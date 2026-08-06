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Experte warnt vor einem oft übersehenen Risiko

Abnehmspritzen und Testosteronmangel: Wenn Muskeln schwinden

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Berlin (ots)

"Abnehmspritzen" können Männern mit Adipositas helfen, erfolgreich Gewicht zu verlieren. Doch mit den Kilos schwindet häufig nicht nur Fett, sondern auch Muskelmasse. Für Männer mit einem Testosteronmangel kann das besonders problematisch sein, denn Testosteron spielt eine zentrale Rolle beim Erhalt der Muskulatur. Liegt bei einem übergewichtigen Mann ein Testosteronmangel vor, fällt es dem Körper schwerer, die Muskelmasse zu erhalten. "Viele Männer freuen sich über ihren Gewichtsverlust, übersehen dabei aber häufig den Verlust wertvoller Muskelmasse", sagt Prof. Dr. med. Frank Sommer, Universitätsprofessor für Männergesundheit in Hamburg."Gerade bei einem Testosteronmangel kann sich dieser Muskelabbau negativ auf Kraft, Stoffwechsel und körperliche Leistungsfähigkeit auswirken." Männer mit Verdacht auf Testosteronmangel können selbst aktiv werden und unter www.testocheck.de einen kostenlosen und anonymen Online-Selbsttest machen. Weist das Ergebnis auf einen Mangel hin, sollte der Testosteronspiegel ärztlich überprüft werden.

Warnsignale ernst nehmen

Testosteron beeinflusst nicht nur die Sexualfunktion, sondern unter anderem auch Muskelmasse und -kraft, den Schlaf, Stoffwechsel sowie das psychische Wohlbefinden. Ist der Testosteronspiegel dauerhaft erniedrigt, kann sich dies negativ auf die Gesundheit auswirken.

Die Symptome bleiben jedoch oft lange unerkannt. Typische Anzeichen sind Libidoverlust, weniger morgendliche Erektionen, Antriebslosigkeit, Abnahme von Muskelmasse und -kraft, Schlaf- und Konzentrationsprobleme sowie Müdigkeit. Auch eine Gewichtszunahme am Bauch (Bauchfett) kann auf einen Testosteronmangel hinweisen. Viele Betroffene schreiben solche Beschwerden dem Alter oder Stress zu und suchen deshalb keine ärztliche Hilfe.

Dabei kommt Testosteronmangel häufiger vor als viele vermuten. Schätzungen zufolge ist in Deutschland etwa jeder vierte Mann um die 60 Jahre betroffen. Doch auch jüngere Männer können darunter leiden. Wer sein persönliches Risiko einschätzen möchte, kann den anonymen Selbsttest unter www.testocheck.de nutzen. Zeigt dieser Hinweise auf einen möglichen Mangel, sollte der Testosteronspiegel ärztlich überprüft werden.

Erfolgreich abnehmen heißt auch Muskeln erhalten

Beim Abnehmen sollte insbesondere Körperfett und so wenig Muskelmasse bzw. fettfreie Masse wie möglich verloren gehen. Allerdings hat sich gezeigt, dass es unter den "Abnehmspritzen" zu einem deutlichen Verlust von Muskelmasse kommen kann, sofern keine begleitenden Maßnahmen zum Muskelerhalt erfolgen. Dies betrifft insbesondere Männer mit Testosteronmangel, da der Körper Testosteron benötigt, um Muskulatur zu erhalten.

In einer unter der Leitung von Prof. Dr. med. Frank Sommer durchgeführten Studie über 26 Wochen wurden Männer mit Adipositas und Testosteronmangel untersucht, die entweder nur eine "Abnehmspritze" erhielten oder eine solche in Kombination mit weiteren Maßnahmen. Zum Ergebnis sagt Sommer: "In der Studie entfielen bei Männern, die ausschließlich eine Abnehmspritze erhielten, 38 Prozent des Gewichtsverlusts auf die fettfreie Masse. Bei jenen, die zusätzlich Testosteron erhielten, Krafttraining machten und sich eiweißreich ernährten, blieb die Muskelmasse dagegen vollständig erhalten und nahm sogar um 4,2 Prozent zu."

Dieses Studienergebnis zeigt, wie wichtig regelmäßiges Krafttraining und eine eiweißreiche Ernährung für eine erfolgreiche Gewichtsreduktion sind. Besteht bei einem Mann zusätzlich der Verdacht auf einen Testosteronmangel, sollte dies ärztlich abgeklärt werden. Bestätigt sich die Diagnose, kann eine Testosterontherapie infrage kommen, beispielsweise mit einem auf die Haut aufzutragenden Testosteron-Gel oder regelmäßigen Testosteron-Injektionen.

Fazit: "Die Abnehmspritzen führen nicht nur zum Verlust von Fettgewebe, sondern auch von Muskelmasse", betont Sommer. "Krafttraining und eine eiweißreiche Ernährung sind daher wichtige Maßnahmen, um Muskelmasse und -kraft im Verlauf der Gewichtsreduktion zu erhalten. Bei Männern mit diagnostiziertem Testosteronmangel kann zusätzlich eine ärztlich verordnete Testosterontherapie sinnvoll sein."

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