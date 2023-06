Ad Net Zero

AD NET ZERO MACHT DIE BERICHTERSTATTUNG ÜBER WISSENSCHAFTLICH FUNDIERTE ZIELE FÜR UNTERSTÜTZER VERPFLICHTEND

Das Programm für Klimaschutzmaßnahmen in der Werbung begrüßt Amazon Ads, Indeed und L'Oréal und setzt seine internationale Expansion fort

Weltweite und nationale Unterstützer von Ad Net Zero sind jetzt verpflichtet, ein öffentliches, wissenschaftlich fundiertes Netto-Null-Ziel festzulegen. Dies kann entweder durch die „Science Based Targets Initiative" (Initiative für wissenschaftlich fundierte Ziele), ein Engagement für das „UN Race to Zero", „The Climate Pledge" oder vergleichbare Alternativen erfolgen.Unterstützer müssen nun außerdem jährlich ihre Fortschritte messen und berichten. Die Ziele müssen innerhalb von 12 Monaten gesetzt werden, wenn sie nicht bereits vorhanden sind, und Ad Net Zero wird Unterstützern dabei helfen, Ziele zu setzen, zu messen und zu berichten.Auf adnetzero.com wurde eine Analyse des Weges der Branche hin zu Netto-Null veröffentlicht, die auf den von der Ad Net Zero's Global Group öffentlich gemeldeten Zielen basiert und zeigt, wie viele der größten Unternehmen der Branche sich zur Dekarbonisierung verpflichten und bis zu welchem Zeitpunkt.

Ad Net Zero hat drei neue kommerzielle Unternehmen als globale Unterstützer gewonnen – Amazon Ads, Indeed und L'Oréal – während sich Ad Net Zero US seit dem Start in diesem Februar in der Größe verdoppelt hat und nun Kroger, Mediaocean, Index Exchange und eine Reihe von Agenturen umfasst. Ad Net Zero startet diesen August in Neuseeland, während weitere Gebiete im Gespräch sind, um nationale Gruppen zu bilden, sodass die Initiative nun in Gebieten tätig ist, die zusammen 45 % des weltweiten Werbemarktes nach Ausgaben repräsentieren (WARC 2022).

Sebastian Munden, Vorsitzender von Ad Net Zero, erklärte: „Wissenschaftlich fundierte Ziele, die mit den neuesten Erkenntnissen über das Klima übereinstimmen, sind für Ad Net Zero-Unterstützer jetzt verpflichtend. Unternehmen aus der gesamten Lieferkette der Werbebranche müssen ihren Einfluss nutzen, um den Abbau von Emissionen und die Förderung der Netto-Null-Wirtschaft zu beschleunigen. Diese Dringlichkeit kann nicht genug betont werden. Die Teilnahme an unserem Aktionsplan kann Unternehmen dabei helfen, dies umzusetzen."

Ad Net Zero wird bei den Cannes Lions in der Act Responsible Hall einen Bereich einrichten, in dem die Bemühungen um eine kohlenstoffarme Werbung und die erfolgreiche Förderung nachhaltiger Produkte, Dienstleistungen und Verhaltensweisen vorgestellt werden. Die Inhalte stammen von mehr als 60 Unterstützern sowie aus den jüngsten Ad Net Zero Showcase Sessions und dem Global Summit. Er enthält Einzelheiten zum neuen Sustainability Playbook des IAB Tech Lab mit Maßnahmen zur Dekarbonisierung der programmatischen Lieferkette der Werbebranche.

WFA, GARM und Ad Net Zero werden am Donnerstag, dem 22. Juni, einen Quick Action Guide für Führungskräfte der Medien veröffentlichen, der darüber informiert, wie Umweltauswirkungen von Medienkampagnen und -tätigkeiten reduziert werden können. WFA, GARM und Ad Net Zero haben sich im Rahmen einer Beschleunigungsagenda zusammengeschlossen, um ein Standardsystem für die Messung der Kohlenstoffemissionen von Medienkampagnen zu finden, mit dem Ziel, es vor Ende des Jahres 2023 von einer größeren Zahl von Unternehmen der Branche begutachten zu lassen.

Informationen zu Ad Net Zero

Ad Net Zero ist ein Aktionsprogramm für Klimaschutzmaßnahmen, das der Werbebranche helfen soll, den Klimanotstand durch Dekarbonisierung des Anzeigenbetriebs zu bewältigen und jede Branche dabei zu unterstützen, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen präzise zu fördern. Ad Net Zero wurde ursprünglich von der Advertising Association zusammen mit dem IPA und der ISBA gegründet und startete im November 2020 im Vereinigten Königreich seinen 5-Punkte-Aktionsplan. Seitdem hat es mehr als 100 Unterstützer im Vereinigten Königreich gewonnen. Der Aktionsplan zielt darauf ab, Netto-Null-Emissionen in der Anzeigenentwicklung, -produktion und in der Medienplatzierung zu erreichen und den positiven Einfluss von Werbung zu nutzen, um Verbraucher beim Wechsel zu einem nachhaltigeren Verhalten zu unterstützen. Sein erstes Gebiet außerhalb des Vereinigten Königreichs startete im Juni 2022 in Irland, gefolgt von einer weltweiten Markteinführung bei den Cannes Lions 2022 und der Einführung in den USA im Februar 2023. Ad Net Zero wird von weiten Teilen der Branche gefördert und ist stolz auf die Unterstützung von den sechs größten Agentur-Holdings der Welt, von Medieneigentümern, Technologieunternehmen, Werbetreibenden sowie unabhängigen Kreativ- und Produktionsagenturen.

