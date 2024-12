letsact

Soziales Engagement zur Weihnachtszeit: Ehrenamtliche Anfragen über letsact erreichen Jahreshoch

Bild-Infos

Download

München (ots)

Weihnachten ist das Fest der Liebe, des Gebens und der Gemeinschaft. Gerade in der besinnlichen Zeit steigt der Wunsch, sich für eine bessere Welt zu engagieren: Allein in den letzten vier Wochen verzeichnete die Social-Impact-App letsact einen Anstieg der Engagement-Anfragen um rund 20 Prozent. "Zur Weihnachtszeit verzeichnen wir jedes Jahr eine merkliche Steigerung von Anfragen und Angeboten. Unser Ziel ist es, diese Welle der Hilfsbereitschaft mithilfe unserer App so effektiv wie möglich zu kanalisieren", sagt Lena Glemser, Mitgründerin von letsact. Die Plattform ermöglicht es Freiwilligen und gemeinnützigen Organisationen jedoch nicht nur im Advent, sondern das ganze Jahr über, sich unkompliziert zu vernetzen und gemeinsames Engagement umzusetzen - bereits über 1 Million Engagement-Stunden wurden seit der Gründung ermöglicht.

Gemeinsam mehr bewirken - für eine bessere Welt

Ob es um Hilfe für Obdachlose, die Förderung von Kindern und Jugendlichen oder den Schutz der Umwelt geht - letsact schafft eine Brücke zwischen Freiwilligen und Projekten, die Unterstützung suchen. Dabei reicht die Bandbreite von lokalen Initiativen bis hin zu nationalen Projekten. "Deutschlandweit konnten wir gemeinsam bereits über 30.000 Projekte realisieren", sagt Glemser.

Weihnachtskampagne "24 Gute Türchen"

Mit der Weihnachtskampagne 24 Gute Türchen teilt letsact Geschichten aus der Welt des Ehrenamts und liefert zugleich Inspiration für neue Engagement-Möglichkeiten. Täglich erzählen Helfende und Organisationen, wie sie sich über letsact gefunden haben und nun gemeinsam die Welt bewegen. Dabei sind die Talente so unterschiedlich wie die Projekte: Freiwillige können zum Beispiel im Bereich Design, Veranstaltungsmanagement oder Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. "Oft fehlt es Interessierten an einem Überblick, wie und wo sie helfen können. Unsere benutzerfreundliche App ist darauf ausgelegt, diesen Prozess zu vereinfachen", sagt Glemser. "Durch die Angabe ihrer Präferenzen finden Nutzerinnen und Nutzer passende Projekte - die Organisationen melden sich anschließend direkt über die App zurück."

Beispiel für gelungenes Engagement: Vom Mitglied zum Vorstand

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt das Beispiel von Vanessa M., die über letsact vor fünf Jahren ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei Zeichen gegen Mobbing e.V. gestartet hat - und dort heute im Vorstand ist. "Auf den Tag genau vor fünf Jahren bin ich Mitglied bei Zeichen gegen Mobbing e.V. geworden", erzählt Vanessa. "Damals hatte ich nach einem Ehrenamt gesucht, das in eine soziale Richtung geht und mit meiner Vollzeitstelle vereinbar ist. Über die App letsact habe ich schnell die passende Ausschreibung gefunden, kam in Kontakt mit dem Gründer und konnte mich rasch einfinden."

Zu Weihnachten unterstützen - mit zeitlichen oder finanziellen Ressourcen

Solche persönlichen Erfolgsgeschichten stehen beispielhaft für die Kraft digitalen Engagements - und sie zeigen, dass Hilfe auf einfachem Weg dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Mit letsact können Interessierte direkt aktiv werden - ob mit zeitlichem Einsatz oder einer Spende zur Weiterentwicklung der Plattform. So trägt jeder und jede Einzelne dazu bei, dass ehrenamtliche Hilfe auch über die Weihnachtszeit hinaus langfristig Wirkung zeigt.

Über letsact: letsact hat die Engagement-Vermittlung in Deutschland digitalisiert. Die Volunteering-Plattform verbindet gemeinnützige Organisationen mit Ehrenamtlichen über die letsact App und befähigt so Menschen, (mehr) Gutes zu tun. Seit der Gründung 2018 verzeichnet die Non-Profit-Organisation mit Sitz in München über 150.000 App-Downloads und eine Community aus tausenden Ehrenamtlichen und Vereinen, die die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort machen.

Original-Content von: letsact, übermittelt durch news aktuell