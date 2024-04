Yunhong Group

Die chinesische Yunhong Group schließt Kooperation zur Förderung der Expansion im Ausland ab

Peking (ots/PRNewswire)

Am 3. April fand in Peking die feierliche Unterzeichnung zwischen der Global Digital Trade Port (Hainan) Enterprise Management Co. und der Yunhong Group statt. Beide Seiten werden eine intensive Zusammenarbeit im Bereich der gesunden Ernährung eingehen.

Gao Jiajia, Vizepräsidentin der China Overseas Development Association und Generalsekretärin des Organisationskomitees der China Overseas Investment Fair, Yu Shuibing, Direktor der Marktaufsichtsverwaltung der Stadt Huanggang, und Xia Zhijun, Vorsitzender der Chinesischen Politischen Konsultativkonferenz (CPPCC) der Stadt Wuxue, nahmen an dem Treffen teil.

In der Sitzung vor der Vertragsunterzeichnung sagte Wu Dong, Vorsitzender der Yunhong Group, dass die enge Zusammenarbeit mit dem Global Digital Trade Port (Hainan) Enterprise Management ein wichtiger Schritt für die Yunhong Group sei, um der Belt and Road Initiative zu folgen und Unternehmen die Integration in die globale Industriekette der digitalen Wirtschaft zu ermöglichen.

Wu sagte, dass die Gruppe die Lieferkettenplattform des Unternehmens in Hainan nutzen wird, um qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen für globale Händler bereitzustellen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Yunhong Group im globalen digitalen Handel zu verbessern und mehr Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit zu erhalten.

Xia Zhijun, Vorsitzender der CPPCC von Wuxue, sagte, die Yunhong Group sei ein Unternehmen, das in Wuxue großgeworden sei und eine neue Kraft in der Entwicklung des Privatsektors in der gesamten Stadt darstelle.

Wuxue hat lokale Unternehmen dazu ermutigt, sich global zu orientieren, sich weiter in die internationale Industriekette zu integrieren und sich mit qualitativ hochwertigen Produkten in Übersee zu entwickeln.

Die Stadt werde die Unternehmen weiterhin politisch unterstützen, um den internationalen Markt zu erkunden, und ihnen helfen, die Märkte in Übersee reibungslos, stetig und effektiv zu erschließen, sagte Xia.

Sheng Chaolin, Präsident der Global Digital Trade Port (Hainan) Enterprise Management Co., Ltd. freut sich auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit der China Overseas Investment Fair und der China Overseas Development Association. Durch Nutzung der Datenplattform des Globalen Digitalen Handelshafens, um mehr Unternehmen zur Teilnahme zu bewegen, können sie sich gegenseitig stärken und gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um nationale Marken auf dem globalen Markt zu fördern.

Yunhong Peptide Food & Beverage (Hubei) Co., Ltd, eine Tochtergesellschaft der Yunhong Group, gewann die nationale Handwerksmarke der China Overseas Investment Fair.

Informationen zur Yunhong Group

Die 2013 gegründete Yunhong Group ist eine große, umfassende multinationale Unternehmensgruppe, deren Geschäftsbereiche gesunde Lebensmittel, digitalen E-Commerce, internationalen Handel, Umweltschutz und moderne Landwirtschaft umfassen. Gegenwärtig beschreitet die Yunhong Group einen neuen Weg der diversifizierten Entwicklung mit mehreren Säulen und wettbewerbsfähigen Geschäftsbereichen.

