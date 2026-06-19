Conduct Technical Solutions

Conduct setzt auf Brandschutz mit einer Komplettlösung für PV-Anlagen

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Barendrecht, Niederlande (ots)

Auf der Intersolar Europe präsentiert Conduct seine Gesamtlösung für brandsichere Photovoltaikanlagen. Mit einem breiten Sortiment, das von Kabelmanagement und Gitterrinnen über Wechselrichtermontagerahmen bis hin zu Strut-Materialien reicht, bietet Conduct ein vollständiges Portfolio für sichere und zuverlässige PV-Anlagen.

Mit Lösungen wie RoofSupport, Gitterrinnen und Kabelrinnen für ein sicheres Kabelmanagement sowie dem PVshelter und der PVbox bietet Conduct eine integrierte Komplettlösung für PV-Anlagen, bei der Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz im Mittelpunkt stehen.

Durch die Kombination aller wesentlichen Komponenten innerhalb eines Systems unterstützt Conduct Distributoren, Installateure, EPC-Unternehmen und Projektentwickler dabei, Projekte schneller, sicherer und nachhaltiger umzusetzen.

"Die Energiewende erfordert mehr als einzelne Produkte. Kunden suchen Partner, die sie umfassend entlasten können. Mit unserem breiten Portfolio bieten wir eine integrierte Lösung, mit der Brandschutz, Nachhaltigkeit und Effizienz sichergestellt sind", sagt Steven Wirtz, International Sales Director bei Conduct.

Als langjähriger Aussteller auf der Intersolar Europe schätzt Conduct die Messe als wichtigen Treffpunkt für die internationale Solarbranche. Jährlich finden hier wertvolle Gespräche mit Kunden, Partnern und Installateuren statt.

Besucher der Intersolar Europe sind herzlich eingeladen, die integrierten Lösungen von Conduct kennenzulernen. Sie finden Conduct vom 23. bis 25. Juni 2026 am Stand A5.435.

Weitere Informationen: www.conduct.nl

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