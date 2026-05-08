Martina Ammon

Wenn die Liebe scheitert – was Paare von Prominenten über Absicherung lernen können

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München (ots)

Eine Hochzeit gilt als der schönste Tag im Leben, doch was passiert, wenn die Ehe zerbricht? Trennungen können nicht nur emotional, sondern auch finanziell belastend sein. Besonders wenn Vermögen, Immobilien oder sogar Unternehmen im Spiel sind, drohen langwierige Streitigkeiten über Unterhalt, Zugewinn, Besitzaufteilung und Rentenansprüche.

Prominente machen es vor: Sie zeigen, wie wichtig es ist, sich rechtzeitig abzusichern. Eheverträge mit klaren Unterhaltsregelungen und einer Gütertrennung verhindern im Ernstfall langwierige Prozesse und hohe Kosten. Dieser Beitrag zeigt, welche Schutzmechanismen wirklich sinnvoll sind und warum solche Vorkehrungen nicht nur für Superstars, sondern auch für Unternehmer und Normalverdiener mit Vermögen Standard sein sollten.

Prominente als warnendes Beispiel

Schon ein Blick auf bekannte Persönlichkeiten verdeutlicht, welche Folgen fehlende Vorsorge bei einer Trennung haben kann. Immer wieder wird öffentlich sichtbar, wie langwierig und teuer Scheidungen verlaufen können, wenn zuvor keine klaren Vereinbarungen getroffen wurden. Millionenklagen, jahrelange Gerichtsverfahren und zermürbende Auseinandersetzungen über Unterhalt oder Besitz zeigen, dass selbst größte Erfolge oder Vermögen keinen Schutz bieten, wenn es an klaren Regeln mangelt.

Diese Erfahrungen machen deutlich: Klare Absprachen sind nicht nur eine Frage von Luxus oder Reichtum. Sie schaffen Sicherheit und können im Ernstfall existenzielle Verluste verhindern, ganz gleich, ob es um ein Millionenvermögen oder um eine gemeinsam erarbeitete Immobilie geht.

Mehr als ein Luxus für Reiche

Doch nicht nur Vermögende sollten sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Nach wie vor hält sich die Vorstellung, ein Ehevertrag sei lediglich ein schützendes Instrument für Reiche. Tatsächlich profitieren gerade Paare mit begrenzten Mitteln davon, weil sie sich im Streitfall kostspielige Auseinandersetzungen und eine langfristige Planungssicherheit ersparen. Ein Ehevertrag wirkt wie eine präventive Leitlinie, die es ermöglicht, eine Scheidung mit weniger Aufwand und deutlich geringeren Kosten zu vollziehen. Die Hoffnung, dass die eigene Ehe von einer Trennung verschont bleibt, ist weit verbreitet; die Realität zeigt jedoch etwas anderes. Statistisch endet mehr als jede dritte Ehe in Deutschland vorzeitig.

Trotz dieser Zahlen begegnen viele dem Thema Ehevertrag mit Zurückhaltung. Oft spielen kulturelle Vorstellungen eine Rolle, die Eheverträge als unromantisch oder gar berechnend erscheinen lassen. Besonders Frauen sehen sich dabei noch immer mit Klischees konfrontiert, die es ihnen schwer machen, für ihre Interessen einzutreten. Dabei ist gerade der Ehevertrag ein Instrument, das strukturelle Ungleichheiten abfedern kann. Wenn ein Partner beispielsweise seine Karriere unterbricht oder sogar aufgibt, um die Kinder zu betreuen, schafft eine vertragliche Regelung einen Ausgleich und verhindert langfristige eheliche Nachteile, indem die persönliche und finanzielle Verantwortung fair auf beiden Schultern verteilt wird.

Mythen über den Ehevertrag

Ein weiterer Irrtum betrifft die Kosten eines Ehevertrages. Zwar verursacht der Abschluss eines Ehevertrags Ausgaben, doch diese stehen in keinem Verhältnis zu den Summen, die ein langwieriges Scheidungsverfahren für Gericht, Anwälte und Gutachter verschlingen kann. Nur die Beratung durch einen Fachanwalt für Familienrecht, der mit den Streitigkeiten scheidender Ehepaare auf täglicher Basis vertraut ist, ermöglicht es, die Vereinbarungen passgenau auf die jeweilige Lebenssituation zuzuschneiden. Daher sollte immer erst eine Beratung und Ausarbeitung eines Vertrages durch einen Fachanwalt erfolgen. Erst anschließend sollte der Vertrag notariell beurkundet werden – ein Schritt, der rechtliche Sicherheit schafft, jedoch ohne individuelle Beratung nicht auskommt.

Darüber hinaus reicht es nicht, einmal einen Vertrag aufzusetzen und ihn dann unverändert bestehen zu lassen. Lebensumstände verändern sich, Kinder kommen hinzu, berufliche Entwicklungen nehmen neue Richtungen, Vermögen wächst oder schrumpft. Deshalb ist es sinnvoll, den Vertrag regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. So bleibt der Vertrag aktuell und bildet stets die Lebensrealität der Ehepartner ab.

Letztlich schützt ein Ehevertrag nicht nur Materielles. Er sorgt auch für innere Klarheit in emotional belastenden Situationen und verhindert, dass Konflikte zusätzlich durch finanzielle Unsicherheiten eskalieren. Wer rechtzeitig in guten Zeiten Regeln festlegt, handelt daher nicht aus Misstrauen, sondern aus Verantwortungsbewusstsein und schafft damit die Grundlage für Vertrauen und Stabilität; auch in Zeiten der Krise und des Konfliktes. Im besten Sinne ist ein Ehevertrag dann eine Friedenspapier im Sinne einer gemeinsamen Verfassung der Eheleute, die sich diese untereinander geben.

Über Martina Ammon:

Martina Ammon ist Fachanwältin für Familienrecht mit 30 Jahren Erfahrung und hat mehr als 3.500 Familien durch die Trennung und Scheidung begleitet. Sie ist auch aktuell vom FOCUS Magazin als TOP Anwältin im Familienrecht ausgezeichnet. Als Scheidungsmentorin unterstützt sie zudem Frauen bei deren Trennung auf Augenhöhe und hat bereits über 550 Frauen geholfen, die eigene finanzielle und persönliche Zukunft über die Scheidung optimal abzusichern. Mehr Infos unter: https://martinaammon.de

Original-Content von: Martina Ammon, übermittelt durch news aktuell