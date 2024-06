MASTERWERK GmbH

Best Practice Arbeitskultur bei MASTERWERK

Wie ein 20-köpfiges Unternehmen zum Top- Arbeitgeber durch Kununu ausgezeichnet wurde

Bild-Infos

Download

München (ots)

Einblicke hinter die Kulissen eines besonderen Arbeitgebers

In Zeiten, in denen der Arbeitsplatz oft mit Stress, Überstunden und dem ständigen Kampf um Anerkennung verbunden ist, setzt die Masterwerk GmbH neue Maßstäbe. Das KMU in der Industrieautomation hat sich zu einem der begehrtesten Arbeitgeber auf Kununu entwickelt. Aber was macht Masterwerk so besonders?

Lassen Sie uns in die Welt dieses kleinen Unternehmens eintauchen und die Geheimnisse hinter seinem Erfolg entdecken. Schon beim Betreten der lichtdurchfluteten Büros spürt man die warme und einladende Atmosphäre. Frischer Kaffeeduft liegt in der Luft, freundliche Begrüßungen werden ausgetauscht. Geschäftsführer Muamer Babajic führt uns durch die Räumlichkeiten und erklärt: "Bei uns stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt".

Dieser Leitsatz zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Unternehmen. Flexible Arbeitszeiten, geschmackvolle Möbel und gemütliche Ecken zum Entspannen sorgen für das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Carolin, die im Backoffice arbeitet, strahlt über das ganze Gesicht, wenn sie von ihrer Arbeit erzählt: "Die abwechslungsreichen Aufgaben und die administrative Tätigkeit schaffen für mich den idealen Ausgleich zum Familienalltag. Vor allem der respektvolle Umgang untereinander ist großartig. Ich fühle mich sehr wertgeschätzt."

Mustafa, Projektingenieur, schätzt die Zusammenarbeit im Team über mehrere Städte hinweg. "Masterwerk hat mir die Tür zur Welt der modernen Automatisierung in der Industrie geöffnet und gibt mir die Möglichkeit, mit den neuesten Technologien zu arbeiten." Maschinenbauingenieur Amar freut sich auf spannende Projekte wie das für Mercedes. "In unserem Unternehmen stehen mir alle Türen offen. Es ist inspirierend, Teil dieses dynamischen Teams zu sein." Amar betont die Offenheit für neue Ideen und die Förderung des individuellen Wachstums bei Masterwerk.

Teamgeist wird bei Masterwerk großgeschrieben. Gemeinsame Aktivitäten und Events stärken den Zusammenhalt und fördern Kreativität und Innovation. In der gemütlichen Lounge finden regelmäßig Teamevents statt, bei denen gelacht, gespielt und neue Ideen ausgetauscht werden.

Die gelebte Unternehmenskultur, die auf Herzlichkeit, Intelligenz und Innovationsgeist basiert, ist der Schlüssel zum Erfolg der Masterwerk GmbH. Die Investition in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlt sich aus: Hohe Motivation, Engagement und Erfolg prägen den Arbeitsalltag.

"Bei uns zählt jeder Einzelne", betont Babajic. Ein Arbeitsumfeld, in dem man sich wertgeschätzt und inspiriert fühlt. Wo Innovation und Menschlichkeit Hand in Hand gehen, sieht die Zukunft tatsächlich ein wenig heller aus.

Letztendlich sind es die gelebten Werte, die Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der daraus resultierende Erfolg auf Kununu, die den Unterschied machen.

https://www.kununu.com/de/masterwerk1

Original-Content von: MASTERWERK GmbH, übermittelt durch news aktuell