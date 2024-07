tolltickets GmbH

Tolltickets GmbH kündigt strategische Partnerschaft mit AUDI AG an

München (ots)

Die Tolltickets GmbH, ein führender Anbieter von Mautlösungen, und die AUDI AG, der deutsche Hersteller von Premiumfahrzeugen, freuen sich, eine strategische Partnerschaft bekanntzugeben. Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Schritt dar, um Mautzahlungen zu vereinfachen und das Reiseerlebnis für Audi-Kunden durch den Zugang zu günstigen Preisen zu verbessern.

Diese Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit. Die erstklassige und fortschrittliche Automobiltechnologie von Audi ergänzt die Expertise von Tolltickets bei der Bereitstellung reibungsloser Mautzahlungslösungen. Gemeinsam zielen sie darauf ab, das Fahrerlebnis ihrer Kunden zu verbessern und unvergleichlichen Komfort und Effizienz zu bieten.

Die Tolltickets GmbH bietet digitale und Papier-Mautprodukte für über 11 europäische Länder an, darunter Mautboxen für Frankreich, Italien, Norwegen, Spanien, Portugal sowie Vignetten für Mitteleuropa und zusätzliche Dienstleistungen wie den Zugang zu einer Vielzahl von Parkplätzen. Audi-Kunden haben nun über eine dedizierte Website ( audi.tolltickets.com) Zugriff auf diese fortschrittlichen Mautlösungen, die einen einfachen Zugang zu den Dienstleistungen von Tolltickets bieten und die Notwendigkeit von Warteschlangen und Bargeldtransaktionen beseitigen, was das Reisen auf mehr als 38.000 Kilometern Straßen in Europa nahtlos macht.

„Wir freuen uns, mit Audi, einer Marke, die für Kundenorientierung und Innovation steht, zusammenzuarbeiten“, sagte Quentin Couret, Geschäftsführer der Tolltickets GmbH. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere hochmodernen Mautlösungen einem Publikum zugänglich zu machen, das Autonomie und ein nahtloses Ökosystem schätzt und das Reiseerlebnis für Audi-Fahrer in ganz Europa verbessert.“

Die Partnerschaft beginnt in Deutschland, dem größten Automobilmarkt Europas, mit Plänen, in den kommenden Monaten auf andere europäische Länder auszuweiten. Dieser strategische Rollout gewährleistet einen reibungslosen Übergang und maximiert die Vorteile für Audi-Kunden auf dem gesamten Kontinent.

Weitere Informationen zu Tolltickets und deren Angebot an Mautlösungen finden Sie unter tolltickets.com.

Tolltickets GmbH ist eine Tochtergesellschaft von Kapsch TrafficCom und einer der führenden Anbieter von Mautdiensten und Mautprodukten in Europa. Als erfahrener Spezialist ist Tolltickets ein starker Partner, der privaten und geschäftlichen Kunden flexible und individuell abgestimmte Mautlösungen für ganz Europa aus einer Hand anbietet.

Original-Content von: tolltickets GmbH, übermittelt durch news aktuell