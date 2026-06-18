Skyscanner

Weniger Suchen, mehr Sonne: Der Aufschwung von Pauschalreisen in Deutschland

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Neue Daten von Skyscanner zeigen: Die Nachfrage nach Sonnen- und Strand-Pauschalreisen ist um 18 % gestiegen.*

Mit dem Start des Vergleichstools für Pauschalreisen von Skyscanner können täglich mehr als 23 Millionen Angebote verglichen werden .**

.** Die beliebtesten Sommerziele für deutsche Urlauber liegen rund um das Mittelmeer.

Palmen, Meerblick, All-inclusive und das alles zum besten Preis: Pauschalreisen feiern ein Comeback. Pünktlich zur sommerlichen Hauptbuchungssaison zeigt sich, dass deutsche Reisende bei der Urlaubsplanung zunehmend auf einfache Vergleichstools, transparente Preise und unkomplizierte Buchungsprozesse setzen.

Neue Daten von Skyscanner belegen, dass die Nachfrage nach Strand- und Baderlauben um 18 % gestiegen ist.* Anstatt mehrere Reiseportale einzeln zu durchsuchen, können Reisende nun Millionen von Pauschalreiseangeboten in einer einzigen Suche vergleichen - schnell, transparent und kostenlos.

Wie die Pauschalreisensuche von Skyscanner funktioniert

Skyscanner durchsucht täglich mehr als 23 Millionen** Pauschalreiseangebote und bündelt die besten Deals von Top-Anbietern wie Expedia, weg.de und lastminute.com an einem Ort, unterstützt durch ein stetig wachsendes Partnernetzwerk.

Das Prinzip ist denkbar einfach:

Reisende geben ihr gewünschtes Reiseziel und die Reisedaten ein.

Skyscanner findet passende Angebote, vom All-inclusive-Strandurlaub bis zum Städtetrip.

Praktische Filter helfen den Nutzern, das perfekte Angebot zu finden.

Sobald Reisende ihr bevorzugtes Angebot gefunden haben, werden sie direkt zum jeweiligen Anbieter weitergeleitet.

Gerade in unsicheren Zeiten schätzen Reisende nicht nur attraktive Preise, sondern auch die Vorteile einer Pauschalreise: Flug und Unterkunft werden zusammen gebucht und die Urlauber profitieren von zusätzlichem Schutz und Absicherung.

Brian Plaum, Global Verticals Expert bei Skyscanner, sagt: "Wir bei Skyscanner sind davon überzeugt, dass man bei seinem Traumurlaub und seinem Budget keine Kompromisse eingehen sollte. Bisher bedeutete der Vergleich von Pauschalreisen, dass man sich nie ganz sicher sein konnte, ob man wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhält. Das ändern wir nun, indem wir absolute Transparenz in diesen Prozess bringen. Mit unserer neuen Pauschalreisen-Funktion genügt eine einfache Suche in unserer App oder auf dem Desktop, um vertrauenswürdige Namen wie AirNGo, Trip.com, holidayheroes, lastminute.com, weloveholidays, weg.de, Expedia und Sembo direkt miteinander zu vergleichen. Wir bündeln täglich 23 Millionen** Deals, damit deutsche Reisende sofort die besten Angebote erkennen und dabei durchschnittlich 30 %*** sparen können. Es geht uns darum, Ihnen einen fantastischen Urlaub zu ermöglichen und gleichzeitig Ihren Geldbeutel zu schonen."

Die beliebtesten Sommerziele

Nutzungsdaten zeigen, dass es deutsche Touristen auch im Jahr 2026 hauptsächlich in die Sonne zieht. Das Meer und der mediterrane Lebensstil bleiben sehr beliebt. Die populärsten Ziele für Pauschalreisen sind Spanien, Griechenland, die Türkei, Italien und Malta. Genauer gesagt: Palma, Antalya, Kreta, Rhodos, Málaga, Alicante, Korfu, Malta, Teneriffa und Olbia****. Diese Angebote lohnen sich besonders***:

Sommerziele

Reiseziel | Unterkunft | Pauschalreise Preis pro Person für Flug + Unterkunft* | Flug | Unterkunft | Preis einzeln pro Person* | Ersparnis %

Palma | 7 Nächte im 5* Hotel Hilton Mallorca Galatzo vom 15. bis 22. August 2026 | 973 EUR | 1.038 EUR | 6%

Antalya | 7 Nächte im 5* Campus Hill Hotel vom 15. bis 22. August 2026 | 741 EUR | 830 EUR | 11%

Kreta | 7 Nächte im 5* Hotel Filion Suites Resort & Spa vom 15. bis 22. August 2026 | 939 EUR | 982 EUR | 4%

Korfu | 7 Nächte im 5* Hotel Mythos Palace Resort vom 15. bis 22. August 2026 | 1.255 EUR | 1.434 EUR | 13%

*Im Doppelzimmer, Economy-Klasse, Hin- und Rückflug ab deutschen Flughäfen, Stand 11.06.2026, vorbehaltlich Verfügbarkeit.

Wer einen eher urbanen Trip bevorzugt, findet bei diesen Städtetrips auch abseits von Strand und Meer tolle Optionen.

Städtereisen

Reiseziel | Unterkunft | Pauschalreise Preis pro Person für Flug + Unterkunft* | Flug | Unterkunft | Preis einzeln pro Person* | Ersparnis %

Málaga | 7 Nächte im 5* Higueron Hotel Malaga, Curio Collection by Hilton vom 15. bis 22. August 2026 | 1.180 EUR | 1.381 EUR | 15%

New York | 7 Nächte im 4* Moderne Hotel New York,15. bis 22. August 2026 | 1.143 EUR | 1.187,59 EUR | 4%

Istanbul | 7 Nächte im 5* Hotel Dosso Dossi Hotels & SPA Golden Horn vom 15. bis 22. August 2026 | 529 EUR | 559,50 EUR | 6%

Marrakesch | 7 Nächte im 5* Hotel Pickalbatros Hôtel Du Golf vom 15. bis 22. August 2026 | 972 EUR | 1.046 EUR | 7%

*Im Doppelzimmer, Economy-Klasse, Hin- und Rückflug ab deutschen Flughäfen, Stand 11.06.2026, vorbehaltlich Verfügbarkeit.

Die Pauschalreisensuche ist kostenlos in der App, auf dem Desktop und auf Mobilgeräten verfügbar: https://www.skyscanner.de/reiseziele/pauschalreisen

Über Skyscanner

Skyscanner ist eines der weltweit führenden Reiseunternehmen und hilft Reisenden dabei, ihre Reisen einfach und voller Vertrauen zu planen und zu buchen. Jeden Monat verbindet Skyscanner Millionen von Nutzern in 52 Ländern und 37 Sprachen mit mehr als 1.200 vertrauenswürdigen Reisepartnern für Flüge, Unterkünfte und Mietwagen.

Skyscanner wurde 2003 gegründet und unterhält Büros in Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Nordamerika. Dort werden basierend auf Daten und Erkenntnissen nutzerzentrierte Innovationen entwickelt. Mithilfe modernster Technologie vereinfacht Skyscanner die Komplexität des Reisens und bietet ehrliche, transparente Lösungen: Täglich werden rund 100 Milliarden Preise durchsucht, damit Reisende sicher sein können, die besten Optionen an einem Ort gefunden zu haben.

Hinweise für die Redaktion

*Weiterleitungen zu Skyscanner für Pauschalreisen; Vergleich der Zugriffszahlen zwischen Januar und Mai 2026.

**Skyscanner durchsucht täglich 23 Millionen Pauschalreisen auf skyscanner.de; basierend auf dem Tagesdurchschnitt in Deutschland.

***Sparen Sie durchschnittlich 30 %, wenn Sie Pauschalreisen mit Skyscanner vergleichen. Basierend auf der durchschnittlichen prozentualen Preisdifferenz zwischen dem Medianpreis und dem von Skyscanner ermittelten günstigsten Preis. Die prozentualen Einsparungen können variieren.

****Vergleichen Sie Pauschalangebote der führenden Reiseanbieter, darunter AirNGo, Trip.com, holidayheroes, lastminute.com, weloveholidays, weg.de, Expedia und Sembo.

Original-Content von: Skyscanner, übermittelt durch news aktuell