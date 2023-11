DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies gibt bekannt, dass die Tochtergesellschaft Valour Inc. einen bedeutenden Anstieg des Marktanteils und des Wachstums der verwalteten Vermögenswerte (AUM) erzielt, wobei Hauptthema ist: Solana Surpasses Bitcoin

Signifikantes Wachstum von Markt und verwalteten Vermögenswerten (AUM): Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc., Valour Inc., steigerte im Vergleich zum Vormonat ihren Marktanteil an den schwedischen Börsen um 10 % auf fast 28 %. Das verwaltete Vermögen (AUM) stieg Anfang November von 259 Mio. CAD auf 320 Mio. CAD, was einem Anstieg von 23 % seit dem 30. Oktober entspricht.

Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc., Valour Inc., steigerte im Vergleich zum Vormonat ihren Marktanteil an den schwedischen Börsen um 10 % auf fast 28 %. Das verwaltete Vermögen (AUM) stieg Anfang November von 259 Mio. CAD auf 320 Mio. CAD, was einem Anstieg von 23 % seit dem 30. Oktober entspricht. Solana Surpasses Bitcoin: In einer bemerkenswerten Verschiebung innerhalb des Bereichs digitaler Assets konnte Valour feststellen, dass seine Solana-Bestände den Bitcoin als führenden Wert überholten und fast 115 Millionen CAD des verwalteten Vermögens (Assets under Management AUM) ausmachten.

In einer bemerkenswerten Verschiebung innerhalb des Bereichs digitaler Assets konnte Valour feststellen, dass seine Solana-Bestände den Bitcoin als führenden Wert überholten und fast 115 Millionen CAD des verwalteten Vermögens (Assets under Management AUM) ausmachten. Engagement für Innovation und strategisches Wachstum: DeFi Technologies demonstriert mit seiner Tochtergesellschaft Valour ein großes Engagement für Innovation und strategischen Weitblick in der Branche der digitalen Assets. Mit ihrem Schwerpunkt auf der Verknüpfung von herkömmlichem Finanzsystem und dezentraler Finanzwirtschaft positioniert sich Defi Technologies als wichtiger Akteur, der zugängliche und diversifizierte Investitionsmöglichkeiten im sich entwickelnden Ökosystem digitaler Werte bietet.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen („DeFi") leistet, gibt mit Stolz bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), das vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bietet, bedeutende Erfolge beim Wachstum des Marktanteils und des verwalteten Vermögens („AUM") verzeichnen konnte. Darüber hinaus konnte Valour feststellen, dass seine Solana-Bestände den Bitcoin als wichtigsten Vermögenswert überholt haben.

Im Oktober zeigte Valour eine bemerkenswerte Leistung an den schwedischen Börsen und erreichte einen Marktanteil von fast 28 %, was einen deutlichen Anstieg von 10 % gegenüber dem Vormonat bedeutet.

Seit Anfang Oktober verzeichnete Valour ein beachtliches Handelsvolumen, einschließlich eines beträchtlichen Zuflusses von 24,5 Mio. CAD, wovon 7,5 Mio. CAD in den ersten fünf Handelstagen im November eingingen. Seit Anfang November stiegen die verwalteten Vermögenswerte (AUM) von Valour weiter an und erreichten 320 Mio. CAD. ein Anstieg von 259 Mio. CAD bzw. 23 % seit dem 30. Oktober, wobei Solana mit einem Anteil von fast 115 Mio. CAD an den verwalteten Vermögenswerten den Spitzenplatz einnahm. Dies deutet nicht nur auf einen außergewöhnlich starken Trend für das Quartal hin, sondern auch auf eine robuste Nachfrage nach den Produkten von Valour in den nordischen Ländern.

Johanna Belitz, Head of Sales für die nordischen Länder, kommentierte diesen Erfolg mit den Worten: „Im Oktober ist unser Marktanteil im Vergleich zum Vormonat um fast 10 % gestiegen. Dieser Erfolg ist das Ergebnis unserer effektiven Marketingstrategien und der einzigartigen Stellung von Valour als einziger Emittent, der eine breite Palette von Altcoins in den nordischen Ländern listet." Sie betonte auch die Attraktivität der neuen EUR-basierten Produkte von Valour, die für Anleger aus Finnland, Norwegen, Dänemark und Schweden, die nach Alternativen zur schwachen SEK suchen, von Interesse sind.

Marco Infuso, Chief Sales Officer von Valour, fügte hinzu: „Zusätzlich zu unserem wachsenden Marktanteil und dem kontinuierlichen Zufluss in unsere Produkte konnten wir beobachten, dass unsere Solana-Beteiligungen den Bitcoin in Bezug auf die verwalteten Vermögenswerte (AUM) übertrafen, was auf umfangreiche Investitionen von wichtigen Akteuren sowie einen bemerkenswerten Anstieg des Bitcoin-Preises zurückzuführen ist."

Das kontinuierliche Wachstum und die strategische Marktpositionierung von DeFi Technologies und ihrer Tochtergesellschaft Valour verdeutlichen die zunehmende Bedeutung und das Potenzial des dezentralen Finanzwesens in der Zukunft. Das Unternehmen widmet sich weiterhin der Bereitstellung innovativer Lösungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, um ein integratives und effizientes Finanzökosystem zu fördern.

*Marktanteilsdaten von NGM und Nasdaq Nordic umfassen nur Emittenten, die Krypto-Derivate anbieten

DeFi Technologies kündigt Privatplatzierung von 1 Million Dollar an

Das Unternehmen freut sich, auch eine außerbörsliche Privatplatzierung von bis zu 6.250.000 Einheiten (eineEinheit) zu einem Preis von 0,16 $ pro Einheit (der „Einheitspreis")mit einem Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 $ (das „Angebot") bekannt geben zu können. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (einer „Anteils-Aktie") und einer Option (eine „Optiont"), die den Inhaber berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens (eine „Options-Aktie") zu einem Ausübungspreis von $ 0,23 über einen Zeitraum von 24 Monaten nach der Ausgabe zu erwerben.

Das Unternehmen hat den Einheitspreis durch ein Preisreservierungsformular reserviert, das am 10. November 2023 bei der Cboe Canada Exchange („Cboe Canada") eingereicht wurde. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Begleichung von Verbindlichkeiten des Unternehmens. Das Unternehmen beabsichtigt, dass Anteile, die in Offshore-Jurisdiktionen gemäß Ontario Securities Commission Rule 72-503 - Distributions Outside Canada (Ausschüttungen außerhalb Kanadas) ausgegeben werden, keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen, und dass Anteile, die anderweitig im Rahmen geltender Ausnahmen ausgegeben werden, einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der kanadischen Börse (Cboe Canada Exchange).

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC DEFTF) ist ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet.

Mit dem Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien will DeFi Technologies Anlegern einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Finanzmärkten und digitalen Vermögenswerten haben wir uns dazu entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren.

Treten Sie der digitalen Community von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei, und besuchen Sie für weitere Informationen https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. veröffentlicht börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, über ihr traditionelles Bankkonto auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour wurde 2019 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterlegten Plattform für digitale Assets, zu der auch 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP und 1Valour Ethereum Physical Staking gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen Verwaltungsgebühren bis hin zum Nulltarif an, die an europäischen Börsen, Banken und Brokerplattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI), Cardano ( ADA), Polkadot ( DOT), Solana ( SOL), Avalanche ( AVAX), Cosmos ( ATOM), Binance ( BNB), Enjin ( ENJ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN) und Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC) und Ethereum ( ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.

Weitere Informationen, ein Abonnement oder aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen erhalten Sie unter valour.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Angebot, das Wachstum der verwalteten Vermögenswerte (AUM), die Aufteilung der AUM-Bestände, die Entwicklung von ETPs, die künftige Nachfrage nach ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzprodukte, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser/Leserinnen nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an U.S.-Bürger angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von dieser Registrierung vor.

Die CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

