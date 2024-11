Tucan.ai

Landtag Mecklenburg-Vorpommern setzt auf KI-Technologie von Tucan.ai

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Das Berliner Unternehmen Tucan.ai arbeitet nun auch mit dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Die KI-Plattform von Tucan.ai ermöglicht es, die verbale Kommunikation in Meetings und Sitzungen automatisch zu transkribieren, strukturiert zusammenzufassen und die Informationen für die gesamte Organisation in einer zentralen und sicheren Datenbank - einem Wissensarchiv - zur Verfügung zu stellen. Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern nutzt Tucan.ai zur Unterstützung der Protokollerstellung sowie ganz aktuell für die Live-Transkription der Landtagssitzungen: www.landtag-mv.de.

Corinna Hopf, Referatsleiterin Parlamentarische Informationsdienste Z7: "Die Technologielösung von Tucan.ai hilft uns, den Aufwand der Protokollerstellung zu reduzieren und unsere Abläufe zu optimieren. Gleichzeitig dient die präzise Live-Transkription und -Untertitelung der Landtagssitzungen der Barrierefreiheit."

"Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland stockt. Während die Bundesregierung die Gelder für die Digitalisierung der Verwaltung für das kommende Jahr deutlich kürzen will, ist das Potenzial zur Steigerung der Wertschöpfung und Automatisierung von Arbeitsabläufen durch den Einsatz digitaler, KI-gestützter Technologien in der Verwaltung mindestens genauso groß wie in der deutschen Wirtschaft", betont Lukas Rintelen, Geschäftsführer und Mitgründer von Tucan.ai. "Wir freuen uns sehr, den Landtag Mecklenburg-Vorpommern in seiner Vorreiterrolle mit unserer Technologie auf diesem wichtigen Weg der Digitalisierung zu unterstützen."

Tucan.ai ist künstliche Intelligenz "Made in Germany"

Die KI-Plattform von Tucan.ai wird in Deutschland entwickelt und soll es Unternehmen und Organisationen ermöglichen, ein eigenes dediziertes System für das Wissensmanagement aufzubauen. Dabei können interne Informationen und Daten mit externen Quellen oder öffentlich zugänglichen Datenbanken verknüpft werden. Datenintegrität und Datensicherheit stehen hierbei im Vordergrund. Die Möglichkeit, die Lösung on-premise zu installieren und für den Betrieb Server in Deutschland zu nutzen, sorgt für hohen Schutz und Sicherheit der verarbeiteten Daten. Zudem ist die Plattform sehr anpassungsfähig, so dass neben internen Datenschutzrichtlinien auch Zugriffsrechte kontrolliert werden können. Durch die Nachvollziehbarkeit und genaue Angabe der jeweiligen Datenquelle werden Halluzinationen der KI-Lösung praktisch ausgeschlossen.

Seit Juni 2023 ist Tucan.ai Teil des Programms GovStart, das Startups und innovative Unternehmen bei der Skalierung ihrer Lösungen im öffentlichen Sektor unterstützen soll.

Über Tucan.ai

Tucan.ai mit Sitz in Berlin, gegründet 2019 von Lukas Rintelen, Florian Polak und Michael Schramm, spezialisiert sich auf transparentes, kosteneffizientes und skalierbares Wissensmanagement mit Künstlicher Intelligenz. Unternehmen können die KI-Software nutzen, um aus internen wie externen Datenquellen in Sekundenschnelle alle relevanten Informationen mit detaillierten Quellenangaben zur besseren Nachvollziehbarkeit zu generieren. Tucan.ai vereinfacht so den Zugang zu essentiellem Unternehmenswissen, fördert die Transparenz, minimiert Informationsverluste und unterstützt bei Analyse- und Entscheidungsprozessen.

Axel Springer, Porsche und, Telefónica Deutschland zählen bereits zu den namhaften Partnern und Kunden des jungen Startups. Für weitere Informationen besuchen Sie tucan.ai.

Original-Content von: Tucan.ai, übermittelt durch news aktuell