquellen, die WASGAU Produktions & Handels AG oder der VDMA, gehört CSS zu den großen Herstellern betriebswirtschaftlicher Software in Deutschland. Neben dem Hauptsitz der CSS AG in Künzell bei Fulda sowie dem Hauptsitz der evidanza GmbH in Salching ist die CSS-Gruppe deutschlandweit mit knapp 320 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Lampertheim, München, Villingen-Schwenningen und Landsberg am Lech vertreten. Zum europaweiten Partnernetz von CSS zählen Unternehmen wie die Asseco Solutions AG, COBUS ConCept GmbH, Hetkamp GmbH, PLANAT GmbH, PDS GmbH oder PSI Automotive & Industry GmbH. Weitere Informationen zu CSS: www.css.de

Original-Content von: CSS AG