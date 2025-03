DYMO Deutschland

Professionelles Etikettieren überall und jederzeit: DYMO® präsentiert den neuen Labelmanager Executive 640 CB

Atlanta (ots)

DYMO®, ein führender Anbieter innovativer Etikettier-Lösungen, stellt heute den neuen LabelManager Executive 640 CB vor. Er wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und ist eine schnelle, effiziente und zuverlässige benutzerfreundliche Etikettier-Lösung für verschiedene Arbeitsumgebungen – vom Büro bis zum medizinischen Bereich. Mit dem LabelManager Executive 640 CB drucken Anwender Etiketten schneller, wodurch wertvolle Zeit bei Etikettieraufgaben eingespart und die Produktivität in allen Industriezweigen gesteigert wird.

Auf Benutzerfreundlichkeit und variable Konnektivität ausgelegt

In der schnelllebigen Arbeitswelt von heute sind Organisation und Übersichtlichkeit von entscheidender Bedeutung. Der LabelManager Executive 640 CB erfüllt diese Anforderungen durch sein kompaktes Design und den wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, wodurch er sich sowohl für den Einsatz im Büro als auch für die Etikettierung unterwegs eignet. Sein hochauflösendes Display (240*320 Pixels RGB; 143 ppi) sorgt für scharfe und gut lesbare Label, während das intuitive Menü die Erstellung und Anpassung vereinfacht.

Der Etikettierer bietet mehrere Konnektivitätsoptionen, darunter Bluetooth® Low Energy und USB-C, die eine nahtlose Integration mit iOS- und Android-Geräten sowie Computern ermöglichen, ohne dass eine manuelle Kopplung erforderlich ist. Er unterstützt die DYMO® LabelManager® Executive Connect App und die Desktop-Software, die eine nahezu unbegrenzte Sicherung von Etiketten ermöglicht. Der LabelManager Executive 640 CB ist sowohl mit D1-Standard- als auch mit Durable-Bändern in Breiten von 6 (1/4“) bis 24 mm (1“) kompatibel und in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich – eine vielseitige Lösung für unterschiedliche Beschriftungsanforderungen.

Vielfältiger und nachhaltiger im Einsatz

Der LabelManager Executive 640 CB ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Organisation im Büro, der Nachverfolgung von Produktionskomponenten, der Preisauszeichnung im Einzelhandel sowie der Kennzeichnung von medizinischen Geräten und in der Patientenversorgung.

DYMO® engagiert sich gleichzeitig für mehr Nachhaltigkeit: Die Verpackung des Geräts besteht zu 70 % und das Gehäuse und die Kassettenverpackung mindestens zu 80 % aus recyceltem Material, um umweltschonende Alternativen zu gewährleisten.

Verfügbarkeit

Der LabelManager Executive 640 CB ist ab sofort in zwei Versionen erhältlich: in der Kit Box und in der Gift Box. Beide enthalten den LabelManager, einen Akku, ein USB-C-auf-USB-C-Kabel und eine Schnellstartanleitung. Die Kit Box enthält außerdem drei Standard-Etikettenkassetten, während die Gift Box mit einer Standard-Etikettenkassette geliefert wird.

Key Features:

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku: Lang anhaltende Leistung, keine AA-Batterien notwendig.

Tragbarkeit und kompaktes Design: leicht und tragbar, perfekt für die Etikettierung unterwegs.

Großes, hochauflösendes Display: Sorgt für klare und leichte Lesbarkeit der Label.

Duale Konnektivität: Nahtlose Verbindung über Bluetooth oder USB-C mit mobilen Geräten und Computern.

Unbegrenzter Etikettenspeicher: Speicherung und Zugriff auf eine große Vielzahl von Etiketten über die DYMO® LabelManager® Executive Connect App und Desktop-Software.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.dymo.com.

Über Newell Brands:

Newell Brands (NASDAQ: NWL) ist ein führendes globales Konsumgüter-Unternehmen mit einem starken Portfolio an renommierten Marken, darunter Rubbermaid, Sharpie®, Graco®, Coleman®, Rubbermaid Commercial Products®, Yankee Candle®, Paper Mate®, FoodSaver®, Dymo®, EXPO®, Elmer's®, Oster®, NUK®, Spontex® und Campingaz®. Newell Brands hat es sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern die Freude an alltäglichen Momenten zu erhalten.

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen über Newell Brands finden Sie unter www.newellbrands.com.

Original-Content von: DYMO Deutschland, übermittelt durch news aktuell