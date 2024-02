Sygnum

Sygnum Bank, Hamilton Lane und Apex Group erweitern Zugang zu Privatmarktanlagen mittels DLT-basierten Anteilen in USD 3.8 Mrd. Fonds

Zürich (ots/PRNewswire)

Die global tätige Digital Asset-Bankengruppe Sygnum, Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE) einer der weltweit führenden Investment Manager für Privatmärkte; und der Finanzdienstleister Apex Group bieten Zugang zu globalen Privatmarktinvestitionen über neue, auf der Polygon-Blockchain ausgegebene, DLTi- basierte Fondsanteile.

Der neuartige Ansatz zielt darauf ab, das Fondsmanagement effizienter zu gestalten und den Anlegern durch Automatisierung und nahtlose Integration einen erleichterten Investitionszugang zu verschaffen

Der erste Fonds, der diese neue DLT-basierte Anteilsklasse ausgibt, ist der in Luxemburg ansässige, USD 3.8 Mrd. grosse Global Private Assets (GPA) Fonds von Hamilton Lane, der seit 2019 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 14.6% erzielte

Durch die DLT-basierten Fondsanteile wird die Mindestinvestitionssumme signifikant reduziert und damit die Eintrittsschwelle für Anleger deutlich gesenkt, während weiterhin von allen Vorteilen der traditionellen Anteilsklasse profitiert werden kann

Sygnum Bank, Hamilton Lane und die Apex Group haben heute ein branchenübergreifendes Projekt vorgestellt, das künftig einer deutlich breiteren und diverseren Gruppe qualifizierter Investoren Zugang zu globalen Privatmarktanlagen bietet. Durch die Nutzung der Blockchain automatisiert und vereint die neue DLT-basierte Anteilsklasse sonst getrennte Fondsmanagementfunktionen, was sowohl den Zugang vereinfacht als auch die Effizienz erhöht. Der erste Fonds, der diese neue Anteilsklasse lanciert, ist der USD 3.8 Mrd. GPA-Fonds von Hamilton Lane, der eine durchschnittliche jährliche Rendite von 14.6% aufweist und damit seit seiner Lancierung im Jahr 2019 die Performance des MSCI World Net Total Return Index (USD) um 4.44% übertroffen hatii.

Dank Sygnum's DLT-Lösung kann mit diesem neuen Angebot die Mindestinvestitionssumme und damit die Eintrittsschwelle im Vergleich zu Direktinvestitionen in traditionelle Privatmarkt-Evergreen-Fonds deutlich gesenkt werden. Die DLT-basierten Fondsanteile sind ausschliesslich für professionelle und institutionelle Kunden von Sygnumiii zugänglich.

Diese einzigartige Anlageform ist das Ergebnis eines vor über einem Jahr gestarteten, branchenübergreifenden und strategischen Projekts. Hamilton Lane, eine weltweit führende Privatmarkt-Investment-Management-Gesellschaft mit über US 900 Mrd. verwaltetem und beaufsichtigtem Vermögen, fungiert als Investment Manager des neuen Angebots. Die Apex Group als Transfer Agent und Fondsverwalter über die in Luxemburg regulierten Apex Fund Services und FundRock-LRI als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) nutzen die DLT-Lösung von Sygnum, um das Blockchain- basierte Anteilsregister, sowie die Ausgabe, Rücknahme und Übertragung von Anteilen auf der Blockchain zu verwalten.

Victor Jung, Head of Digital Assets bei Hamilton Lane, meint dazu: «Wir sind fest davon überzeugt, dass die Tokenisierung das Potenzial hat, die Art und Weise zu verändern, wie Anleger von den historisch starken Renditen und Wertentwicklungen von Privatmarktinvestitionen profitieren können. Wir freuen uns, dieses gemeinsam mit Sygnum und Apex geschaffene, rein digitale und institutional-grade Angebot vorstellen zu können. Diese gemeinsame Initiative mit dem Schweizer Private Wealth Team unterstreicht zudem den Stellenwert der Region als führendes Zentrum für digitale Vermögenswerte. Wir erwarten, dass diese Initiative als Katalysator für die vermehrte Anwendung innerhalb des Banken- und Vermögensverwaltungssektors dienen wird und möchten die Branche dazu einladen, sich uns bei dieser Entwicklung anzuschliessen.»

Fatmire Bekiri, Head of Tokenisation bei Sygnum, erklärt: «Die neue DLT-basierte Anteilsklasse des GPA-Fonds von Hamilton Lane nutzt erstmals die Blockchain für das von Apex geführte Anteilsregister. Dies ist ein bedeutender Durchbruch, um Privatmarktinvestitionen mittels DLT-Lösungen einer breiteren Investorenbasis zugänglich zu machen. Wir sind stolz darauf, mit anderen Branchenführern wie Hamilton Lane und Apex zusammenzuarbeiten, und freuen uns im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft eine Reihe neuer und einzigartiger Anlagemöglichkeiten für Investoren zu schaffen und zugleich positive, von der Blockchain vorangetriebene Veränderungen für die Branche einzuläuten.»

Bruce Jackson, CFA, Chief of Digital Asset Funds and Business der Apex Group, ergänzt: «Hamilton Lane wird damit den direkten Zugang zum GPA-Fonds erweitern und neue Anleger gewinnen. Die Kunden der Sygnum Bank haben jetzt Zugang zu einer hoch entwickelten alternativen Anlageklasse, die darauf ausgelegt ist, durch unkorrelierte Anlagerenditen ein signifikantes Alpha zu generieren. Apex verfolgt weiterhin sein Ziel, den Zugang zu den alternativen Strategien seiner Kunden stetig zu erweitern und seinen Ansatz für den Vertrieb alternativer Anlagefonds weiter zu perfektionieren, indem die Blockchain als Plattform für die Zeichnung, den Betrieb, die Administration und die Transfer Agent Aktivitäten verwendet wird.»

Die Expertise von Sygnum, das einzigartige Potenzial der Blockchain in einer vollumfänglich regulierten Umgebung wirksam zu nutzen, hat die Schaffung dieser einzigartigen Anlageform erst ermöglicht. Dabei werden neuartige Aspekte wie die «Fraktionalisierung» von Vermögenswerten, die effizientere Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, die vollständige Automatisierung des Anteilsregisters und der Aktivitäten des Transfer Agents auf der Blockchain sowie die erhöhte Transparenz der DLT-Technologie perfekt kombiniert. Dabei fungiert Polygon als die zugrunde liegende Blockchain dieses Projekts.

Laut McKinseyiv war die Zunahme der Privatmarktinvestitionen um mehr als 300% zwischen 2009 und 2022 auf die durchgängig überdurchschnittliche Wertentwicklung der Privatmärkte gegenüber den öffentlichen Märkte zurückzuführen. Jedoch hatte die üblicherweise geltende Anforderung mehrere Millionen investieren zu müssen, um sich an diesem wachstumsstarken Markt zu beteiligen, bis jetzt dazu geführt, dass nur ein erlesener Teil der Anlegergemeinschaft in Privatmärkte investieren konnte.

Über Sygnum Sygnum, gegründet in der Schweiz und Singapur, ist eine globale Digital Asset-Bankengruppe. Wir befähigen professionelle und institutionelle Investoren, Banken, Unternehmen und DLT-Stiftungen mit vollem Vertrauen in digitale Assets zu investieren. Unser Team bietet Sicherheit auf institutionellem Niveau, persönlichen Service und Fachwissen sowie ein Portfolio an regulierten Digital Asset Banking-, Asset Management-, Tokenisierungs- und B2B- Dienstleistungen.

In der Schweiz hält Sygnum eine Banklizenz und in Singapur CMS- und Major Payment Institution-Lizenzen. Die Gruppe ist auch in den regulierten, etablierten globalen Finanzhubs von Abu Dhabi und Luxemburg vertreten.

Wir glauben, dass Zukunft eine Herkunft hat. Unser kryptonatives Team von Experten für Banking, Investments und Digital Asset-Technologie baut eine vertrauensvolle Brücke zwischen der traditionellen und der Digital Asset-Ökonomie, die wir «Finanzwelt der Zukunft» nennen. Wenn Sie mehr über die Mission und die Werte von Sygnum erfahren möchten und wie diese das Digital Asset-Umfeld prägen, dann besuchen Sie bitte www.sygnum.com.

Original-Content von: Sygnum, übermittelt durch news aktuell