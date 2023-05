IB Immobilien - Beratungs- und Management GmbH

Kunden der IB Immobilien, Beratungs- und Management GmbH können ab Juni 2023 neue KfW-Förderung nutzen

Die IB Immobilien, Beratungs- und Management GmbH bietet ihren Kunden eine Plattform, über die sie Grundstücke sowie Kontakte zu Baufirmen, finanzierenden Banken und allen Förderprogrammen aus einer Hand erhalten. Ab Juni 2023 können sie dabei von neuen attraktiven Förderungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) profitieren.

Mit ihrem neuen Programm "Wohneigentum für Familien" fördert die KfW voraussichtlich ab dem 1. Juni 2023 Bauvorhaben von Familien. Mit dem zinsgünstigen Förderkredit soll es vor allem Familien des mittleren Einkommenssegments erleichtert werden, ihr Eigenheim zu finanzieren. Dabei wurden spezifische Einkommensgrenzen festgelegt.

Berechtigt für die KfW-Förderung WEG (300) sollen Familien mit einem Jahreseinkommen bis zu 60.000 Euro sein. Für jedes weitere im Haushalt lebende minderjährige Kind darf das Jahreseinkommen 10.000 Euro höher liegen. Das Kreditvolumen soll insgesamt bei 350 Millionen Euro im Jahr liegen. Maximal soll ein Kredit von bis zu 240.000 Euro je Antragsteller bereitstehen. Die Förderung gilt bei Neubauten und Erstkäufen, die mindestens den Standard Effizienzhaus 40 erfüllen. Bestandsimmobilien sind ausgenommen. Antragsteller müssen die Immobilie selbst bewohnen, dürfen kein Baukindergeld in Anspruch genommen haben und müssen Eigentümer sein.

Im Großteil der Fälle wird durch das neue KfW-Programm nur ein Teil der Finanzierung abgedeckt. Zur Begleichung der restlichen Summe können die bekannten Baufinanzierungsprodukte der Banken oder andere KfW-Programme genutzt werden. Hier ist etwa das Wohneigentumsprogramm zu nennen.

"Wir freuen uns, unsere Kunden mit dem neuen Programm künftig noch besser bei der Finanzierung unterstützen zu können", so Steffen Winkler von der IB Immobilien, Beratungs- und Management GmbH. "Gerade in Zeiten der aktuell stark ansteigenden Baukosten und Bauzinsen sowie der hohen Grundstückspreise wird ein Bauvorhaben für Familien des mittleren Einkommenssegments zu einem echten Kraftakt. Das ist unter anderem auf die Kombination einer reduzierten Berufstätigkeit und hoher Lebenshaltungskosten zurückzuführen. So gibt es nur relativ geringe Spielräume zur regelmäßigen Tilgung."

Über die IB Immobilien, Beratungs- und Management GmbH

Die IB Immobilien, Beratungs- und Management GmbH unterstützt Menschen aus allen Schichten mit einer umfassenden und branchenübergreifenden Beratung dabei, ein Haus zu bauen, das genau zu den individuellen Anforderungen passt. Zu den Kernleistungen gehört die Bereitstellung einer Plattform, über die in wenigen Minuten passende Grundstücke, Baufirmen und Finanzierungen vermittelt werden. Darüber hinaus steht die IB Immobilien, Beratungs- und Management GmbH als Partner bei der Koordination sämtlicher Projektbeteiligter zur Verfügung.

