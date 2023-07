Naples Homes and Rentals Inc.

Wohnimmobilie in Naples Florida zum Verkauf - Der niedrigste Preis pro Quadratfuß im Quail West Golf and Country Club

4244 Brynwood zählt als Wohnimmobilie mit „dem niedrigsten Quadratfußpreis in Naples, Florida" und ein Dollar-Pfund-Kauf bringt eine Ersparnis von 20-25 %

Um Ihnen die Reise über den großen Teich schmackhaft zu machen, werden dem Käufer bei Vertragsabschluss die Kosten für zwei Hin- und Rückflugtickets mit Virgin Airways in der Business Class erstattet

Naples Homes and Rentals Inc., gab heute bekannt, dass die Wohnimmobilie 4244 Brynwood Drive, Naples, Florida 34119 zum Verkauf steht. 4244 Brynwood ist ein luxuriöses, extragroßes Anwesen mit ca. 7.500 Quadratfuß (ca. 700 Quadratmetern) Wohnfläche und einem dazugehörigen besonders großen Außenwohnbereich von insgesamt 6.500 Quadratfuß (ca. 600 Quadratmetern). Es ist auf realtor.com für 5.100.000 USD bzw. 4.017.780 GBP gelistet.

„Bei etwas mehr als 4 Millionen Pfund Sterling sind das wahnsinnig niedrige 535,69 GBP pro Quadratfuß," so Michelle Craft, Managing Broker bei der Immobilienmaklerfirma Naples Homes and Rentals. „Für mich war Mathematik an der Universität nicht ganz einfach", erklärte Craft, „aber selbst ich sehe, dass dies eine fantastische Gelegenheit ist."

Das Grundstück von 4244 Brynwood ist mit fast einem Acre (ca. 0,4 Hektar) außergewöhnlich groß und bietet einen weiten Blick auf das 15. Loch des Preserve Course des Quail West Golf and Country Clubs . Es eignet sich perfekt für ganzjährige Unterhaltung und verfügt über eine vollständig abgeschirmte Lanai, Seeblick, Outdoor-Bar, einen besonders großen Pool und Spa, Outdoor-Küche und gemütlichen Gaskamin.

Eine große zweistöckige Treppe und 22 Fuß (ca. 6,70 m) hohe Wohnzimmerfenster fangen natürliches Licht ein. Das Haupthaus verfügt über vier Schlafzimmer mit eigenem Bad sowie eine Guest Cabana, die eine eigene Suite darstellt. Die Gourmetküche verfügt über vier Backöfen, drei Geschirrspüler, eine große Butler's Pantry und einen beeindruckenden, temperaturgesteuerten Raum für Weine. Das geräumige Hauptschlafzimmer verfügt über ein eigenes Bad, eine begehbare, nach Maß gefertigte Dusche, ein eigenes WC und drei riesige begehbare Schränke, die für Kleider- und Schuhliebhaber gedacht sind. Ein Wohnzimmer, ein Esszimmer sowie ein Büro runden die Wohnimmobilie 4244 Brynwood ab. Diese ist „solar ready" und perfekt für einen neuen Besitzer, der ein energieeffizientes Zuhause wünscht.

„Beim Closing erstattet unsere Maklerfirma den Käufern die Kosten für zwei Hin- und Rückflugtickets von Gatwick nach Miami mit Virgin Airways/Delta," so Craft (bis zu 10.000 USD).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Frau Craft direkt unter 011 2239 784 9356 oder per E-Mail an Michelle Craft, Managing Broker

