Kräuterkontor

Morningdrink des Monats

Ashwagandha-Mango Smoothie

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Der Sommer ist die ideale Zeit, um frisch und vital in den Tag zu starten. Kräuterkontor, der Experte für hochwertige Kräuter- und Naturprodukte, stellt im Juli Bio-Ashwagandha in den Fokus und liefert das perfekte Rezept für fruchtig-frische Sommer-Morgen gleich mit: Hier kommt der "Ashwagandha-Mango Smoothie" als Morningdrink des Monats.

Der Drink kombiniert die kraftvollen Eigenschaften von Ashwagandha, einer altbewährten Pflanze, mit der herrlichen Süße und Frische der Mango. Ashwagandha, auch bekannt als Schlafbeere, ist für seine positiven Auswirkungen z.B. auf die Stimmung und die körperliche Leistungsfähigkeit geschätzt. Aber keine Sorge, der Smoothie macht nicht etwa müde, sondern kann dazu beitragen, das Wohlbefinden und die Stress-Resilienz zu verbessern. Zusammen mit der sonnengereiften Mango entsteht eine harmonische Kombination, die nicht nur köstlich schmeckt, sondern auch wertvolle Nährstoffe für den Tag liefert.

Das Rezept für den Ashwagandha-Mango Smoothie

Zutaten:

1 reife Mango, geschält und entkernt

1 Banane

1 Tasse Mandelmilch oder eine andere pflanzliche Milch

1 Teelöffel Ashwagandha-Pulver von Kräuterkontor

Honig oder ein anderes Süßungsmittel nach Geschmack (optional)

Zubereitung:

Geben Sie alle Zutaten in einen Mixer und mixen Sie sie, bis sie glatt und cremig sind. Bei Bedarf können Sie den Smoothie mit Honig oder einem anderen Süßungsmittel nach Ihrem Geschmack verfeinern. Gießen Sie den Ashwagandha-Mango Smoothie in ein Glas und genießen Sie ihn frisch zubereitet.

Bitte beachten Sie, dass die genauen Mengen und Zutaten je nach persönlichem Geschmack variieren können. Passen Sie die Rezepte entsprechend an und experimentieren Sie mit verschiedenen Geschmackskombinationen, um Ihre eigenen Lieblingsrezepte mit Bio-Ashwagandha zu kreieren.

Informationen zu weiteren Anwendungsmöglichkeiten von Bio-Ashwagandha und anderen Produkten von Kräuterkontor finden Sie im Onlineshop unter: https://kraeuterkontor.de

Die Ashwagandha-Wurzel: Eine altbewährte Pflanze mit vielseitiger Anwendung

Seit Jahrhunderten wird die Ashwagandha-Wurzel in der traditionellen indischen Medizin als Adaptogen verwendet, was bedeutet, dass sie dem Körper hilft, besser mit Stress umzugehen und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Zusätzlich wird sie für ihre potenziellen positiven Auswirkungen auf den Schlaf, die Stimmung und die körperliche Leistungsfähigkeit geschätzt.

Praktisch und gut dosierbar: Ashwagandha-Kapseln

Für diejenigen, die eine einfache und präzise Dosierung bevorzugen, sind Ashwagandha-Kapseln eine gute Option. Diese enthalten konzentrierte Extrakte der Wurzel und ermöglichen eine bequeme Einnahme. Wählen Sie zertifizierte Bio-Produkte, um sicherzustellen, dass sie frei von Zusatzstoffen oder Pestizidrückständen sind.

Entspannung für Körper und Geist: Ashwagandha-Tee

Ashwagandha-Tee bietet eine angenehme Möglichkeit, die entspannenden Eigenschaften der Schlafbeere zu genießen. Mit seinem milden Geschmack und beruhigenden Effekt kann Ashwagandha-Tee eine wohltuende Ergänzung zu Ihrem täglichen Ritual sein. Achten Sie auf hochwertige Bio-Qualität und befolgen Sie die Zubereitungsempfehlungen, um eine optimale Entfaltung der Inhaltsstoffe zu gewährleisten.

Hochwertige Produkte für Ihr Wohlbefinden: Bio-Ashwagandha kaufen

Um von den vielfältigen Vorteilen der Ashwagandha-Wurzel zu profitieren, ist der Erwerb qualitativ hochwertiger Bio-Produkte entscheidend. Vertrauen Sie renommierten Anbietern wie Kräuterkontor, die sorgfältig hergestellte Produkte mit nachhaltigen Anbaumethoden anbieten. Nur so können Sie sicher sein, ein erstklassiges Produkt zu erhalten, das Ihren Ansprüchen gerecht wird.

Schauen Sie direkt hier: https://kraeuterkontor.de/ashwagandha

Tauchen Sie ein in die Welt der Ashwagandha-Wurzel und nutzen Sie ihre vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Egal ob Ashwagandha-Pulver, Kapseln oder Tee - mit Bio-Ashwagandha können Sie auf natürliche Weise zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden beitragen.

Abbinder

Kräuterkontor ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf ein umfassendes Angebot an hochwertigen Kräutern und Naturprodukten spezialisiert hat. Gegründet von Reemt, der seine Leidenschaft für Kräuter und Kulinarik entdeckte, entstand die Idee, eine Lücke auf dem Markt zu schließen und Menschen mit den Schätzen der Natur zu versorgen. Das Unternehmen begann im Jahr 2018 mit ca. 200 Kräutern im Sortiment und hat seither kontinuierlich expandiert. Heute bietet Kräuterkontor rund 600 pflanzliche Produkte an, darunter Gewürze, Tees, Superfoods, Naturkosmetik und natürliche Nahrungsergänzungsmittel. Dabei legen sie großen Wert auf Premiumqualität und setzen auf Produkte mit Bio-Siegel oder aus kontrollierter Wildsammlung. Kräuterkontor vereint Leidenschaft, Fachwissen und die Liebe zur Natur, um Kunden dabei zu unterstützen, die Schätze der Natur in ihr Leben zu integrieren und von ihren positiven Eigenschaften zu profitieren.

Original-Content von: Kräuterkontor, übermittelt durch news aktuell