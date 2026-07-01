Martina Ammon

Wenn die Scheidung zum finanziellen Ruin wird: Darum ist ein Ehevertrag so wichtig

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München (ots)

Wenn die Ehe zerbricht, trifft es Frauen oft am härtesten: Plötzlich stehen sie vor finanziellen Abgründen, die sie nie erwartet hätten. Ohne klare Vereinbarungen können Unterhalt, gemeinsame Immobilien oder Altersvorsorge zum Albtraum werden. Viele Frauen zahlen jahrelang den Preis für fehlende Absicherung. Gerade, wer Karrierepausen für Kinder eingelegt hat, gerät so schnell in eine existenzielle Schieflage.

Frauen unterschätzen häufig, wie schnell sie nach einer Scheidung finanziell ins Straucheln geraten können. Ein Ehevertrag ist kein Misstrauensbeweis, sondern ein Schutzschild – er sorgt dafür, dass Frauen ihre Zukunft selbst in der Hand behalten und nicht plötzlich alles verlieren. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum ein Ehevertrag kein unromantischer Papierkram, sondern im Notfall für Frauen essenziell ist.

Die größte Gefahr beginnt lange vor der Scheidung

Finanzielle Probleme nach einer Trennung entstehen selten erst mit dem Scheidungsantrag. Oft entstehen die Ursachen bereits während der Ehe. Viele Frauen reduzieren ihre Arbeitszeit, übernehmen den Großteil der Kinderbetreuung und verzichten auf berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig beschäftigen sie sich oft nur am Rande mit Vermögen, Altersvorsorge oder Eigentumsverhältnissen.

Kommt es später zur Trennung, folgt deshalb häufig die böse Überraschung. Nicht wenige Betroffene wissen weder genau, welche Vermögenswerte vorhanden sind noch, wem Immobilien tatsächlich gehören oder welche finanziellen Ansprüche ihnen zustehen. Dadurch geraten sie in eine deutlich schwächere Verhandlungsposition.

Warum die gesetzliche Regelung oft nicht ausreicht

Viele Ehepaare verlassen sich darauf, dass das Gesetz im Trennungsfall für einen gerechten Ausgleich sorgt. Tatsächlich decken die gesetzlichen Regelungen jedoch längst nicht alle wirtschaftlichen Nachteile ab, die durch jahrelange Care-Arbeit entstehen können.

Besonders problematisch ist, dass Karriereunterbrechungen häufig langfristige Folgen haben. Wer mehrere Jahre in Teilzeit arbeitet oder ganz aus dem Beruf aussteigt, verliert nicht nur Einkommen, sondern oft auch Aufstiegschancen, Rentenansprüche und finanzielle Unabhängigkeit. Diese Nachteile wirken häufig weit über die eigentliche Ehe hinaus.

Ein Ehevertrag ermöglicht es, solche Risiken gezielt zu berücksichtigen und individuelle Lösungen zu vereinbaren, die besser zur Lebensrealität der Familie passen.

Care-Arbeit braucht finanzielle Absicherung

Kindererziehung und Familienarbeit haben einen wirtschaftlichen Wert. Trotzdem spiegeln sich diese Leistungen häufig nicht ausreichend in der finanziellen Situation der betreuenden Person wider. Gerade Mütter tragen deshalb ein erhöhtes Risiko, nach einer Scheidung deutlich schlechter dazustehen als ihr ehemaliger Partner.

Auch hier kann ein ausgewogener Ehevertrag Vorsorge treffen. So lassen sich beispielsweise Regelungen zur Altersvorsorge, zum Vermögensaufbau oder zu Ausgleichszahlungen vereinbaren. Entscheidend ist, dass die wirtschaftlichen Folgen von Betreuungszeiten nicht erst Jahre später berücksichtigt werden, sondern bereits während der Ehe ausgeglichen werden können.

Immobilien und Unternehmensvermögen rechtzeitig regeln

Besonders konfliktträchtig wird es, wenn Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen vorhanden sind. Viele Frauen gehen davon aus, automatisch an Vermögenswerten beteiligt zu sein, obwohl sie rechtlich nicht als Eigentümerinnen eingetragen sind. Im Trennungsfall kann dies zu erheblichen Nachteilen führen.

Hinzu kommt, dass Unternehmer häufig ein berechtigtes Interesse daran haben, ihr Unternehmen vor den wirtschaftlichen Folgen einer Scheidung zu schützen. Problematisch wird es jedoch dann, wenn ein Ehevertrag ausschließlich diese Interessen absichert, ohne gleichzeitig einen angemessenen Ausgleich für den anderen Ehepartner vorzusehen. Ein fairer Vertrag berücksichtigt beide Seiten und schafft klare Verhältnisse.

Ein Ehevertrag kann Konflikte entschärfen

Neben der finanziellen Absicherung bietet ein Ehevertrag noch einen weiteren Vorteil: Er zwingt Paare dazu, frühzeitig über schwierige Themen zu sprechen. Fragen zu Vermögen, Altersvorsorge, Kinderbetreuung oder möglichen Trennungsszenarien werden nicht erst dann diskutiert, wenn der Konflikt bereits eskaliert ist.

Dadurch entstehen klare Erwartungen und nachvollziehbare Regelungen. Ergänzend können auch Mediationsklauseln vereinbart werden, die im Streitfall zunächst außergerichtliche Lösungen fördern. Das reduziert häufig emotionale Belastungen und vermeidet langwierige Auseinandersetzungen.

Fazit: Frühzeitige Vorsorge schafft Sicherheit

Ein Ehevertrag ist keine Absage an die Liebe, sondern eine Form verantwortungsvoller Vorsorge. Gerade Frauen, die für die Familie beruflich zurückstecken oder einen Großteil der Care-Arbeit übernehmen, sollten sich nicht allein auf gesetzliche Regelungen verlassen.

Wer frühzeitig für klare Verhältnisse sorgt, schützt sich vor finanziellen Risiken und schafft Sicherheit für die Zukunft. Denn wenn eine Ehe scheitert, sollte nicht auch noch die wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel stehen.

Über Martina Ammon:

Martina Ammon ist Fachanwältin für Familienrecht mit 30 Jahren Erfahrung und hat mehr als 3.500 Familien durch die Trennung und Scheidung begleitet. Sie ist auch aktuell vom FOCUS Magazin als TOP Anwältin im Familienrecht ausgezeichnet. Als Scheidungsmentorin unterstützt sie zudem Frauen bei deren Trennung auf Augenhöhe und hat bereits über 550 Frauen geholfen, die eigene finanzielle und persönliche Zukunft über die Scheidung optimal abzusichern. Mehr Infos unter: https://martinaammon.de

Original-Content von: Martina Ammon, übermittelt durch news aktuell