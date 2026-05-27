Wildkogel-Arena

Der Juni rockt den Bergsommer in der Wildkogel-Arena

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Neukirchen am Großvenediger (ots)

Der Juni ist kein Monat für halbe Sachen. Während andere Regionen noch überlegen, wie der Sommer werden könnte, schaltet die Wildkogel-Arena Neukirchen und Bramberg direkt in den höchsten Gang. Ab Juni läuft der Sommerbetrieb der Bergbahnen auf vollen Touren, was für Outdoor-Fans bedeutet: Null Wartezeit und 100% Action.

Die gesamte Region präsentiert sich mit frischem Elan, wettertechnisch von ihrer besten Seite und ist bereit für einen Bergsommer, der absolut in Erinnerung bleibt.

Volle Action am Berg: Von Highspeed bis Höhenrausch

Wer glaubt, dass Wandern hier oben alles ist, kennt die Action-Highlights der Wildkogel-Arena nicht. Die Mountaincarts bieten den absoluten Adrenalinkick auf drei Rädern, wenn es auf einer 4 km langen gesicherten Schotterstrecke im rasanten Drift von der Bergstation der Smaragdbahn hinuntergeht.

Für die schnellste Verbindung zwischen der Mittelstation der Wildkogelbahn und dem Tal sorgt der spektakuläre Rutschenweg mit zehn Riesenrutschen von bis zu 53 Metern Länge. Mit einer Rutschmatte geht es durch Röhren, über Wellen, entlang kurzer Gehpassagen und durch Mulden, die dem Abstieg einen echten Funfaktor verleihen.

Am Ende des Rutschenweges wartet zudem der Abenteuer-Erlebnisweg "Adler Toni", ein perfekt inszenierter Entdecker-Pfad, der die Wanderzeit für Kids zurück ins Tal mit spielerischen Stationen, einer Seilbrücke, Kugelbahnen und Kletterelementen gegen null verkürzt.

Naturerlebnis im Nationalpark Hohe Tauern bis auf 3.000 Meter

Für klassische Wanderer und E-Mountainbiker öffnen sich gleichzeitig die Tore zum Nationalpark Hohe Tauern auf einer völlig neuen Ebene. Alle Almen und Hütten sind bis auf stolze 2.500 Meter Seehöhe komplett begehbar. Während in den Tälern alles in intensivem Grün erstrahlt und Almrosen satt rosarot blühen, geht es auf den gepflegten Wegen und Steigen hinauf bis an die Dreitausender-Grenze des Nationalparks Hohe Tauern, wo man im Juni gerne auf mal auf Schneefelder treffen kann.

Langeweile ist dank perfekt inszenierter Themenwege ausgeschlossen. Der Venedigerweg im Obersulzbachtal bietet ein packendes Familienerlebnis, während Schatzsucher auf dem Smaragdweg im Habachtal der faszinierenden Spur der grünen Kristalle folgen.

Maximaler Erlebnisradius mit der Nationalpark SommerCard

Neben der beeindruckenden Natur ist die Wildkogel-Arena auch darauf bedacht, das Urlauberbörserl massiv zu schonen. Wer in den Partnerbetrieben in Neukirchen oder Bramberg urlaubt, profitiert vom ersten Moment an maximal. Bei knapp 200 Partner-Vermietern aller Kategorien gibt es die Nationalpark SommerCard direkt beim Check-in kostenlos dazu.

Diese Karte umfasst über 60 echte Inklusiv-Leistungen wie täglich eine kostenlose Berg- und Talfahrt mit der Wildkogelbahn oder der Smaragdbahn, freier Eintritt in die Nationalparkwelten Mittersill sowie zu zahlreichen Museen und Naturschauspielen wie den Krimmler Wasserfällen oder die Fahrt auf die Großglockner Hochalpenstraße. Zusätzlich warten Rabatte bei zahlreichen Ermäßigungspartnern. Das sorgt für ein maximales Urlaubsangebot bei minimalen Zusatzkosten.

Der Juni in der Wildkogel-Arena liefert echten Mehrwert statt leerer Versprechungen. Dazu wird Regionalität nicht nur auf Plakate gedruckt, sondern spürbar gelebt, indem professioneller Service mit echter, traditioneller Gastfreundschaft verschmilzt. www.wildkogel-arena.at

WildkogelAktiv-Pauschale bis 31.10.2026

3 oder 7 Übernachtungen in der gewünschten Kategorie

Nationalpark SommerCard

3 geführte Wanderungen (MO-FR)

1 Wander- und Bikekarte

Wanderstempelbuch & Rätselspaß-Heft für Kinder

gratis Verleih von Kindertragen und Buggys

3 Nächte ÜF ab Euro 183,- / 7 Nächte ab Euro 427,- pro Person

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