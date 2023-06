Cliq

Herausragendes Brand Marketing: Cliq gewinnt den German Brand Award 2023 in gleich drei Kategorien

Düsseldorf (ots)

Die diesjährigen Gewinner:innen des German Brand Awards - einer der wichtigsten deutschen Markenpreise - stehen fest. Unter rund 1.344 Einreichungen aus 17 Ländern setzte sich am Donnerstagabend Cliq in den zwei Disziplinen Excellent Brands: Media & Entertainment sowieExcellence in Brand Strategy and Creation: Brand Innovation & New Business Models mit dem Produkt- und Marken-Launch seines neuen Flagship-Streaming-Dienstes Cliq ( www.cliq.de) wie folgt durch:

"Best of Best" für den Produkt- und Markenlaunch Cliq in der Kategorie - Excellent Brands - Newcomer Brand of the Year

"Winner" für den Produkt- und Markenlaunch Cliq in der Kategorie - Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Innovation & New Business Models

"Gold" für den Produkt- und Markenlaunch Cliq in der Kategorie - Excellent Brands - Media & Entertainment

In den genannten Kategorien überzeugte Cliq, der neue Flagship-Streaming-Dienst von CLIQ Digital, mit einem design- und kommunikationsstarken Produktauftritt sowie mit seiner 360°-Grad-Markenkampagne in TV, Out of Home (OOH), Digital und Displays. In den Vorjahren erlangten zum Beispiel renommierte Marken wie die Deutsche Telekom AG und die Lufthansa AG den begehrten "Best of Best"-Preis.

"Wir sind sehr stolz auf diese besondere Auszeichnung", so CEO Luc Voncken, "Denn Cliq ist unser allererstes Portal, dessen Marke wir gezielt durch Brand-Marketing-Aktivitäten aufbauen wollen. Wir freuen uns, dem deutschen Markt mit Cliq ein Streaming-Erlebnis zu ermöglichen, das es so und für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis wohl kein zweites Mal gibt!"

Starker Markenauftritt

Im Dezember 2022 hat CLIQ Digital seinen All-in-one-Streaming-Dienst auf dem deutschen Markt gelauncht: Cliq. Der Dienst bietet unbegrenzten Zugriff auf Content und bündelt dabei fünf verschiedene Streaming-Kategorien: Filme & Serien, Musik, Sport, Hörbücher und Spiele. Die Gebühr beträgt 6,99 EUR pro Monat für das jederzeit kündbare Abonnement mit einer kostenlosen Testphase von 30 Tagen. Cliq ist im Web unter www.cliq.de, im Apple App Store, im Google Play Store und für Android TV sowie für Fire TV verfügbar.

Cliq tritt mit einem modernen und prägnanten Markendesign in Erscheinung, welches die Einfachheit der neuen Streaming-Plattform unterstreicht und ihr einen unverwechselbaren Wiedererkennungswert verleiht.

Smartes Storytelling

Cliq wird dem deutschen Markt mit humorvollem Storytelling nähergebracht: Im Mittelpunkt der Cliq-Markenkampagne steht die fünfköpfige Familie Schmidt, mit der den Rezipienten auf originelle und einprägsame Art alle fünf Content-Kategorien nach und nach vorgestellt und die Vorzüge der neuen Streaming-Plattform auf spielerische Weise veranschaulicht werden.

George Ursateanu, Managing Director von Cliq, nach der Verleihung: "Diese Preise zeigen ein weiteres Mal, dass sich all die Arbeit und das Herzblut, welches die letzten zwei Jahre in die Markenausarbeitung von Cliq geflossen ist, gelohnt haben. Ich bin unheimlich stolz auf das gesamte Team! Ein echter Gänsehaut-Moment."

Mit dem German Brand Award ( www.german-brand-award.com) zeichnet der Rat für Formgebung einmal pro Jahr besonders herausragende Markenarbeit aus. Namhafte Unternehmen wie RTL Deutschland, die Daimler Truck AG und ALDI SÜD haben in der Vergangenheit bereits zu den Gewinnern gezählt.

Die hochkarätige Jury, zusammengesetzt aus unabhängigen, interdisziplinären Expert:innen aus Unternehmen, Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen, hat die diesjährigen Auszeichnungen im Beisein von rund 700 Gästen in Berlin verliehen.

