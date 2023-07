Nomadia

Nomadia sichert sich die Investition von Hg, für den Aufbau eines europäischen Marktführers für intelligente Mobilität und Management-Software für den Außendienst

Paris (ots/PRNewswire)

Nomadia, ein führender europäischer SaaS-Anbieter von intelligenten Mobilitätslösungen, gab bekannt, dass er sich eine Mehrheitsinvestition von Hg, einem führenden Investor in europäische und transatlantische Software, gesichert hat. Im Rahmen dieser Transaktion werden das Managementteam von Nomadia und die früheren Mehrheitseigentümer weiterhin als Investoren in das Unternehmen investieren.

Die mobilen Anwendungen und SaaS-Lösungen von Nomadia mit Hauptsitz in Frankreich ermöglichen es Unternehmen, die Reisen und Aktivitäten ihrer mobilen Mitarbeiter in Echtzeit zu planen und zu optimieren. Die Lösungen des Unternehmens sind auf die täglichen Anforderungen mobiler Berufstätiger wie Techniker, Vertriebsmitarbeiter und Lieferfahrer ausgerichtet. Nomadia bietet seinen Kunden einen greifbaren ROI, einschließlich materieller Produktivitätssteigerungen, und kann die CO2-Emissionen um bis zu 30 % senken. Es bedient über 2.200 Kunden und mehr als 188.000 Nutzer in 28 Ländern.

Fabien Breget, CEO von Nomadia: "Diese Investition von Hg ist sowohl ein Beweis für Nomadias führende Position als auch eine Anerkennung für die großartige Arbeit unseres Teams. Wir waren beeindruckt von der umfassenden Fachkompetenz, der Flexibilität in der Ausführung und der partnerschaftlichen Denkweise von Hg. Hg bringt ein Netzwerk von Talenten, erhebliches Finanzkapital und jahrzehntelange Erfahrung in der Skalierung von Premium-Softwareunternehmen mit. Diese Partnerschaft ist ein hervorragendes Sprungbrett, um unsere Entwicklung, Produktinnovation und internationalen Ambitionen zu beschleunigen".

Nomadia ist das Herzstück der Erfahrung von Hg im Bereich ERP- und Payroll-Software, in dem das Unternehmen derzeit über 7 Milliarden Euro Kapital einsetzt. In den vergangenen 12 Monaten hat Hg mehr als 20 Milliarden Euro zusätzliches Kapital für neue Investitionen aufgebracht und vor kurzem ein Büro in Paris eröffnet, um seine Aktivitäten in der Region weiter zu beschleunigen.

Alexandre Flavier, Partner bei Hg: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Nomadia. Wir waren beeindruckt von der Qualität ihrer Produkte, dem starken Feedback ihrer Kunden und der Bedeutung ihrer Aufgabe: es mobilen Arbeitskräften zu ermöglichen, ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Sicherheitsstandards zu erhöhen und die CO2-Emissionen zu senken. Wir freuen uns darauf, sie beim Aufbau eines europäischen Champions zu unterstützen und ihr Wachstum in großem Maßstab und über die Grenzen hinaus zu beschleunigen".

Die Investition und das Know-how von Hg werden genutzt, um Nomadias Investitionen in Forschung & Entwicklung zu unterstützen, unter anderem in den Bereichen KI, IoT und maschinelles Lernen. Das Unternehmen wird in der Lage sein, Best Practices aus dem Hg-Portfolio zu nutzen, insbesondere in den Bereichen Go-to-Market, operative Kompetenz und technische Plattform-Roadmap. Hg wird auch das internationale Wachstum von Nomadia unterstützen, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen, um die Führungsposition des Unternehmens in Europa zu stärken.

www.nomadia-group.com/en

www.hgcapital.com

rpnomadia@axicom. com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2160259/Nomadia_Logo.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nomadia-sichert-sich-die-investition-von-hg-fur-den-aufbau-eines-europaischen-marktfuhrers-fur-intelligente-mobilitat-und-management-software-fur-den-auWendienst-301884083.html

Original-Content von: Nomadia, übermittelt durch news aktuell