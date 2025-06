Wildkogel-Arena

Ein Sommer voller gemeinsamer Wege, das ist Familienzeit in der Wildkogel-Arena

Neukirchen am Großvenediger

Es gibt Orte, an denen die Zeit langsamer vergeht. Nicht, weil weniger passiert - im Gegenteil, sondern weil jeder Moment zählt. Die Wildkogel Arena ist so ein Ort. Sie bietet Familien nicht nur Erholung, sondern eine gemeinsame Entdeckungsreise - zwischen Almwiesen, Bergen und fantastischen Wegen.

Wer mit Kindern unterwegs ist, kennt das Prinzip: Der Weg muss das Ziel sein und genau das gelingt hier. Ganz oben, an der Bergstation der Wildkogelbahn auf 2.100 Meter, liegt das Herzstück für kleine und große Entdecker: die Abenteuer-Arena Kogel-Mogel. Ein riesiger Spielplatz eingebettet in die Natur, mit Weitblick und Holzduft, mit Kletterspaß und Balance-Akt. Ein Ort, an dem Kinder nicht beschäftigt, sondern beflügelt werden.

Wer talwärts gehen möchte, gelangt auf den Panoramaweg - ein ruhiger, fast meditativer Weg mit weiten Ausblicken und besonderen Momenten. Und dann kommt der Weg, den viele Kinder am liebsten gleich zehnmal gehen würden: der Rutschenweg. 10 Edelstahl-Rutschen (22 - 53 m Länge) lassen den Berg spielerisch unter den Füßen verschwinden. Kurven, Röhren, Tunnel und jede Menge Spaß.

Und direkt anschließend der neue Adler Toni Weg. Ein Familien-Themenweg, der Geschichten aus der Sicht des jungen Steinadlers erzählt, der hier seine ersten Kreise zieht. Zwischen Bäumen und Ausblicken begegnet Toni einer Murmeltierbande, an einer anderen Stelle beobachtet er, wie aus einer kleinen Raupe langsam ein Schmetterling wird. Toni trifft noch auf so manche tierischen Freunde, aber pssst, das wird noch nicht verraten.

Doch die Wildkogel Arena bietet noch mehr: Auf dem Venedigerweg im Obersulzbachtal zum Beispiel geht's um den höchsten Salzburger Gipfel, um das Gefühl, wie klein man sein kann und wie groß die Natur ist. Der Smaragdweg wiederum führt in die Welt der Mineralien, erzählt vom Habachtal, das als einziges Smaragdvorkommen Europas gilt - und von Schätzen, die Kinderaugen strahlen lassen.

Wer nach all den Wegen und Wanderungen ein wenig Fahrtwind spüren möchte, kann sich auf die Mountaincart-Strecke - direkt an der Bergstation von der Smaragdbahn freuen. Auf den ca. 4 Kilometern bis zur Mittelstation (1.624 m Seehöhe) sorgen die geländegängigen, dreirädrigen Carts für den richtigen Drive, der in den Beinen kribbelt und im Gesicht ein Grinsen hinterlässt.

Ein besonderes Plus für Familien ist die Nationalpark SommerCard, welche bei über 180 Betrieben aller Kategorien inkludiert ist. Mehr als 60 Attraktionen sind dabei: tägliche freie Fahrt mit einer Bergbahn, kostenlose Eintritte in Museen, Bäder, Naturerlebniszentren, Krimmler Wasserfälle, Großglockner Hochalpenstraße uvm. Sie erlaubt es, spontan zu sein, ohne ständig neu kalkulieren zu müssen - und sie zeigt: Die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern ist mehr als ein natürliches Schutzgebiet - sie ist ein Erlebnisraum der Extra-Klasse für kleine und große Besucher.

So wird aus einem Familienurlaub eine Sammlung gemeinsamer Wege, Eindrücke, Lacher, Gespräche. In der Wildkogel Arena muss niemand unterhalten werden - hier werden Urlaubsgeschichten geschrieben. www.wildkogel-arena.at

WildkogelAktiv-Pauschale bis 31.10.2025

3 oder 7 Übernachtungen in der gewünschten Kategorie

Nationalpark SommerCard

3 geführte Wanderungen (MO-FR)

1 Wander- und Bikekarte

Wanderstempelbuch für Kinder

gratis Verleih von Kindertragen und Buggys

3 Nächte ÜF ab Euro 165,- / 7 Nächte ab Euro 385,- pro Person

