Das Landeskommando Bremen bildet ab dem kommenden Jahr Ungediente für die Reserve aus

Frauen und Männer ohne Vorerfahrung bei der Bundeswehr können sich künftig in Bremen für einen Einsatz als Reservistin oder Reservist in der Heimatschutzkompanie Bremen ausbilden lassen. Das Landeskommando Bremen und die ihm unterstellte Heimatschutzkompanie beginnen im Januar mit der modularen Ausbildung, für die sich Interessierte noch bis zum 15. September bewerben können.

Oberst Andreas Timm, Kommandeur Landeskommando Bremen: "Unser Ziel ist es, mit diesem Projekt eine Reserve von qualifizierten Soldatinnen und Soldaten aufzubauen, die wir in Bremen im Falle von Krisen und Katastrophen oder zum Heimatschutz sowie in der Landesverteidigung einsetzen können."

In mehreren Präsenzmodulen und durch Onlineunterricht erwerben die Soldatinnen und Soldaten neben theoretischem Wissen grundlegende praktische Fähigkeiten und Kenntnisse. Die Module umfassen Themen wie Schießausbildung, Erste Hilfe, Karten- und Geländekunde, ABC- und Fernmeldeausbildung sowie Gefechtsdienst.

Der Kompaniechef der Heimatschutzkompanie Bremen, Hauptmann Victor D., will mit dieser Ausbildung das Fundament für die Verwendung und Weiterqualifizierung der Teilnehmenden innerhalb der Heimatschutzkompanie Bremen legen. Zahlreiche Bremer Reservistinnen und Reservisten konnten in den vergangenen Jahren bereits Erfahrungen im Rahmen der Ausbildung Ungedienter in Niedersachsen sammeln. "Auch dort werden wir weiterhin unterstützen", so der Kompaniechef. Das Bremer Projekt sei aber besonders spannend und fordernd. "Es gibt Menschen aus den unterschiedlichsten Lebens- und Berufsbereichen die Möglichkeit, sich für ihre Heimat zu engagieren."

Das Landeskommando führt diese Ausbildung in Kooperation mit dem Landesverband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr durch. Eine Weiterführung auch über das Jahr 2024 ist vorgesehen.

