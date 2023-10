Signant Health

Signant Health gründet Signant Biotech, um aufstrebenden biopharmazeutischen Unternehmen eine schnellere und effizientere klinische Entwicklung zu ermöglichen

Philadelphia (ots/PRNewswire)

Signant Health, der Marktführer auf dem Gebiet der Evidenzgenerierung für moderne klinische Studien, gab heute die Einführung von Signant Biotech bekannt, einem integrierten Ansatz für die klinische Forschung, der Software und Dienstleistungen nutzt, die auf die besonderen Bedürfnisse kleiner bis mittelgroßer biopharmazeutischer Unternehmen zugeschnitten sind.

Signant Biotech basiert auf einer einheitlichen Technologieplattform, die aus vollständig integrierten Lösungen für EDC, eCOA, eConsent, RTSM und Telemedizin besteht. In Verbindung mit dem wissenschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Fachwissen von Signant, sorgfältig arbeitenden Projektteams, die mit den Bedürfnissen kleinerer Sponsorenorganisationen vertraut sind, sowie der globalen operativen Reichweite von Signant ermöglichen die Technologieplattform und die begleitenden Dienstleistungen den Kunden eine Skalierung von lokalen zu multinationalen Studien.

Studien, die die einheitliche Plattform nutzen, können schnell implementiert werden (in der Regel innerhalb von vier bis sechs Wochen) und geben Biopharmaunternehmen die Sicherheit, wichtige Fristen für Studien und Investitionen einhalten zu können. Sponsoren und Auftragsforschungsinstitute (Contract Research Organizations, CROs) können sich auch für die Durchführung von Studien in einem Selbstverwaltungsmodell entscheiden. Beide Ansätze werden durch ein intuitives, konfigurierbares Designer-Tool ermöglicht, mit dem auch technisch nicht versierte Mitarbeiter Studien schnell erstellen können, ohne Software programmieren zu müssen. Der Ersteller nutzt eine umfangreiche Bibliothek von vorgefertigten Formularen und Bearbeitungsprüfungen, was die Erstellung von Studien weiter beschleunigt.

Aufstrebende klinische Forschungseinrichtungen geben häufig an, dass die Nutzung der Effizienz von eClinical-Technologien wie eCOA, RTSM und eConsent aufgrund der Unternehmensgröße und der mangelnden internen Erfahrung mit der Digitalisierung von Protokolldesigns bei bestimmten therapeutischen Indikationen nicht möglich ist. Diese Unternehmen wollen sich von Handarbeit mit Stift und Papier verabschieden, führen aber auch an, dass ihnen die Zeit oder das Personal fehlt, um Anforderungen zu definieren und die Auftragsvergabe und Überwachung mehrerer Technologieanbieter zu handhaben.

„Wir wissen, dass kleine bis mittelgroße Biopharma-Sponsoren besondere Bedürfnisse haben", sagt Graciela Racaro, Chief Operating Officer von Signant. „Sie wollen mit einem Partner zusammenarbeiten, der Flexibilität und Standards unter einen Hut bringen kann, damit sie so schnell und effizient wie möglich zu ihren Ergebnissen kommen. Außerdem möchten von den Erfahrungen und Erkenntnissen profitieren, die ein Partner aus ähnlichen Studiendesigns und globalen Markteinführungen gewonnen hat."

Signant Biotech wurde entwickelt, um diesen Biopharma-Kunden und ihren CRO-Partnern Zugang zu einer einheitlichen, kosteneffizienten, integrierten Plattform für die Digitalisierung und Optimierung klinischer Studien sowie zum Fachwissen zur Entwicklung der optimalen Lösung für ihre Studien zu bieten. Der einheitliche Lösungsansatz gewährleistet zuverlässige Datenqualität und -integrität, ermöglicht die Beschleunigung von Studien, reduziert Kosten und Risiken, vereinfacht die Teilnahme an Studien, reduziert die Belastung des Studienteams und optimiert das Beschaffungs- und Lieferantenmanagement. All diese Leistungen werden als Lösung unter einem Dach von einem spezialisierten Dienstleistungsmodell erbracht, das auf die einzigartige Betreuung ausgerichtet ist, die kleine bis mittelgroße Sponsoren benötigen.

„Wir wissen, dass sich unsere kleineren Kunden im Biotech-Segment in einem schwierigen Finanzierungsumfeld befinden, in dem Finanzmittel teuer und schwierig zu beschaffen sind", sagt Roger Smith, Chief Executive Officer von Signant Health. „Wir freuen uns, dieses Kundensegment mit Technologien und Dienstleistungen unterstützen zu können, die es Partnern ermöglichen, ihre kostbare Zeit und ihre Ressourcen auf die Weiterentwicklung ihrer klinischen Ressourcen zu konzentrieren und keine Kompromisse zwischen Umfang, Leistungsfähigkeit, Rechenschaftspflicht und Mehrwert eingehen zu müssen."

Die integrierte Plattform, die den Kern von Signant Biotech bildet, hat in ihrer 30-jährigen Geschichte mehr als 3.000 klinische Studien und 100.000 Einrichtungen unterstützt. Signant stärkt die Plattformlösungen mit seinen spezialisierten wissenschaftlichen Ressourcen und seiner globalen Infrastruktur für die Bereitstellung von Dienstleistungen – einschließlich Projektmanagement, Skalenmanagement, Lokalisierung, Logistik und Endbenutzersupport –, die 28 % aller FDA- und EMA-Arzneimittelzulassungen in den letzten fünf Jahren ermöglicht haben.

Wenn Sie mehr über das integrierte und einheitliche Lösungsangebot von Signant Biotech für kleine bis mittelgroße Sponsoren erfahren möchten, besuchen Sie www.signanthealth.com/biotech.

Informationen zu Signant Health

Signant Health ist ein Evidenzgenerierungsunternehmen. Wir konzentrieren uns auf die Nutzung von Software, fundierten therapeutischen und wissenschaftlichen Kenntnissen sowie operativem Fachwissen, um qualitativ hochwertige Nachweise für klinische Studien in traditionellen, virtuellen und hybriden Studienmodellen konsistent zu erfassen, zu aggregieren und zu veröffentlichen. Seit mehr als 30 Jahren vertrauen mehr als 600 Sponsoren und CROs aller Größenordnungen – einschließlich der 20 führenden Pharmaunternehmen – auf Signant-Lösungen für eCOA, EDC, eConsent, RTSM, Lieferkettenmanagement und Datenqualitätsanalysen, sowohl remote als auch standortbasiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.signanthealth.com.

