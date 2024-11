ONESTY Finance GmbH

ONESTY: US-Wahlergebnisse ohne Einfluss auf Renditechancen

Wie beeinflussen die Präsidentschaftswahlen in den USA die Märkte? Mit welchen Anlageformen gelingt ein langfristiger Vermögensaufbau? Und welchen Einfluss hat Finanzbildung auf die "German Angst"? Diese und andere spannende Fragen wurden gestern beim ONESTY Online-Training VORSPRUNG von ONESTY Kapitalmarktexperte Stefan Granel beantwortet. Das Fazit der Veranstaltung: Die Wahlen in den USA haben keinen langfristigen Einfluss auf die Börsen. Vielmehr bleiben hohe Renditechancen bei den richtigen Anlageformen erhalten. In diesem Zusammenhang erklärte Gastreferent Holger Beitz, CEO der PrismaLife, die Vorteile des Standortes Liechtenstein. Zugeschaltet waren über 3.000 Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet.

ONESTY CEO Granel: "Die Börse ist langfristig immer gestiegen"

"Obwohl Präsidenten oft die Anerkennung für Marktanstiege oder den Vorwurf für Rückgänge bekommen, haben sie nur begrenzten Einfluss. Die wahren Treiber der Börsenbewegungen sind weltwirtschaftliche Krisen, Zinspolitik und langfristige Markttrends. Ungeachtet einzelner Rückschläge ist die Börse langfristig immer gestiegen", erklärt ONESTY CEO Granel. Aus der Rückschau der letzten vier Amtszeiten in den USA ist klar ersichtlich, dass Märkte nach Krisen - sei es nach dem 11. September, der Finanzkrise oder der Corona-Pandemie - wieder aufholten und langfristig wuchsen. Mit der Wahl in den USA könnten kurzfristige Marktbewegungen auftreten, deshalb empfiehlt der ONESTY Finanzexperte, sich auf bewährte, langfristige Strategien zu konzentrieren und auf Unvorhersehbares gelassen zu reagieren.

Finanztipp vom Testsieger ONESTY: Fondspolice als Königsweg für Altersvorsorge

"Wer gezielt für das Alter vorsorgen und ein Vermögen aufbauen möchte, muss in Aktien investieren, aber nicht in risikoreiche Einzelaktien, sondern in Aktienfonds. Langfristig ist die Fondspolice hier der Königsweg für das Fondsinvestment", meint ONESTY CEO Granel. Dass ONESTY auf diesem Gebiet über eine besondere Expertise verfügt, belegt die erneute Auszeichnung des renommierten Instituts für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money für die "Beste Altersvorsorgeberatung". Zum zweiten Mal in Folge wurde ONESTY auch diesem Jahr zum klaren Testsieger gekürt. Bestnoten erhielt das Unternehmen in den Kategorien Beratungsqualität, Produktempfehlungen und -angebot sowie für das Aus- und Weiterbildungskonzept. Denn ONESTY vermittelt nicht nur Finanzwissen an Verbraucher, sondern bildet Financial Trainer aus, um Deutschland fit für Finanzen zu machen. Mehr über die außergewöhnlichen Karrierechancen bei ONESTY unter https://onesty.de/karriere/

Was macht den Standort Liechtenstein so besonders?

Die Veranstaltung beleuchtete auch die Vorteile von Liechtenstein als Anlagestandort. Dazu zählen neben der Cross-Border-Option der Gläubigerschutz und die vorteilhaften steuerlichen Rahmenbedingungen, die speziell bei langfristiger Vermögensplanung wichtig sind. "Liechtenstein ist wegen der hohen Standards ein sicherer Hafen für Anleger. Zusätzlich profitieren unsere Kunden von der hohen Flexibilität", erklärt PrismaLife CEO Beitz.

Finanzbildung ist die Grundlage für Vermögensaufbau

Deutschland abgeschlagen: Im Allianz Global Wealth Report 2024 belegt Deutschland im Ranking des Pro-Kopf-Vermögens weltweit nur den 18. Platz. Die USA stehen an erster Stelle gefolgt von der Schweiz und Dänemark. Der Grund: Durch mangelnde Finanzbildung und der daraus resultierenden Angst liegt der Fokus der Deutschen auf traditionellen Sparformen, anstelle von Kapitalmarktinvestitionen. "Getrieben von der German Angst nutzen viele Verbraucher ihre Chancen am Finanzmarkt bisher nicht oder investieren in renditeschwache Garantieprodukte. Meine VORSPRUNG Trainings sollen dazu beitragen, dringend nötiges Finanzwissen zu vermitteln", sagt Granel.

Im Anschluss an seine Präsentation und das Interview mit Holger Beitz beantwortete ONESTY CEO Granel knapp eine Stunde lang sämtliche Fragen der Teilnehmenden im Chat.

Das nächste ONESTY Online-Training Vorsprung findet am 18. Februar 2025 statt. Mehr dazu finden Interessierte unter onesty.de

Über die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINER

ONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023 und 2024 als Testsieger für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.

