DeFi Technologies Inc.

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Inc. kündigt bahnbrechende Zusammenarbeit mit Bitcoin Suisse AG bei börsengehandelten, physisch unterlegten digitalen Anlageprodukten an

Zug, Schweiz und Toronto (ots/PRNewswire)

Valour Inc. ist eine Zusammenarbeit mit Bitcoin Suisse AG, dem Schweizer Krypto-Finanz- und Technologie-Pionier, eingegangen. Die Produktpartnerschaft zielt darauf ab, börsengehandelte Produkte (ETPs) zu emittieren, die 1:1 mit digitalen Vermögenswerten unterlegt sind. Dabei werden die einzigartigen Fähigkeiten und die langjährige Expertise von Valour Inc. und Bitcoin Suisse AG im Markt für digitale Vermögenswerte genutzt.

Das Hauptaugenmerk dieser gemeinsamen Initiative liegt auf der Einführung, der Notierung, dem Betrieb und dem Vertrieb von ETPs auf dem internationalen und schweizerischen Markt, auf dem Bitcoin Suisse bereits einen marktweiten Bekanntheitsgrad im Bereich der Krypto-Vermögenswerte erreicht hat. Valour Inc. handelt als Emittent von ETPs und bietet eine Plattform für die Börsennotierung digitaler Vermögenswerte.

Die Zusammenarbeit folgt der kürzlichen Einführung des ersten physisch unterlegten ETP von Valour Inc., dem 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP. Darüber hinaus unterhält Valour Inc. eine breite Palette von ETPs für digitale Vermögenswerte an verschiedenen europäischen Börsen, Banken und Broker-Plattformen.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein natives Krypto-Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet, freut sich, die Zusammenarbeit seiner Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour") mit der Bitcoin Suisse AG („Bitcoin Suisse") bekannt zu geben, die auf die Emission von börsengehandelten Produkten („ETPs") abzielt, die durch physische digitale Vermögenswerte unterlegt sind.

Bitcoin Suisse ist der Schweizer Krypto-Investmentpartner und vertrauenswürdige Zugang zu Krypto-Investitionen und bietet institutionelle Krypto-Dienstleistungen an der Spitze der technischen Innovation. Das 2013 gegründete Krypto-Investmenthaus feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen und kündigte kürzlich seine neue Strategie in Richtung Vermögensverwaltung und Beratungsdienstleistungen an.

Diese Produktpartnerschaft ist ein bedeutender Schritt für die Innovation und Entwicklung des Marktes für digitale Vermögenswerte in der Zukunft. Die Zusammenarbeit würde die ABS-Emissionsplattform von Valour, sein operatives Know-how im ETP-Bereich und seine etablierten Marketing- und Vertriebskanäle nutzen. Gleichzeitig würde sie von der gut etablierten Marke Bitcoin Suisse und der langjährigen Erfahrung im Kryptosektor in der Schweiz und international profitieren.

„Die Zusammenarbeit bedeutet eine spannende Entwicklung im Bereich der digitalen Vermögenswerte", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies und Direktor von Valour. „Die Kombination unserer Emissionsplattform und unserer operativen Expertise im ETP-Markt mit der beeindruckenden Erfolgsbilanz, dem hochwertigen Service und dem hohen Bekanntheitsgrad von Bitcoin Suisse als unserem etablierten Partner wird dazu beitragen, robustere und diversifiziertere Anlagemöglichkeiten für Investoren/Investorinnen zu schaffen".

Dr. Dirk Klee, CEO von Bitcoin Suisse, fügte hinzu „Wir freuen uns, mit Valour zusammenzuarbeiten und ihnen unsere Expertise zur Verfügung zu stellen, um führende Krypto-Investments für professionelle und institutionelle Partner/Partnerinnen zu schaffen." Valour ist ein vertrauenswürdiger und etablierter Partner mit einem leistungsstarken Team, das genauso viel Wert auf Sicherheit, zuverlässigen Zugang zu digitalen Vermögenswerten und Transparenz legt wie Bitcoin Suisse. Für uns stellt diese Partnerschaft einen wichtigen Schritt hin zu einem führenden Krypto-Investmentpartner in der Schweiz und anderen Zielmärkten dar".

Valour kündigte kürzlich an, am 15. Juni 2023 sein erstes physisch unterlegtes ETP, das 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP (ISIN: GB00BQ991Q22), einzuführen. Die ETPs sind durch die jeweiligen digitalen Vermögenswerte gesichert, die physisch bei regulierten Verwahrungsanbietern gelagert werden. Neben der neuen physisch unterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte an, die an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF) ist ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet.

Mit dem Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien will DeFi Technologies Investoren/Investorinnen einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren.

Schließen Sie sich der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf Twitter an, und besuchen Sie defi.tech für weitere Informationen.

Informationen zu Bitcoin Suisse

Die 2013 gegründete Bitcoin Suisse AG ist der Schweizer Krypto-Finanz- und Technologie-Pionier. Als Wegbereiter für das Krypto- und Blockchain-Ökosystem in der Schweiz war Bitcoin Suisse eine treibende Kraft bei der Entwicklung des „Crypto Valley" und der „Crypto Nation Switzerland". Der Krypto-Finanzdienstleister bietet Brokerage-, Verwahrungs-, Kredit-, Einsatz- und Zahlungslösungen sowie weitere kryptobezogene Dienstleistungen für private und institutionelle Kunden/Kundinnen an. Als Mitglied der Selbstregulierungsorganisation Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) ist Bitcoin Suisse ein Finanzintermediär, der den Schweizer AML/CFT-Vorschriften unterliegt. Bitcoin Suisse besteht aus mehreren Gesellschaften unter der Muttergesellschaft BTCS Holding Ltd. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zug und verfügt über ein Team von über 200 hochqualifizierten Experten/Expertinnen in der Schweiz und Europa. | https://bitcoinsuisse.com/

Informationen zu Valour

Valour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern/Privatanlegerinnen und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour wurde 2019 mit Sitz in Zug, Schweiz, gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF).

Weitere Informationen über Valour finden Sie unter https://valour.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Angebot, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser/Leserinnen nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

