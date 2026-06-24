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Jessie J und RingConn Gen 3: Wie ein smarter Ring Frauen hilft, im Rhythmus ihres Körpers zu leben

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New York (ots)

Für den weltweiten Superstar Jessie J waren die letzten Jahre eine Zeit tiefgreifender Veränderungen. Nachdem sie vor Kurzem den Krebs besiegt hat, sich im Alltag als Mutter zurechtfindet und wieder auf der Bühne steht, hat Jessie offen darüber gesprochen, wie diese Meilensteine ihre Beziehung zu ihrer Gesundheit grundlegend verändert haben. Es brachte sie zu einer Erkenntnis: Bei echtem Wohlbefinden geht es nicht darum, sich jeden Tag mit 100 % Leistung durchzubeißen, sondern einen tiefen, intuitiven Dialog mit dem eigenen Körper aufzubauen.

In ihrem Leben als Künstlerin und Mutter hat Jessie den perfekten Partner für diesen achtsamen Ansatz gefunden: den neuen RingConn Gen 3 Smart Ring. Für sie ist er ein stiller Begleiter, der ihr hilft, im Rhythmus ihres Körpers zu leben: "Es ist mir unglaublich wichtig, meinen Körper mental, emotional, physisch und hormonell im Blick zu behalten - einfach alles."

Für Lifestyle- und Wellness-Redaktionen eröffnet diese Partnerschaft eine viel tiefgründigere Debatte darüber, wie Frauen sich in verschiedenen Lebensabschnitten und Zyklusphasen bewegen:

Die Story: Mehr als nur "Perioden-Tracking" - hin zu echtem Körperverständnis (Body Literacy)

Den meisten Frauen wurde beigebracht, ihren Menstruationszyklus als ein einziges, stilles monatliches Ereignis zu betrachten. In Wirklichkeit schwanken die körperlichen und emotionalen Bedürfnisse, das Energieniveau und die Regenerationsfähigkeit einer Frau im Laufe von vier verschiedenen Phasen ständig. Ein geschärftes Bewusstsein für diese natürlichen Veränderungen gibt Frauen die Möglichkeit, bewusstere und auf die jeweilige Phase abgestimmte Entscheidungen in Bezug auf Arbeit, Sport und Erholung zu treffen:

Die Menstruationsphase (Regeneration): Eine Zeit, um zu erkennen, wann der Körper nach aktiver Erholung und dem Auftanken von Kräften verlangt, anstatt sich unter Druck setzen zu lassen, ein intensives Tempo beizubehalten.

Eine Zeit, um zu erkennen, wann der Körper nach aktiver Erholung und dem Auftanken von Kräften verlangt, anstatt sich unter Druck setzen zu lassen, ein intensives Tempo beizubehalten. Die Follikelphase (Aufbau): Da Energie und mentaler Fokus von Natur aus steigen, ist dies das ideale Zeitfenster, um anspruchsvolle Arbeitsprojekte, neue Workouts und kreative Vorhaben zu planen.

Da Energie und mentaler Fokus von Natur aus steigen, ist dies das ideale Zeitfenster, um anspruchsvolle Arbeitsprojekte, neue Workouts und kreative Vorhaben zu planen. Die Eisprungphase (Höhepunkt): Gekennzeichnet durch ein relatives Maximum an Energie und sozialer Vitalität - eine Phase, über die Jessie J auf ihrem eigenen Weg offen gesprochen hat - perfekt für die Planung wichtiger Aktivitäten und sozialer Verpflichtungen.

Gekennzeichnet durch ein relatives Maximum an Energie und sozialer Vitalität - eine Phase, über die Jessie J auf ihrem eigenen Weg offen gesprochen hat - perfekt für die Planung wichtiger Aktivitäten und sozialer Verpflichtungen. Die Lutealphase (Anpassung): Das Antizipieren des natürlichen Übergangs zu weniger Energie ermöglicht es Frauen, ihre Pläne anzupassen, Erwartungen herunterzuschrauben und gezielte Selbstfürsorge in den Vordergrund zu stellen.

Müheloser Tragekomfort rund um die Uhr für kontinuierliches Bewusstsein

Um diese langfristigen Muster zu verstehen, muss das Tracking nahtlos sein. Entwickelt, um sich völlig schwerelos anzufühlen (nur 2,5 g bis 3,5 g) und mit einer herausragenden Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen, fügt sich der RingConn Gen 3 mühelos in den Alltag ein. Er überwacht das Wohlbefinden rund um die Uhr und das ganz unbemerkt - von energiegeladenen Auftritten bis hin zu erholsamem Schlaf. So können Frauen im Einklang mit ihrer natürlichen Biologie leben.

Für die RingConn Gen 2 können Käufer während der Prime Days vom 23.-26. Juni bis zu 20% sparen.

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