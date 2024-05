Cantourage

Cantourage und Portocanna gehen strategische Partnerschaft ein: Mehr hochwertiges Cannabis für Deutschland und Europa, um stark gestiegene Nachfrage zu bedienen

Berlin (ots)

Cantourage hat Umsatz im April 2024 um ca. 160 % gegenüber dem Vorjahresmonat gesteigert

Portocanna verarbeitet künftig Cannabisblüten für Cantourage für sämtliche europäische Zielmärkte, Cantourage kann damit seine Verarbeitungskapazitäten um bis zu sechs Tonnen pro Jahr erhöhen

Die exklusive Kooperation ergänzt die bestehende eigene Produktion von Cantourage in Deutschland

Neben der Verarbeitung der Cannabisblüten von bestehenden und künftigen Anbaupartnern von Cantourage ermöglicht die Zusammenarbeit ebenso, zahlreiche zusätzliche Sorten seitens Portocanna nach Deutschland zu bringen

Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01), ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis, und Portocanna, ein auf die Verarbeitung von medizinischem Cannabis spezialisiertes Unternehmen aus Portugal, geben heute den Start ihrer exklusiven strategischen Partnerschaft bekannt. Die hochmoderne Produktionsanlage von Portocanna wird künftig als zusätzliche Verarbeitungsstätte für die Cannabisblüten von Cantourages mehr als 65 Anbaupartnern aus 18 Ländern dienen. Mit den beiden Sorten "Supreme Diesel" und "Fiji Sunset" von Cantourages Anbaupartner Green Karat sind die ersten zwei Produkte, die bei Portocanna weiterverarbeitet wurden, nun in deutschen Apotheken erhältlich.

Cantourage hatte erst kürzlich die Produktionsanlage in Deutschland erweitert und kann hier nun sieben bis acht Tonnen Cannabisblüten pro Jahr verarbeiten. Cantourage verzeichnete im Zuge der Legalisierung in Deutschland sowie dem weiteren Wachstum anderer Medizinmärkte ein starkes Umsatzwachstum im April um ca. 160 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Um die damit verbundene Nachfrage bedienen zu können, wird nun die Produktion in Deutschland durch die Partnerschaft mit Portocanna ergänzt - um weitere bis zu sechs Tonnen Cannabisblüten pro Jahr, die in Portugal hergestellt werden können. Die Gesamtkapazität des Unternehmens, Cannabisblüten auf seine europäischen Zielmärkte zu bringen, erhöht sich somit auf bis zu 14 Tonnen pro Jahr.

Philip Schetter, CEO von Cantourage, freut sich über die neuen Möglichkeiten: "Seit Tag eins ist unser Credo: Jeder Beteiligte in der Wertschöpfungskette soll sich auf die Schritte konzentrieren, die er am besten kann. Unsere Anbauer beliefern mit ihren Produkten schon seit Jahren sehr erfolgreich heimische Medizin- und Freizeitmärkte und kennen jedes noch so kleine Detail im Umgang mit ihren Blüten. Wir freuen uns, die Versorgungssicherheit im aktuell sehr dynamisch wachsenden Nachfrageumfeld durch die Zusammenarbeit mit Portocanna verbessern zu können."

Neben dem zusätzlichen Herstellungsweg ermöglicht die Partnerschaft Cantourage außerdem den exklusiven Vertrieb von Portocannas eigener Produktlinie "Hexacan", unter deren Dach Portocanna die Produkte zahlreicher Anbauer aus Portugal und Spanien vereint. Die ersten zwei Sorten sind bereits erhältlich und werden in den kommenden Monaten durch zahlreiche weitere ergänzt.

Amit Edri, CEO von Portocanna, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem so renommierten Partner wie Cantourage. Ihr Fachwissen und die gemeinsamen Werte decken sich perfekt mit unserem Qualitätsanspruch. Gemeinsam werden wir effizientes Lieferkettenmanagement zum Wohle der gesamten Branche neu denken. Die langjährige Erfahrung von Cantourage ergänzt das Bekenntnis von Portocanna, nur Produkte von höchster Qualität zu liefern. Durch den Zusammenschluss wollen wir neue Standards im Lieferkettenmanagement setzen und eine konsistente, zuverlässige und effiziente Lieferung von Cannabisprodukten sicherstellen."

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

Über Portocanna

Portocanna hat das Ziel, der führende Verarbeiter von medizinischem Cannabis in Europa zu werden. Mit einer 3.000 m² großen, EU-GMP-zertifizierten Anlage, einem eigenen F&E-Labor und dem größten Cannabis-Logistikzentrum in der EU wird das Unternehmen von einem hochqualifizierten und erfahrenen Team geführt. Nach der erfolgreichen Markteinführung von medizinischen Cannabisprodukten in Deutschland und Großbritannien und der baldigen Einführung eines Produkts auf dem portugiesischen Markt konzentriert sich Portocanna auf die Erweiterung seines Portfolios in diesen Schlüsselmärkten. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen aktiv Wachstumschancen in anderen europäischen Regionen. Mit 25 eigens entwickelten und registrierten Cannabissorten und erheblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung leistet Portocanna zudem Pionierarbeit bei der Entwicklung innovativer Darreichungsformen.

Original-Content von: Cantourage, übermittelt durch news aktuell