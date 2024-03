DeFi Technologies Inc.

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Inc., Bitcoin Suisse AG und STOXX lancieren den 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP

Zug, Schweiz und Toronto, 20. März 2024 (ots/PRNewswire)

Lancierung von 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP: DeFi Technologies Inc. kündigt ein gemeinsames Produkt von Valour Inc., Bitcoin Suisse AG und STOXX an, das über ein neues Exchange Traded Product (ETP) eine diversifizierte Anlage in erstklassige digitale Vermögenswerte bietet.

DeFi Technologies Inc. kündigt ein gemeinsames Produkt von Valour Inc., Bitcoin Suisse AG und STOXX an, das über ein neues Exchange Traded Product (ETP) eine diversifizierte Anlage in erstklassige digitale Vermögenswerte bietet. Innovative Methodik und Partnerschaften: Das ETP, das den STOXX Digital Asset Blue Chip X Index abbildet, basiert auf einer regelbasierten passiven Indexmethodik und nutzt die Global Crypto Taxonomy von Bitcoin Suisse zur Klassifizierung von Vermögenswerten. Es stellt die Vertiefung der Partnerschaft zwischen Valour Inc. und Bitcoin Suisse AG dar, die auf den Vertrieb von ETPs auf internationalen und Schweizer Märkten abzielt.

Das ETP, das den STOXX Digital Asset Blue Chip X Index abbildet, basiert auf einer regelbasierten passiven Indexmethodik und nutzt die Global Crypto Taxonomy von Bitcoin Suisse zur Klassifizierung von Vermögenswerten. Es stellt die Vertiefung der Partnerschaft zwischen Valour Inc. und Bitcoin Suisse AG dar, die auf den Vertrieb von ETPs auf internationalen und Schweizer Märkten abzielt. Strategische Auswahl und Verwaltung von Vermögenswerten: Das ETP gewährleistet ein ausgewogenes Anlageportfolio mit vierteljährlicher Neugewichtung, einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index und einer Zielgewichtsgrenze von 30 % für jeden einzelnen Token. Diese Initiative kombiniert die Expertise von Valour Inc. bei der Emission von ETPs, die Erfahrung von Bitcoin Suisse im Bereich Krypto-Finanzierung und die Kompetenz von STOXX im Indexmanagement.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens leistet („DeFi"), freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, mit der Bitcoin Suisse AG und STOXX bei der Lancierung des innovativen 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP zusammengearbeitet hat. Dieses bahnbrechende Produkt stellt einen bedeutenden Schritt nach vorn auf dem Markt für digitale Vermögenswerte dar, da es auf einfache und sichere Weise einen diversifizierten Anlageansatz für die wichtigsten digitalen Vermögenswerte der Blue-Chip-Länder bietet.

Dieses neue ETP baut auf der bestehenden Partnerschaft zwischen Valour und der Bitcoin Suisse AG („Bitcoin Suisse") auf, die ursprünglich gegründet wurde, um Exchange Traded Products (ETPs) zu entwickeln, die 1:1 durch digitale Vermögenswerte gedeckt sind. Diese Zusammenarbeit nutzt die einzigartigen Fähigkeiten und die umfassende Expertise von Valour und Bitcoin Suisse im Markt für digitale Vermögenswerte. Das Hauptaugenmerk ihrer gemeinsamen Bemühungen liegt auf der Lancierung, der Notierung, dem Betrieb und dem Vertrieb von ETPs sowohl auf dem internationalen als auch auf dem Schweizer Markt. Der Schweizer Krypto-Finanz- und Technologie-Pionier Bitcoin Suisse mit seiner etablierten Markenbekanntheit im Krypto-Asset-Sektor ergänzt die Rolle von Valour als Emittent von ETPs und Anbieter einer Börsennotierungsplattform für digitale Assets.

Andrej Majcen, Geschäftsführer von Bitcoin Suisse, kommentierte „Wir freuen uns, mit diesem indexbasierten ETP die Möglichkeit zu bieten, passiv in den Markt für digitale Vermögenswerte zu diversifizieren. Unser Ziel ist es, die Anleger in die Lage zu versetzen, fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen, indem wir ihnen in einem reiferen Markt professionelle Instrumente an die Hand geben. Der Blue-Chip-Index wird methodisch aus einem systematischen Regelwerk abgeleitet, das die Auswahl digitaler Vermögenswerte zur Portfoliodiversifizierung leichter zugänglich und weniger komplex macht. Einmal mehr beweist die Bitcoin Suisse ihre Stärke als Pionier, indem sie das erste führende Smart-Beta-Investmentprodukt für digitale Vermögenswerte anbietet. Mit einer regelbasierten Asset-Auswahl ist der Blue-Chip-Index Europas erste Anlagealternative zu reinen Krypto-Asset-Strategien mit hoher Marktkapitalisierung. Wir sind stolz darauf, bei der Einführung dieses innovativen Produkts mit etablierten und vertrauenswürdigen Partnern auf den globalen Finanzmärkten zusammenzuarbeiten."

Der 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP ist so strukturiert, dass er die Performance des STOXX Digital Asset Blue Chip X Index abbildet. Dieser Index bietet ein Engagement in führende Werte innerhalb des breiteren STOXX Digital Asset Blue Chip Index, insbesondere in solche, die auf Xetra gehandelt werden. Das ETP verwendet eine regelbasierte passive Indexmethodik, die sorgfältig entwickelt wurde, um ein umfassendes Spektrum des Kryptowährungsmarktes zu erfassen.

Die Vermögenswerte werden anhand der Bitcoin Suisse Global Crypto Taxonomy (GCT) in Sektoren wie Cryptocurrency, General Purpose Smart Contract Platform, Decentralized Finance (DeFi), Utility und Culture unterteilt. Die Auswahl der Vermögenswerte basiert auf einem strengen mehrstufigen Verfahren, das darauf abzielt, die einflussreichsten und repräsentativsten Vermögenswerte in jedem Sektor zu ermitteln. Diese Auswahl wird vierteljährlich neu bewertet, um sicherzustellen, dass das ETP weiterhin den dynamischen Markt für digitale Vermögenswerte widerspiegelt.

„Der neue 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP ist mit einer maximalen Gewichtung von 30 % für jeden zugrundeliegenden Kryptowert das perfekte Instrument für den Einstieg in die Kryptowelt mit nur einer Position in Ihrem Portfolio", fügt Marco Infuso, Vertriebsleiter bei Valour, hinzu. "Er kann als eine Art Satellitenansatz in einem institutionellen Portfolio verwendet werden und ist ideal als monatliche Sparplanlösung für Privatkunden."

Dieses ETP ist das Ergebnis einer synergetischen Zusammenarbeit zwischen Valour, Bitcoin Suisse und STOXX, die jeweils einzigartige Stärken einbringen. Valour bringt seine bewährte Expertise in der ETP-Emission ein, Bitcoin Suisse seine tiefgreifende Erfahrung im Krypto-Finanz- und Technologiebereich und STOXX seine renommierten Fähigkeiten in der Indexerstellung und -verwaltung.

Informationen zu Bitcoin Suisse Die Bitcoin Suisse AG wurde 2013 gegründet und ist der Schweizer Krypto-Finanz- und Technologie-Pionier. Als Enabler für das Krypto- und Blockchain-Ökosystem in der Schweiz war Bitcoin Suisse eine treibende Kraft bei der Entwicklung des "Crypto Valley" und der "Crypto Nation Switzerland". Der Krypto-Finanzdienstleister bietet Brokerage-, Verwahrungs-, Kredit-, Einsatz- und Zahlungslösungen sowie weitere kryptobezogene Dienstleistungen für private und institutionelle Kunden an. Als Mitglied der Selbstregulierungsorganisation Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) ist Bitcoin Suisse ein Finanzintermediär, der den Schweizer AML/CFT-Vorschriften unterliegt. Bitcoin Suisse besteht aus mehreren Unternehmen unter der Muttergesellschaft BTCS Holding AG. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zug und Niederlassungen in Kopenhagen, Vaduz und Bratislava verfügt über ein Team von über 200 hochqualifizierten Experten in der Schweiz und Europa. | https://bitcoinsuisse.com/

Informationen zu STOXX Die STOXX®- und DAX®-Indizes umfassen eine globale und umfassende Familie von mehr als 17.000 streng regelbasierten und transparenten Indizes. Bekannt für die führenden europäischen Aktienindizes EURO STOXX 50®, STOXX® Europe 600 und DAX®, besteht das Portfolio der Indexlösungen aus Gesamtmarkt-, Benchmark-, Blue-Chip-, Nachhaltigkeits-, thematischen und faktorbasierten Indizes, die eine ganze Reihe von Welt-, Regional- und Ländermärkten abdecken. STOXX- und DAX-Indizes werden an mehr als 550 Unternehmen in aller Welt zu Benchmarking-Zwecken und als Basiswerte für börsengehandelte Fonds, Futures und Optionen, strukturierte Produkte und passiv verwaltete Investmentfonds lizenziert. STOXX Ltd. gehört zur ISS STOXX Unternehmensgruppe und ist der Verwalter der STOXX- und DAX-Indizes gemäß der europäischen Benchmark-Verordnung.

Informationen zu ISS STOXX Die ISS STOXX GmbH ist über ihre Konzerngesellschaften ein führender Anbieter von umfassenden und datenzentrierten Research- und Technologielösungen, die Kapitalmarktteilnehmern helfen, Anlagechancen zu identifizieren, qualitative und quantitative Risiken von Portfoliounternehmen zu erkennen und die sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Mit Wurzeln, die bis ins Jahr 1985 zurückreichen, liefern wir heute erstklassige Benchmarks und maßgeschneiderte Indizes für alle Anlageklassen und Regionen und sind eine führende Quelle für unabhängige Forschung, Daten und Angebote in den Bereichen Corporate Governance, Nachhaltigkeit, Cyberrisiken und Fondsintelligenz. Unsere Produkte und Dienstleistungen bieten unseren Kunden die Größenordnung und die Hebelwirkung, die sie benötigen, um ihr Geschäft effektiver und effizienter zu entwickeln. ISS STOXX, das mehrheitlich der Gruppe Deutsche Börse gehört, besteht aus mehr als 3.400 Experten, die an 33 Standorten in 19 Ländern tätig sind. Zu den rund 6.400 Kunden von ISS STOXX gehören viele der weltweit führenden institutionellen Anleger, die sich aufgrund des objektiven und vielfältigen Angebots an ISS STOXX wenden, sowie Unternehmen, die sich auf die Minderung von ESG-, Cyber- und Governance-Risiken als wertsteigernde Maßnahme für Aktionäre konzentrieren. Die Kunden verlassen sich auf die Expertise von ISS STOXX, um fundierte Entscheidungen zum Nutzen ihrer Stakeholder zu treffen.

Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF) ist ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Verschmelzung der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens (DeFi) leistet. Mit einem klaren Fokus auf branchenführende Web3-Technologien strebt DeFi Technologies an, Anlegern weitreichenden Zugang zur Zukunft der Finanzwelt zu ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns dazu entschlossen, die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanzökosystem interagieren, zu revolutionieren. Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei, und besuchen Sie für weitere Informationen https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Die 2019 gegründete Firma Valour ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte, zu der 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI), Cardano ( ADA), Polkadot ( DOT), Solana ( SOL), Avalanche ( AVAX), Cosmos ( ATOM), Binance ( BNB), Ripple ( XRP), Enjin ( ENJ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN), und Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC) und Ethereum ( ETH) als Basiswerte, die gänzlich gebührenfrei sind.

Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, ein Abonnement abschließen oder sich über aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen informieren möchten, besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter valour.com.

Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Angebot, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Derartige Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren umfassen unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Das Unternehmen hat versucht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Dennoch kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Garantie dafür geben, dass sich diese Angaben als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse erheblich von den angegebenen Prognosen abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

