GrapheneDx, General Graphene Corp und Sapphiros gehen eine strategische Partnerschaft ein, um auf Graphen basierende Biosensoren zu industrialisieren, die die Point-of-Care- und Verbraucherdiagnostik revolutionieren sollen

Boston und Knoxville, Tenn (ots/PRNewswire)

GrapheneDx™, General Graphene Corporation und Sapphiros™ geben heute eine strategische Partnerschaft zur Industrialisierung von Graphen-basierten Biosensoren für medizinische Geräte bekannt, die zur Diagnose einer Vielzahl von Krankheiten am Point-of-Care und im Verbraucherbereich eingesetzt werden.

GrapheneDx ist ein Unternehmen für In-vitro-Diagnostik, das sich auf die Verbesserung der diagnostischen Möglichkeiten am Point-of-Care und im Verbraucherbereich konzentriert. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Funktionalisierung von Graphen zur Herstellung von Graphen-Feldeffekttransistoren (GFETs), die als Biosensoren zum Nachweis von Krankheiten in biologischen Proben eingesetzt werden können. Graphen ist eine einatomige Kohlenstoffschicht, die für ihre beeindruckenden elektrischen Eigenschaften bekannt ist, die den Nachweis verschiedener Biomoleküle mit großer Genauigkeit ermöglichen. Die medizinischen Geräte von GrapheneDx sind so konzipiert, dass sie eine Genauigkeit in Laborqualität bieten, Ergebnisse in weniger als 5 Minuten liefern und so einfach sind, dass sie sowohl am Point-of-Care als auch von Patienten selbst ohne Aufsicht einer medizinischen Fachkraft* durchgeführt werden können. Die GFET-Plattform des Unternehmens ist äußerst vielseitig und zeigt ihre Leistungsfähigkeit bei einer Vielzahl von Krankheitszuständen (sexuell übertragbare Infektionen, Atemwegserkrankungen, Herzerkrankungen, Gehirnerschütterung und andere) und Probentypen (Stuhl, Urin, Abstriche, Blut usw.) mit geringer oder ohne Probenvorbereitung. Darüber hinaus ist die Plattform in der Lage, zahlreiche Analyten gleichzeitig mit einer einzigen Patientenprobe zu vervielfältigen. Die ersten Tests von GrapheneDx dienen der Diagnose von sexuell übertragbaren Infektionen, einschließlich Chlamydien und Gonorrhoe, unter Verwendung einer nicht-invasiven, leicht zu sammelnden Urinprobe.

„Diese strategische Partnerschaft hebt die Kernkompetenzen beider Partner hervor und wird es GrapheneDx ermöglichen, Patienten auf der ganzen Welt erschwingliche, genaue und zeitnahe Diagnostik anzubieten", sagte Mike Musgnug, CEO von GrapheneDx. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit General Graphene und Sapphiros, um unsere Technologie durch den Einsatz von erstklassigen Werkzeugen, Prozessen und Know-how schnell zu skalieren und zu vermarkten."

General Graphene Corp, ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Graphen in großem Maßstab, wird der vorrangige Lieferant von GrapheneDx für flächiges Graphen aus der chemischen Gasphasenabscheidung (CVD) sein, das in einem Rolle-zu-Rolle-Format zur Verwendung in der EVM-Anlage (Extreme Volume Manufacturing) von Sapphiros geliefert werden wird. Die General Graphene Corp. verfügt über eine jährliche Lieferkapazität von 100.000 Quadratmetern Graphenplatten. Das ist mehr als jede andere Graphen-Gießerei und hat Qualitäten, die die Entwicklung schneller medizinischer Point-of-Care-Diagnosegeräte mit einer Genauigkeit in Laborqualität erfolgreich vorantreiben können.

Greg Erickson, CEO von General Graphene, sagte: „Wir sind die führende Gießerei für plattenbasiertes CVD-Graphen und bieten die erforderliche Größe und Qualität, um die Pläne von GrapheneDx für ein schnelles Wachstum ihres beeindruckenden Biosensorgeschäfts zu unterstützen."

Sapphiros, ein Plattform-Unternehmen, das sich der Entwicklung der nächsten Generation von Verbrauchsdiagnosetechnologien verschrieben hat, wird sein Fachwissen im Bereich der extremen Volumenfertigung (EVM) und der Kommerzialisierung einbringen. Sapphiros betreibt eine eigene, branchenführende Rolle-zu-Rolle-EVM-Anlage für Point-of-Care- und Verbraucherdiagnostik mit einer Kapazität von 5 Milliarden Tests pro Jahr. Zu den Fähigkeiten der EVM-Anlage gehören auch gedruckte Elektronik und gedruckte Batterietechnologie, um kostengünstige diagnostische Einwegtests mit klaren, leicht verständlichen Ergebnissen zu ermöglichen. Die kaufmännische Abteilung von Sapphiros verfügt über umfassende Branchenerfahrung und Beziehungen zu den größten Vertriebspartnern.

Mark Gladwell, CEO von Sapphiros, fügte hinzu: „GrapheneDx ist ein Innovator im Bereich der Diagnostik mit der vielleicht bahnbrechendsten Diagnoseplattform, die wir je gesehen haben. Zusammen mit der beeindruckenden Größe und dem Graphen-Know-how von General Graphene wird Sapphiros die Industrialisierung und Kommerzialisierung der Biosensor-Technologie von GrapheneDx beschleunigen."

Informationen zu GrapheneDx:

GrapheneDx verändert die Diagnostik mit einem revolutionären Biosensor auf Graphenbasis, der Hochleistungsdiagnostik direkt in die Hände von Medizinern und Verbrauchern legt. GrapheneDx-Diagnosetests liefern in weniger als 5 Minuten Ergebnisse für ein breites Spektrum von Indikationen unter Verwendung einer Vielzahl von Probentypen.

Informationen zu General Graphene Corporation:

General Graphene Corporation ist eine reine CVD-Graphen-Gießerei, die großflächiges Graphen durch chemische Gasphasenabscheidung (CVD) im Rolle-zu-Rolle-Verfahren (R2R) herstellt. General Graphene ist mit seinen firmeneigenen Rolle-zu-Rolle-CVD-Graphen-Herstellungsprozessen in der Lage, bedeutende, auf CVD-Graphen basierende Forschung und Entwicklung in großem Maßstab voranzutreiben und die Kommerzialisierung von CVD-Graphen-Materialien in verschiedenen Märkten zu beschleunigen.

Informationen zu Sapphiros:

Sapphiros, das von KKR und Neoenta getragen wird, ist ein privates Unternehmen für Verbraucherdiagnostik. Das Leistungs- und Technologieportfolio von Sapphiros umfasst neuartige Probenentnahmeverfahren, Diagnostik der nächsten Generation, computergestützte Biologie und gedruckte Elektronik, die den Verbrauchern weltweit den Zugang zu wichtigen diagnostischen Ergebnissen erleichtern. Knowing Now Moves Us™

*Produkt befindet sich in der Entwicklung. Die Aussagen über diese Produkte wurden von der Food and Drug Administration nicht evaluiert.

