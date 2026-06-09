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Mehr Leistung aus vorhandener Infrastruktur: energyPRO unterstützt die Bewertung von Hybridprojekten, Speichern und flexiblen Energiesystemen

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Kassel (ots)

Es ist Crunch Time: Netzanschlüsse und vorhandene Energieinfrastruktur werden zunehmend zu entscheidenden Faktoren für die Umsetzung neuer Energieprojekte. Knappe Netzanschlusskapazitäten bremsen den Ausbau erneuerbarer Energien, während Wind- und PV-Parks ihre nominelle Anschlussleistung aufgrund volatiler Erzeugung nur selten vollständig ausnutzen.

Damit rückt die Frage in den Fokus, wie vorhandene Infrastruktur effizienter genutzt werden kann. Ansätze wie die Überbauung von Netzanschlüssen, die Kombination von Wind- und Solarenergie oder der Einsatz von Batteriespeichern eröffnen neue Möglichkeiten, erhöhen aber zugleich die Komplexität der Planung. Peter Ritter von EMD Deutschland beschreibt Überbauung als kalkulierbaren Hebel für bessere Wirtschaftlichkeit und schnelleren Projektzugang. Entscheidend sei eine modellbasierte Analyse, die technische, regulatorische und marktliche Randbedingungen konsistent zusammenführt.

Auf der EM-Power Europe in München zeigt EMD, wie energyPRO dabei unterstützt, solche Fragestellungen modellbasiert zu analysieren und wirtschaftlich belastbare Entscheidungen vorzubereiten. Die Software ist in der Lage, komplexe Zusammenhänge unter Einbeziehung von wirtschaftlichen und technischen Randbedingungen und Speicherung zu optimieren. Dadurch lassen sich unter anderem Fragestellungen rund die bessere Nutzung vorhandener Netzanschlusskapazitäten oder die wirtschaftliche Dimensionierung von Batteriespeichern untersuchen. Auch darüber hinaus unterstützt energyPRO Anwendungsfälle, etwa bei der Dekarbonisierung von Wärmenetzen, dem Einsatz von Großwärmepumpen, industrieller Eigenversorgung, Power-to-X-Konzepten und mehr. Die Software richtet sich damit an Planer, Stadtwerke, Projektentwickler, Industrieunternehmen und alle Akteure, die technische Machbarkeit und wirtschaftliche Bewertung in Energiesystemen zusammenbringen müssen.

EMD ist vom 23. bis 25. Juni 2026 auf der EM-Power Europe in München vertreten und lädt am Stand B5.380 Besucherinnen und Besucher ein, konkrete Projektfragen mit dem Team zu diskutieren. Neben allgemeinen Gesprächen zur Software stehen technische Expertinnen und Experten für individuelle Einschätzungen, Use-Case-Demos und den Austausch zu aktuellen Herausforderungen in der Energieplanung zur Verfügung.

Interessierte können vorab hier einen Gesprächstermin vereinbaren und ihre Fragestellung direkt mitbringen. So lässt sich auf der Messe gezielt besprechen, wie komplexe Energieprojekte in energyPRO abgebildet, verglichen und optimiert werden können.

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