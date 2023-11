GXO

GXO baut GXO ServiceTech in Deutschland aus: Der Spezialist für Reparaturen, Upgrades und Retouren von Unterhaltungselektronik arbeitet jetzt in einem neuen, hochmodernen Lager in Dormagen

Branchenführer setzt seinen mehrjährigen Plan fort, seine Aktivitäten in Deutschland, dem größten Logistikmarkt Europas, deutlich auszubauen

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), der weltweit größte reine Kontraktlogistikanbieter, gab heute die Einführung von GXO ServiceTech, seinem branchenführenden Reparatur- und Retourenservice für Unterhaltungselektronik, in einem neuen hochmodernen 30.000 Quadratmeter großen Shared-User-Lager in Dormagen bei Düsseldorf bekannt.

"Unsere Expertise in den Bereichen B2B-Retouren und B2C-Services wird für Einzelhändler und Hersteller auf dem deutschen Markt eine entscheidende Rolle spielen", sagt Richard Costello, Geschäftsführer von GXO ServiceTech. "Unsere branchenführende Lösung bietet Einzelhändlern und Herstellern einen Mehrwert, ohne die Lieferketten unserer Kunden zu verkomplizieren. Wir verfügen über Fähigkeiten und Kapazitäten, die nur wenige bieten können, und über eine End-to-End-Lösung, die sowohl betriebliche als auch ökologische Vorteile bringt."

GXO ServiceTech ist ein führender Spezialist für Rückwärtslogistik und bietet Lösungen für die Unterhaltungselektronikbranche. Das End-to-End-Serviceangebot von GXO ServiceTech umfasst Reparaturen, Upgrades und Aufarbeitung, Datenbereinigung und sichere Entsorgung, Kundendienst-Callcenter, Gewährleistungsmanagement, Lagerung, Logistik, Akkreditierung und Wiederverkauf und wird von einem einzigartigen Know-how unterstützt.

GXO ServiceTech ist derzeit an mehreren Standorten in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden tätig und wickelt Bestellungen, Reparaturen und Rücksendungen im Direktvertrieb und im Einzelhandel ab. Im Jahr 2022 hat GXO ServiceTech mehr als 1,5 Millionen Geräte der Unterhaltungselektronik repariert, darunter Laptops, Fernsehgeräte, Bildschirme, Mobil- und Spielgeräte sowie Haushaltsgeräte. Die Akkreditierungen bei führenden Herstellern gewährleisten, dass die Kunden zertifizierte und garantierte Reparaturen unter Verwendung von Originalteilen und zugelassener Software und Diagnose-Tools erhalten.

GXO ServiceTech hilft seinen Kunden auch dabei, ihre ESG-Ziele zu erreichen, indem es die Lebensdauer von Retouren wiederverwendet und verlängert. Um Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, benötigen Unternehmen Rücknahme- und Reparatureinrichtungen in der Nähe ihrer Kunden, um so die mit dem Transport und dem Abfall verbundenen Emissionen zu verringern. Im Einklang mit dem Engagement von GXO für Nachhaltigkeit arbeitet GXO ServiceTech mit seinen Kunden zusammen, um deren ESG-Ziele zu erreichen. Der neue Standort in Dormagen strebt eine DGNB-Gold-Zertifizierung an und verfügt über eine Reihe von energieeffizienten Merkmalen.

GXO in Deutschland

GXO ist seit mehr als 25 Jahren in 15 Ländern Kontinentaleuropas tätig und betreut Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Mode, FMCG und Heimwerkerbedarf. In Deutschland betreut GXO Unternehmen wie sOliver, Dextro und Ghostbike sowie globale Unternehmen wie Kellogg. GXO deckt den deutschen Markt auch direkt von Standorten in Polen und der Tschechischen Republik aus für Unternehmen wie Zooplus ab und arbeitet europaweit und weltweit mit führenden deutschen Unternehmen wie Henkel, BASF, Bayer und OBI zusammen, um deren Logistikaktivitäten zu unterstützen. In der Region beschäftigt das Unternehmen derzeit rund 34.000 Mitarbeiter an etwa 500 Standorten.

Mit seinem maßgeschneiderten Angebot und seiner zukunftsweisenden Technologie hebt sich GXO deutlich vom Markt ab und ist der ideale Partner für Kunden, die ihre Logistik- und Lagerlösungen weiterentwickeln und modernisieren wollen.

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte reine Kontraktlogistikanbieter, der vom schnellen Wachstum von E-Commerce, Automatisierung und Outsourcing profitiert. GXO ist bestrebt, rund 130.000 Mitarbeitenden an mehr als 970 Standorten mit einer Gesamtfläche von rund 18,5 Millionen Quadratmeter einen vielfältigen, erstklassigen Arbeitsplatz zu bieten. Das Unternehmen arbeitet mit weltweit führenden Blue-Chip-Unternehmen zusammen, um komplexe logistische Herausforderungen mit technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen in großem Umfang und mit hoher Geschwindigkeit zu lösen. Der Hauptsitz von GXO befindet sich in Greenwich, Connecticut, USA. Besuchen Sie GXO.com für weitere Informationen und verbinden Sie sich mit GXO auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram und YouTube.

