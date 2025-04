Barilla Deutschland GmbH

Der Tisch ist gedeckt: Barilla wird offizieller Pasta-Partner der Formel 1®

Köln (ots)

Die italienische Marke bringt den Geschmack ihrer Pasta auf die Rennstrecke - und macht jeden gemeinsamen Genuss zu einem Moment echter Verbundenheit. So feiern Fans das Miteinander wie in einer Familie.

Barilla und die Formel 1® kündigen ihre gemeinsame, auf mehrere Jahre ausgelegte Partnerschaft an. Beide Marken vereint Leidenschaft, Tradition und die Freude an gemeinsamen Erlebnissen.

Die Formel 1® ist der ultimative Wettkampf: Hier zählt jedes Detail, die Spannung ist greifbar, die Emotionen unübertroffen. Doch wenn das Rennen vorbei ist, und die Motorgeräusche verstummen, geschieht etwas Besonderes: Barilla lädt alle zu Tisch.

Eine gemeinsame Leidenschaft für Qualität

In der Formel 1® ist Erfolg eine Frage der Präzision. Es geht um die perfekte Balance aus Kraft, Ausdauer und Strategie. Vor allem aber erfordert sie eine kompromisslose Hingabe zu Qualität.

Genau diese Leidenschaft zeichnet auch Barilla aus: Jeder Schritt wird davon angetrieben, allen Menschen ausgewogene und köstliche Produkte zur Verfügung zu stellen. Dabei stehen die kontinuierliche Verbesserung und die Suche nach qualitativ hochwertigen Rohstoffen im Mittelpunkt.

Paolo Barilla, Vice President der Barilla Group und ehemaliger Formel 1®-Fahrer, ist stolz auf die Zusammenarbeit:"Auf den ersten Blick haben ein hochtechnologischer Formel 1®-Rennwagen und eine köstliche Portion Pasta nicht viel gemeinsam. Doch hinter den Kulissen unserer beider Branchen stehen qualifizierte Fachleute, die leidenschaftlich und entschlossen sind, sich ständig zu verbessern. Unsere größte Freude ist es, allen innerhalb der Formel 1® nach einem intensiven Renntag einen wohlverdienten Teller Pasta anbieten zu können."

Aus Fans wird Familie

Stefano Domenicali, CEO der Formel 1®, heißt Barilla in der Formel 1®-Familie willkommen: "Wir freuen uns sehr, Barilla in der Welt der Formel 1® zu begrüßen - eine Partnerschaft, die von Leidenschaft und Tradition geprägt ist. Wir blicken auf zwei Historien, die die gleichen Werte teilen: Exzellenz, Authentizität und die Freude, außergewöhnliche Momente gemeinsam zu erleben. Wir können es kaum erwarten, dieses unglaubliche Abenteuer mit unserem neuen Partner anzugehen und sind überzeugt davon, dass die Partnerschaft den Emotionen der Formel 1® einen besonderen Geschmack verleihen wird."

Als offizieller Partner wird Barilla sowohl auf der Rennstrecke als auch abseits davon vertreten sein. Fans können sich auf die Barilla-Pasta-Bars im renommierten Formel 1®-Paddock Club und im Paddock freuen. Neben der Sichtbarkeit des Barilla-Logos auf der Rennstrecke wird es Digital- sowie Konsumentenaktivierungen geben, die Millionen an Zuschauer:innen weltweit erreichen.

Ilaria Lodigiani, Chief Category & Marketing Officer von Barilla, über die Partnerschaft:"In den nächsten Jahren laden wir alle F1®-Fans ein, an jedem Rennwochenende beides zu genießen - den Adrenalinkick auf der Strecke und den Genuss eines köstlichen Essens. Diese Partnerschaft ist eine Einladung, besondere Momente gemeinsam zu feiern. Denn eine gemeinsame Mahlzeit kann Fremde zu einem Teil der Familie machen. Ob an der Rennstrecke oder zu Hause - Barilla und die Formel 1® vereinen Menschen über Sport und Genuss hinaus."

An alle Formel 1®-Fans, Familien und Feinschmecker:innen: Benvenuti. Der Tisch ist gedeckt, das Rennen kann beginnen - und alle sind herzlich willkommen.

Über Barilla:

Barilla ist ein nicht börsennotiertes Familienunternehmen, das von den Brüdern Guido, Luca und Paolo Barilla geleitet wird. Gegründet wurde das Unternehmen von ihrem Urgroßvater Pietro Barilla, der 1877 eine Bäckerei in Parma eröffnete. Heute ist Barilla in Italien und in der ganzen Welt für die hervorragende Qualität ihrer Lebensmittel bekannt. Mit den Marken - Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Pasta Evangelists und Back to Nature - setzt sich das Familienunternehmen für eine schmackhafte, herzhafte und ausgewogene Ernährung ein, die sich an der mediterranen Küche und dem italienischen Lebensstil orientiert. Als Pietro Barilla vor 145 Jahren sein Geschäft in Parma eröffnete, ging es ihm vor allem darum, gute Lebensmittel herzustellen. Dieser Grundsatz ist heute zum Geschäftsprinzip von Barilla geworden. So arbeiten aktuell rund 9.000 Menschen, die diese zentralen Werte und die Leidenschaft für Qualität teilen, für das Unternehmen und innerhalb der Lieferantenkette. Seit 1987 sammelt und bewahrt ein historisches Archiv die 145-jährige Geschichte des Unternehmens, die nun über das Portal-Museum www.archiviostoricobarilla.com für alle zugänglich ist und den Weg einer Ikone unter den "Made in Italy"-Produkten sowie die Veränderungen in der italienischen Gesellschaft dokumentiert.

