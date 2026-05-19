inepro Metering

Kleine Messfehler, enorme Kosten

Bild-Infos

Download

Nieuw-Vennep, The Netherlands (ots)

Stellen Sie sich vor, Sie würden jedes Jahr Millionen Euro verlieren, nur wegen einer geringen Abweichung von 2 bis 5 % bei der Messgenauigkeit. In einem Netzwerk mit Tausenden von EV-Ladestationen können sich diese kleinen Fehler schnell zu enormen finanziellen Verlusten summieren. Die Folgen gehen jedoch weit über den finanziellen Aspekt hinaus: Ungenaue Messungen können zu Betriebsproblemen führen, Compliance-Risiken aufwerfen und das Vertrauen entlang Ihrer gesamten Wertschöpfungskette untergraben. Wechseln Sie von reaktiven Reparaturen zu proaktivem Management. Erkennen Sie Unregelmäßigkeiten bereits in einer frühen Phase der Entwicklung durch Instrumententests und setzen Sie anschließend auf eine kontinuierliche, automatisierte und datengestützte Überwachung, um sicherzustellen, dass Fehler erkannt werden, bevor sie sich auf Leistung, Zuverlässigkeit oder Rentabilität auswirken. Wenn Sie proaktiv handeln, sorgen Sie dafür, dass Ihr Ladenetzwerk stets optimal funktioniert.

Unentdeckte Ungenauigkeit

Messfehler an Ladestationen können jahrelang unentdeckt bleiben, da es im Gegensatz zur strengen Überwachung von Gas- und Wasserzählern keine vorgeschriebenen Inspektionen oder Neukalibrierungen für Messmodule gibt. Auch wenn dieses (derzeitige) Fehlen von Vorschriften das Gefühl der Dringlichkeit, jetzt zu handeln, verringern mag, bedeutet dies zugleich, dass sich kleine Ungenauigkeiten ansammeln und sich zu ernsthaften Problemen entwickeln können. Diese Fehler äußern sich häufig in Form von Hardware- oder Kommunikationsproblemen, wie beispielsweise ungewöhnlichen Zählerständen, inkonsistenten Sitzungsdaten oder unerklärlichen Abrechnungen, was dazu führt, dass der Zähler selbst selten überprüft wird und die eigentliche Ursache unbemerkt bleibt. Infolgedessen können Unternehmen mit anhaltenden finanziellen Verlusten, Ineffizienz und unzuverlässigem Reporting konfrontiert sein. Angesichts strengerer Vorschriften wie des Eichrechts und der Wahrscheinlichkeit einer breiteren Umsetzung in ganz Europa wird eine größere Rechenschaftspflicht erwartet. Das proaktive Testen und Überprüfen der Messgenauigkeit kann daher nicht nur dazu beitragen, erhebliche Risiken zu verringern, sondern auch künftige Probleme hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften und des Betriebs zu vermeiden.

Die entscheidende Rolle der Messgenauigkeit

Wenn Ladegeräte keine präzisen Messwerte des Energieverbrauchs liefern können, spüren alle Beteiligten die Auswirkungen - von den Nutzern über die Betreiber bis hin zu den Herstellern. Für Hersteller kann selbst die geringste Fehlkalkulation Zertifizierungen verzögern und den Ruf schädigen, was in einem hart umkämpften Markt zu Rückschlägen führt, die nur schwer zu überwinden sind. Betreiber von Ladestationen riskieren nicht nur finanzielle Verluste, sondern auch das Vertrauen ihrer Kunden, wenn die Rechnungen nicht den Erwartungen der Nutzer entsprechen. Dienstleister jagen oft Phantomfehlern hinterher und führen unnötige Wartungsarbeiten durch, die durch fehlerhafte Messwerte ausgelöst werden. Flottenmanager sind auf zuverlässige Daten angewiesen, um Kosten zu kontrollieren und den Betrieb zu planen. Sind die Zahlen ungenau, wirkt sich dies unmittelbar auf ihre Effizienz und ihre Entscheidungsfindung aus. Daraus lässt sich schließen, dass eine genaue Messung mehr ist als nur eine technische Anforderung. Sie bildet die Grundlage für eine faire, transparente und zukunftsfähige Welt der Elektromobilität.

Vertrauen Sie jeder Kilowattstunde, die Ihr Netz liefert

Lösungen für Messgerätetests sorgen für Klarheit und Vertrauen beim Laden von Elektrofahrzeugen, indem sie als herstellerunabhängige Instanz fungieren, die Ladestationen überwacht und Fehler schnell erkennt. Ob durch Temperaturschwankungen, alternde Komponenten oder Softwareprobleme verursacht - selbst kleinste Ungenauigkeiten werden sofort anhand klarer, zuverlässiger Daten angezeigt. Diese Einblicke in Echtzeit dienen nicht nur der Fehlererkennung, sondern verhindern auch unnötige Eingriffe und sorgen für einen effizienten Betrieb. Netzbetreiber profitieren von einem nachweislich zuverlässigen Netz, Dienstleister sparen sich unnötige Wartungsarbeiten, und Flottenmanager können sich auf eine Abrechnung verlassen, die auf die letzte Dezimalstelle genau ist.

Über die Überwachung hinaus bieten Lösungen für Messgerätetests eine herstellerunabhängige Überprüfung der Ladegenauigkeit durch detaillierte Berichte, die Audits, Qualitätskontrolle und Zertifizierung unterstützen. Dies schafft einen verlässlichen, objektiven Bezugspunkt für Hersteller, Betreiber und Flottenmanager und liefert den eindeutigen Nachweis, dass das Netzwerk korrekt abrechnet, eine gleichbleibende Leistung erbringt und den sich weiterentwickelnden regulatorischen Standards entspricht.

Die Modelle Tunkia TE1000 und TE1100 schützen Sie vor Verlusten

inepro Metering definiert die Art und Weise neu, wie weltweit Ladestationen getestet werden, indem eine neue Generation von Lösungen sowie ein umfassendes, professionelles und zukunftssicheres Ökosystem für die Validierung von Ladestationen bereitgestellt wird. Dank Vor-Ort-Prüfung, rückverfolgbarer Kalibrierung und zuverlässiger Kontrollen, die alle über ein einziges kompaktes Gerät gesteuert werden, dauert die Prüfung einer Ladestation nun nur noch wenige Minuten. Die tragbaren Modelle TE1000 und TE1100 setzen neue Maßstäbe in Sachen Spitzenpräzision. Ganz gleich, ob Sie Hersteller, Betreiber oder Prüfer sind - mit unseren Lösungen können Sie jede Ladestation mit absoluter Sicherheit zertifizieren, warten und optimieren.

Weitere Informationen zu den Modellen Tunkia TE1000 und TE1100 finden Sie unter: Introducing the Tunkia TE1000 & TE1100 EV charger testing solutions.

Original-Content von: inepro Metering, übermittelt durch news aktuell