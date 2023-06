SKE Engineering

SKE und Huawei

Value Added Partnership

Bild-Infos

Download

Steyregg, Österreich (ots)

SKE und Huawei

Value Added Partnership SKE ist Huawei Value Added Partner. Von Österreich aus versorgt SKE 16 Länder - Albanien, Bosnien, Bulgarien, Griechenland, Irland, Kosovo, Kroatien, Nordmazedonien, Moldawien, Montenegro, Österreich, Rumänien, Serbien, Slowenien, UK und Zypern - mit smarten Solar-Produkten von Huawei. Gegründet im Jahr 2008 zählt SKE zu den führenden Unternehmen am europäischen Solar-Markt.

Huawei, ein global führender Anbieter von Solartechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie-Infrastruktur und smarten Devices, beschäftigt rund 200.000 Mitarbeiter und ist in über 170 Ländern aktiv. Die Lösungen von Huawei FusionSolar sorgen für hocheffiziente, sichere und zuverlässige Solarkraftwerke.

SKE in Österreich und Europa

SKE übernimmt für Huawei FusionSolar alle Sales-, Service- und Support-Aktivitäten in Österreich und den SKE-Ländern. Der PV-Spezialist unterstützt Kunden europaweit in Vertrieb, Logistik, Schulung, Zertifizierung und mit technischem Support zu allen Huawei Photovoltaik-Produkten. Die SKE-Akademie macht Teilnehmer zu kompetenten Ansprechpartnern, von der Planung bis zur Installation von Huawei FusionSolar-Lösungen. "SKE punktet in der PV-Branche durch Eigeninitiative und Fachkompetenz bei der Fachkräfteentwicklung. Wir gehen aktiv auf Elektriker, Installateure, PV-Händler, Anlagenplaner und deren Mitarbeiter zu und trainieren, prüfen und zertifizieren jeden Teilnehmer unserer SKE-Akademie. In hunderten Hands-on-Practice-Trainings und Roadshows, die wir in 16 Ländern Europas anbieten, vermitteln wir tausenden Absolventen Wissen von Experten für Experten. Die Benefits für jeden SKE-Partner liegen auf der Hand. Sie erhalten fundiertes Know-how und neueste Informationen. Um als SKE-Partner gelistet zu sein bedarf es ausnahmslos einer erfolgreich abgelegten Prüfung", bekräftigt Stefan Eder, CEO von SKE.

Hands on Practice Training für Huawei FusionSolar

Das Hands on Practice Expertentraining von SKE ist der wesentliche Bestandteil, um als SKE-Partner zertifiziert und gelistet zu werden. Die Schulung findet entweder im SKE-Headquarter in Steyregg oder vor Ort in den SKE-Regionen statt. Jedes Training besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. SKE-Partner zählen zu den besten. Alle aktuellen Termine zu den SKE Hands on Practice Trainings sind online auf www.ske-solar.com.

Roadshow - europaweit on Tour

Die Roadshow-Trucks von SKE sind das ganze Jahr europaweit unterwegs. Vor Ort, bei Großhändlern und Installateuren präsentiert SKE das Huawei FusionSolar Portfolio. Den Teilnehmern sind die Huawei FusionSolar Produkte zum Greifen nah und die SKE-Experten stehen für alle Fragen zur Verfügung. SKE hat auch dazu alle aktuellen Termine online.

PV Einsatzbereiche Residential, Commercial & Industrial und Utility Scale

Photovoltaik ist die zentrale Technologie der Energiewende. Sie versorgt Menschen nachhaltig mit günstigem Solarstrom statt teurem Netzstrom. Als Huawei Value Added Partner und Huawei Service Partner bietet SKE Huawei FusionSolar-Lösungen für die Einsatzbereiche Residential, Commercial & Industrial und Utility Scale. Huawei FusionSolar Residential ist die intelligente und nachhaltige Photovoltaiktechnologie zur solaren Energiegewinnung in allen privaten Wohn- und Lebensbereichen - im Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus und im Mehrparteien-Wohnbau. Ein effizientes und kalkulierbares Arbeiten in gewerblichen und industriellen Infrastrukturen unterstützen die Lösungen von Huawei FusionSolar aus dem Leistungsbereich Commercial & Industrial. Produkte für Photovoltaik-Großanlagen finden sich im Leistungsbereich Huawei FusionSolar Utility Scale.

SKE übernimmt Verantwortung

Die Produkte von Huawei und Leistungen von SKE helfen Mensch und Industrie dabei, deren Energiebedarf zu solarisieren und damit Emissionen wirksam zu reduzieren. Die Transformation von fossilem Energieverbrauch zu solarer und klimaneutraler Energiegewinnung ist eine herausfordernde Aufgabe. Es sind die vielen Initiativen für ein größeres Umweltbewusstsein und der Schutz der Lebensgrundlage, die gesellschaftliches Zusammenleben und wirtschaftliches Handeln in eine positive Zukunft führen.

Global Partnership als Zusammenspiel technologischer, sozialer und wirtschaftlicher Faktoren beider Unternehmen treibt die nachhaltige, solare Energiegewinnung voran. Unter Zuhilfenahme digitaler Huawei-Technologien werden Energiegewinnung und Energieverbrauch noch intelligenter, sicherer und effizienter.

Weiterführende Informationen:

SKE | Huawei Produkte: https://www.ske-solar.com/produkte/

SKE Partnerprogramm: https://www.ske-solar.com/partner/

SKE Roadshow & Trainings: https://www.ske-solar.com/roadshow/

SKE Unternehmen: https://www.ske-solar.com/unternehmen/

In unseren Texten sprechen wir alle Menschen gleichermaßen an. Wir bitten Leser, die Formulierung personenbezogener Hauptwörter, frei von jeglicher Diskriminierung und als neutral zu verstehen.

Original-Content von: SKE Engineering, übermittelt durch news aktuell