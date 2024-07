Dyson GmbH

Kopfhörer, neu definiert: Dyson stellt den Dyson OnTrac Kopfhörer vor

Branchenführende Aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation, ANC): Geräuschunterdrückung 384.000-mal pro Sekunde, Reduzierung um bis zu 40 dB. Außengeräusche werden in Echtzeit über die MyDyson App[1] erfasst und angezeigt.

Geräuschunterdrückung 384.000-mal pro Sekunde, Reduzierung um bis zu 40 dB. Außengeräusche werden in Echtzeit über die MyDyson App[1] erfasst und angezeigt. Erweiterter Klangbereich: Bringt versteckte Details mit tiefem Subbass und High-End-Brillanz - von 6 Hz bis 21 kHz zur Geltung.

Bringt versteckte Details mit tiefem Subbass und High-End-Brillanz - von 6 Hz bis 21 kHz zur Geltung. Bis zu 55 Stunden[2] Akkulaufzeit: Eine Akkuladung hält für zwei Wochen Nutzung[3].

Eine Akkuladung hält für zwei Wochen Nutzung[3]. Individuell anpassbare Endkappen und Ohrpolster: Hochwertige Materialien und High-End-Verarbeitung mit hervorragendem Komfort.

Dyson stellt seinen ersten Hi-Fi-Kopfhörer vor, der ausschließlich für Audio entwickelt wurde: den Dyson OnTrac. Diese Kopfhörer bieten erstklassige Active Noise Cancellation und ermöglichen ein immersives Hörerlebnis von bis zu 55 Stunden.

Die verschiedenfarbigen Endkappen und Ohrpolster können individuell kombiniert werden und ermöglichen dadurch über 2.000 Farbzusammenstellungen. Jedes Ohrpolster ist aus ultraweicher Mikrofaser sowie hochwertigem Schaumstoff gefertigt und sorgt sowohl für hervorragenden Komfort als auch akustische Abdichtung. Die mehrfach schwenkbaren Gimbal-Arme und der einzigartig positionierte Akku im Kopfbügel ermöglichen eine ausgewogene Gewichtsverteilung.

"Die Aufgabe von Dysons Audio Engineering besteht darin, den vollen Klang des Künstlers beziehungsweise der Künstlerin zu bewahren - frei von Störungen. Wir wollten außerdem einen Kopfhörer entwickeln, den die Menschen schätzen, der sie begeistert und den sie mit Stolz tragen. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Aeroakustik können wir von uns behaupten, Meister*innen der Klangphysik zu sein. Durch die Reduktion von Geräuschen in unseren eigenen Absorberkammern und mithilfe unserer Expert*innen haben wir dieses Wissen angewandt und weiter ausgebaut, um den Dyson OnTrac Kopfhörer zu entwickeln. Unser erster, reiner Audio- und Over-Ear-Kopfhörer bietet erstklassige, aktive Geräuschunterdrückung, außergewöhnliche Soundqualität und optimalen Komfort für den ganzen Tag dank einzigartiger Materialien, Design und individuelle Anpassungsmöglichkeiten", so Chief Engineer Jake Dyson.

Branchenführende Aktive Geräuschunterdrückung

Um eine optimale Hörumgebung zu schaffen, verfügt der Dyson OnTrac Kopfhörer über einen speziellen Algorithmus zur aktiven Geräuschunterdrückung. Er arbeitet mit acht Mikrofonen und erfasst Umgebungsgeräusche 384.000-mal pro Sekunde. In Kombination mit hochwertigen Materialien und einer sorgfältig entwickelten internen Geometrie werden so unerwünschte Umgebungsgeräusche um bis zu 40 dB unterdrückt.

Verbesserte Soundqualität

Dank 40-mm-Neodym-Lautsprechertreibern mit 16 Ohm und erweiterter Audiosignalverarbeitung gibt der Dyson OnTrac Musik oder Audiosignale originalgetreu wieder. Bei niedrigen Frequenzen von 6 Hertz bis hohen von 21.000 Hertz bietet der Kopfhörer tiefe, spürbare Bässe und klare, hohe Töne am oberen Ende des Frequenzbereichs. Das um 13 Grad zum Ohr geneigte Lautsprechergehäuse sorgt für eine direktere Audiowiedergabe.

Aktives Noise Cancelling mit 55 Stunden Akkulaufzeit

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 55 Stunden bietet der Dyson OnTrac ein bis zu zwei Wochen langes Hörerlebnis - auch bei aktiver Noise Cancellation. Die beiden leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus sind im Kopfbügel verbaut, um eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zu gewährleisten. Um ANC ein- oder auszuschalten, einfach doppelt auf eine der beiden Ohrmuscheln tippen.

Entwickelt für ganztägigen Komfort und präzise Akustik

Der komfortable Dyson OnTrac Kopfhörer (unter anderem von US Ergonomics zertifiziert) vereint Tragekomfort mit Präzisionsakustik. Ausgewählte Materialien und ein ergonomisches Design sorgen für eine hervorragende akustische Abdichtung und dauerhaften Komfort. Hochwertige Schaumstoffpolster und mehrfach schwenkbare Gimbal-Arme verringern den Druck auf die Ohren, während die Positionierung der Batterie im Kopfbügel das Gewicht gleichmäßig verteilt. Weiche Mikro-Wildleder-Ohrpolster und eine optimierte Klemmkraft sorgen für einen gleichmäßigen Sitz bei verschiedenen Kopfgrößen.

Individuell anpassbar mit langlebigen Materialien und Premium-Design

Der Dyson OnTrac ist in vier Farbvarianten erhältlich, die jeweils mit einzigartigen, widerstandsfähigen Beschichtungen von Jake Dyson und dem Color, Materials & Finish (CMF) Team mit höchster Präzision gefertigt werden. Inspiriert durch den CNC-Fertigungsprozess, sind folgende Optionen mit glänzendem Finish erhältlich: Gelb/Aluminium, Nachtblau/Kupfer und Schwarz/Nickel. Die Variante Schwarz/Cinnabar bietet eine keramikähnliche Lackierung. Zusätzlich zu diesen vier Farbvarianten sind individuelle Endkappen und Ohrpolster in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Verfügbarkeit

Folgende Farbvarianten sind ab dem 1. August direkt via dyson.de, in den Dyson Demo Stores und bei ausgewählten Händlern für 499 EUR (UVP) erhältlich:

Gelb/Aluminium

Nachtblau/Kupfer

Schwarz/Cinnabar

Schwarz/Nickel

Endkappen und Ohrpolster zur individuellen Anpassung sind direkt auf dyson.de verfügbar. Die Endkappen sind aus hochwertigem Aluminium gefräst und bieten ein leichtes, langanhaltendes Design in einer Auswahl von Farben und Keramik- oder Eloxal-Beschichtung. Jedes Set enthält jeweils ein Paar und kostet 49 EUR (UVP).

Steuerbar über die MyDyson App

Die MyDyson App überwacht die Lautstärke in und außerhalb des Ohrs in Echtzeit und warnt vor einem potenziell schädlichen Pegel. Mit der MyDyson App können Besitzer*innen außerdem zwischen drei benutzerdefinierten EQ-Modi wählen: Bass Boost, Neutral und Enhanced.

Zusätzliche Funktionen:

Head Detect: Kapazitive Sensoren erkennen, wenn der Kopfhörer abgesetzt wird, und unterbrechen die Wiedergabe. Diese wird automatisch fortgesetzt, sobald der Kopfhörer wieder aufgesetzt wird.

Intuitiver Joystick: Einfaches Abspielen, Anhalten, Überspringen, Vorspulen und Zurückspulen von Titeln oder Drücken für Sprachbefehle.

Kristallklare Anrufe: Dual-Beam-Forming-Mikrofone nehmen das Audio klar und deutlich auf und blenden die Außengeräusche aus.

Klangerfassung in Echtzeit: Überwacht kontinuierlich die Lautstärke in und außerhalb des Ohrs und zeigt potenziell schädliche Lautstärkepegel durch Live-Berichte in der MyDyson App an.

Gesteuert über die MyDyson App: Die MyDyson App enthält automatische Software-Updates.

Audioforschung und -entwicklung

Dyson ist dafür bekannt, neue Technologien zu entwickeln und in unerwartete Bereiche vorzudringen. Jedes Projekt beginnt mit Grundlagenforschung und einem wissenschaftlichen Verständnis. In der Audiotechnik legen die Dyson Ingenieur*innen den Schwerpunkt auf die Erhaltung der Unversehrtheit des Sounds. Das Ziel ist, den Klang originalgetreu wiederzugeben - ohne Verzerrungen. Um das zu erreichen, ist ein tiefes Verständnis von Akustik und Psychoakustik erforderlich, das sich die Ingenieur*innen von Dyson im Laufe der Jahre bei der Entwicklung von Produkten, mit denen Luft bewegt wird, angeeignet haben. Dyson hat im Laufe von 30 Jahren ein Weltklasseteam aufgebaut, das über ein umfassendes Wissen über akustische und geräuschreduzierende Techniken verfügt. Das Team entwickelt sich ständig weiter und baut sein Wissen über Audiowiedergabe, Geräuschunterdrückung und elektroakustisches Design aus.

Bildmaterial zum Dyson OnTrac steht hier zum Download bereit.

[1] Erfordert ein Gerät zum Ausführen der App, eine 2,4-GHz- oder 5-GHz-Wi-Fi-Verbindung oder mobile Daten und Bluetooth-4.0-Unterstützung. Für die App-Kompatibilität bitte im iOS App Store oder im Google Play Store nach der MyDyson App suchen. Es können die üblichen Daten- und Messaging-Tarife anfallen.

[2] Mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Die Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung variieren.

[3] Basierend auf einer durchschnittlichen Hördauer von drei Stunden pro Tag mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung (ANC). Die Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung variieren.

