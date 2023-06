Alpha-Solar

Intersolar Europe 2023: Alpha-Solar zeigt zukunftsweisende Lösungen

Ein Batterie-Heimkraftwerk, flexible Module, Glas/Glas-Module und neue Microwechselrichter läuten die neue Energiewelt ein.

München (ots)

Alpha-Solar, der renommierte Fachgroßhändler für Photovoltaik und elektrisches Heizen, präsentiert erstmalig auf der Intersolar Europe, der weltweit größten Messe der Solarbranche, die in diesem Jahr von 14. bis 16. Juni im Rahmen der Innovationsplattform The smarter E Europe in München stattfindet, wegweisende Produkte für die zukunftssichere Energieversorung. Zu den Highlights zählt ein richtungsweisendes Batterie-Heimkraftwerk, das es den Kunden ermöglicht, den eigenen Solar-Strom zu speichern und automatisiert in das eigene Hausstromnetz einzuspeisen. Zudem stellt das Unternehmen flexible Module für außergewöhnliche Montageorte und innovative Glas/Glas-Module vor. Darüber hinaus zeigt Alpha-Solar mit Solarnative die neue Generation der Microwechselrichter. Der regulierbare Solarantive PowerStick - entwickelt und produziert in Deutschland - ist dank einer einzigartigen Hochfrequenzresonanztechnologie der kleinste und schnellste PV-Microwechselrichter auf dem Markt. Weitere Informationen unter https://www.alpha-solar.info/.

Original-Content von: Alpha-Solar, übermittelt durch news aktuell